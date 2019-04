Anmerkung Jens Berger: Und wieder wird klar, wie hohl das aufgebaute „Bedrohungsszenario“ doch ist, das uns tagtäglich von Medien und Politik serviert wird. Aber seit wann spricht man eigentlich davon, dass Rüstungsausgaben eine „Investition ins Militär“ sind? Hier wird sprachlich ein vollkommen falscher Eindruck vermittelt, da „Investitionen“ ja in der Regel getätigt werden, um Renditen zu erwirtschaften, also im militärischen Kontext Kriege zu gewinnen und nicht etwa Kriege zu verhindern. Nebenbei bemerkt wäre der Ausdruck auch ökonomisch falsch, da ein gehöriger Teil der Militärausgaben laufende Kosten wir Personalkosten u.ä. sind, die eben nicht zu den Investitionen zählen. Diese Kritik gilt übrigens nicht nur der Seite Ostexperte.de, sondern vor allem den unzähligen großen Nachrichtenportalen die exakt diese Formulierung nutzen .

Anmerkung Jens Berger: Früher nannte man so etwas „Männerwohnheim“. Das klingt zwar nicht so hipp wie „PodShare“, war aber dafür auch bedeutend preiswerter. Aber wie war das noch mal – uns ging es noch nie so gut, nicht wahr? Fragt sich, wann in München, Berlin und Hamburg auch die ersten Männerwohnheime für Nachwuchskräfte im Tech-Sektor aufmachen. Früher nannte man die hier beschriebene Zielgruppe von „PodShares” übrigens noch Yuppies und assoziierte sie mit viel Geld. So ändern sich die Zeiten.