Anmerkung Marco Wenzel: Doch, es gibt eine andere mögliche Erklärung: eine Operation unter falscher Flagge. Abquaig liegt mitten in der Wüste an der Ostküste von Saudi-Arabien. 60km im Umkreis nur Wüste. Kein Berg, kein Wald, kein Dorf, nur Wüstensand. In der Regel strahlendblauer Himmel, keine Wolken. 40 Grad und mehr im Schatten, den es dort nicht gibt. In Dammam, keine 100 km von Abquaiq entfernt befindet sich zudem der Stützpunkt der saudischen Luftwaffe für die Ostprovinz. Die Briten und die Amis sind dort sehr stark präsent. Eigentlich sind sie die saudische Luftwaffe, nur die Piloten sind Saudis, aus rechtlichen Gründen. Alles andere, Infrastruktur, Wartung der Flugzeuge, Ausbildung der Piloten usw. machen Briten & Amis, die auch eigene Camps für ihre Leute in der Gegend haben. Und natürlich Saudi-Aramco, die die Ölfelder in der Gegend ausbeutet. Kein Arbeiter bei Saudi-Aramco ist Saudi. Nur Inder, Philippinos, evt. Ägypter usw. Die Aufsicht haben die Amis. Ohne Fremdarbeiter und amerikanische Aufsicht würde Saudi- Aramco keine 2 Tage Öl fördern. Es ist zu bezweifeln, dass die Huthis überhaupt Drohnen besitzen, und wenn ja, wie sie sie hätten nach Abquaiq steuern können. Denn dafür bedarf es ja technischer Infrastruktur. Und der Iran andererseits dürfte wohl kaum so draufgängerisch sein, die Saudis und damit implizit auch die USA dermaßen herauszufordern und ihren eigenen Untergang zu riskieren. Wie also sollten 10 Drohnen unbemerkt etwa 1000 km über Saudi-Arabisches Gebiet geflogen und die Ölraffinerie in Brand gesetzt haben? Das ist unwahrscheinlich und wenn doch, dann müssten jetzt Köpfe in der Saudischen Armee wegen Unfähigkeit rollen.

Dazu: Der Kaiser ist nackt UN-Klimagipfel: Wenig aus BRD, Überraschendes aus Athen und Moskau. Kinder fordern Rechte ein Es war ganz wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Ein 16jähriges Mädchen las am Montag in New York den versammelten Staats- und Regierungschefs die Leviten, und keiner konnte ihr widersprechen. Alle wussten, dass sie recht hat. Die Regierungen versagen und verraten die Interessen der jungen Generation, ganz wie es ihnen von Greta Thunberg aus Stockholm vorgehalten wurde… (…) Am Montag reichte Thunberg gemeinsam mit 15 weiteren Kindern aus aller Welt, darunter Raina Ivanova aus Deutschland, eine Beschwerde über die Verletzung der Kinderrechtskonvention bei der UNO ein. Fünf Staaten – Argentinien, Brasilien, Deutschland, Frankreich und die Türkei – werden exemplarisch unter den größten Verschmutzern herausgegriffen. Der Klimawandel gefährde die Rechte der Kinder auf Leben, Gesundheit und Frieden. Haben die 16 Erfolg, wäre damit die Klimakrise völkerrechtlich anerkannt. Die betroffenen Länder wären verpflichtet, gemeinsam mit anderen Staaten verbindliche Emissionsziele zu erarbeiten. Im Vergleich zur unverbindlichen Pariser Übereinkunft wäre das ein deutlicher Fortschritt. Quelle: junge welt

Anmerkung Marco Wenzel: In der Tat ein Skandal. Mit Hilfe der Verweigerung der Einreiseerlaubnis in die USA bestimmt die USA also jetzt, wer an den Sitzungen der Vereinten Nationen teilnehmen darf und wer nicht. So lange der Sitz der Vereinten Nationen in NY, USA, ist, müssen die USA auch dafür sorgen, dass die Diplomaten und die von der UNO geladenen Personen daran teilnehmen können, egal ob sie diese Leute mögen oder nicht.

Dazu: USA weisen kubanische Diplomaten aus

Washington/New York/Havanna. Die US-Regierung hat zwei bei den Vereinten Nationen akkreditierte kubanische Diplomaten des Landes verwiesen. Die Personen hätten sich “an Aktivitäten gegen die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten beteiligt”, begründete das Außenministerium den Schritt. Zudem dürfen die übrigen Mitglieder des kubanischen Diplomatenkorps bei den Vereinten Nationen in New York die Insel Manhattan nicht verlassen. Dort befindet sich der Sitz der Organisation.

Die Ausweisung der Diplomaten erfolgte rund eine Woche vor Beginn der Generalversammlung der UNO.

Kubas UN-Mission protestierte gegen die “ungerechtfertigte Ausweisung”. Sie solle “eine diplomatische Eskalation provozieren, welche in der Schließung der Botschaften endet”, heißt es in einem Statement der Mission. Mit der Einschränkung der Bewegungsfreiheit würden die USA das Ansehen der kubanischen Diplomatie beschädigen. Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, die Aktion der US-Regierung diene dazu, Spannungen zwischen beiden Ländern anzuheizen und so einen Vorwand für die Verschärfung der Wirtschaftsblockade zu liefern.

Die beiden ausgewiesenen kubanischen Vertreter, Jorge Peña Argilagos und Rolando Vergara Zito, sind indes am Freitagnachmittag in ihr Land zurückgekehrt.

Washington hat die 1961 verhängte Wirtschaftsblockade gegen Kuba in den vergangenen Monaten weiter verschärft. Nach dem Verbot von Kreuzfahrttourismus und Bildungsreisen im Juni wurden zuletzt auch private Geldsendungen an Familienangehörige auf Kuba weiter eingeschränkt.

