Anmerkung unseres Lesers J.A.: Das ist alles irre, nicht nur wegen des idiotischen Fetischs “Schwarze Null”. Die FAZ tritt weiter unverdrossen für deutliche Steigerungen bei den “Verteidigungs”ausgaben ein und gibt doch als Begründung immer nur die Fähigkeit zur Kriegsführung im Rest der Welt an – tatsächlich mit dem erschreckend ehrlichen Hinweis, dass die Mehrausgaben für “Verteidigung” zu Kürzungen im Sozialetat und bei der Bildung führen würden. “Damit ist der Verteidigungsetat seit 2014 um etwa 40 Prozent gestiegen, stärker und schneller als jeder andere Haushaltsposten.” 2,5 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr, dafür nominal nur 0,5 Prozent mehr – also eine reale Kürzung – für den darbenden Verkehrsbereich und das schlechte Internet. Im seit Jahrzehnten chronisch unterfinanzierten Bildungsbereich wird sogar nominal eine halbe Milliarde gekürzt, also real ein oder zwei Prozent – haben die noch alle Tassen im Schrank? Hier sieht man klar die Prioritäten der Bundesregierung, und die SPD trägt diese ganzen Verrücktheiten anscheinend mit.

Anmerkung JK: Das ist wirklich blanker Zynismus, „… die Leistungen der Menschen im Transformationsprozess.“ seien bisher nicht ausreichend gewürdigt worden. Im Zuge der neoliberalen Schocktherapie und dem Wüten der Treuhand sollen in den fünf Jahren nach der Wende bis zu 80 Prozent der erwerbstätigen Ostdeutschen vorübergehend oder auf Dauer ihren Job verloren haben. Von den 150 Großbetrieben der DDR mit mehr als 5000 Beschäftigten verschwanden 145 von der Bildfläche, desgleichen die an diese Unternehmen gebundenen sozialen, medizinischen und kulturellen Einrichtungen. Ganz abgesehen vom sozialen Bezugsrahmen und dem sozialen Umfeld des Betriebes in dem die Betroffenen arbeitenden, das damit ebenso zerstört wurde.

Dazu erstaunlich kritisch: Die Treuhand – Augen zu und durch

In die Erinnerung an die Treuhandanstalt mischen sich zunehmend kritische Untertöne. Die damalige Chefin äußert sich jetzt in einer TV-Dokumentation. Birgit Breuel sieht nicht, was man im Großen hätte anders machen können. Eine vergebene Chance.

Vergangenheit ist nicht veränderbar. Vergossene Milch. Aber Fehler der Vergangenheit, die wirken weiter: unbewältigte Kränkungen, Demütigungen, Ungerechtigkeiten. Man kann sie ignorieren, unterdrücken, mit Häme und Spott überziehen (“Jammerossis”); unschädlich macht sie das nicht.

Die Nachwendeerfahrungen der Ostdeutschen sind zu einem Faktor geworden, der den politischen Alltag hierzulande mit aus den Angeln hebt. 8000 Volkseigene Betriebe mit vier Millionen Beschäftigten wurden abgewickelt, Berufsbiografien entwertet, Lebensläufe geknickt. Drei Millionen Industriearbeitsplätze verschwanden. Die Gesellschaft war desorientiert. Geburtenzahlen brachen ein, junge und potente Menschen gingen zu Hunderttausenden weg. Die Infrastruktur wurde passendgeschrumpft.

Die das Glück hatten, in einem der erhaltenen oder wiedergegründeten Betriebe ein Auskommen zu finden oder zu behalten, bildeten die Generation der “Arbeitsspartaner”, die der Soziologe Michael Behr beschrieb: Für die Sicherheit des Arbeitsplatzes nahmen sie beinahe jeden Kompromiss in Kauf – und hielten den Mund. Bis zur Rente. Öffentlich fühlten sie sich kaum repräsentiert, aber zu fortwährender Dankbarkeit verpflichtet. Am Ende sah die deutsche Einheit wie ein Geschenk des Westens an den Osten aus. “Meine Freunde aus Prag sagten: Wir ändern uns, ihr seid geändert worden”,so der letzte DDR-Ministerpräsident, Lothar de Maizière.

Heute legen Wahlanalysen nahe, dass der Unmut unter den ökonomisch Abgehängten und politisch Ausgeschlossenen zur Wirkkraft geworden ist – so wie die Unzufriedenheit derer, die das Gefühl haben, trotz persönlicher Erfolge nur Bürger zweiter Klasse im eigenen Land zu sein. “Es war ein zentraler Fehler, dass westdeutsch geprägte Eliten und Intellektuelle sowie viele ostdeutsche Nachwendepolitiker sich dreißig Jahre faktisch geweigert haben, diese Konfliktlinie zu bearbeiten”, schrieb die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping, die zur Impulsgeberin der Debatte um die Abwicklung der DDR-Wirtschaft wurde.

Quelle: Freie Presse