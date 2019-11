Anmerkung unseres Lesers H.M.: Doppelte Standards: Menschenrechte spielen nur dann eine Rolle, wenn sie politisch ins Konzept passen. Bei Julian Assange, der als Journalist schwerste Verstöße der USA gegen Menschenrechte publik gemacht hat, spielt das keine Rolle: Er bleibt eingekerkert! Und die Masse der Medien, die von Julian Assange profitiert hat, schweigt!

dazu: Stellungnahme des Außenministeriums zur Verabschiedung des Gesetzes über Menschenrecht und Demokratie in Hongkong durch US-Senat

Am Dienstag hat der US-Senat das Gesetz über Menschenrecht und Demokratie in Hongkong verabschiedet. Dies wurde am Mittwoch von dem chinesischen Außenministeriumssprecher Geng Shuang scharf verurteilt.

Geng sagte, das Handeln der USA ignoriere die Tatsachen, verwechsle Recht und Unrecht und verstoße gegen allgemein anerkannte Normen. Mit ihrer Doppelmoral hätten sich die USA in die Angelegenheiten Hongkongs und damit in Chinas Innenpolitik eingemischt. Dies verstoße auch gegen das Völkerrecht und die grundlegenden Standards internationaler Beziehungen, sagte der Sprecher.

Quelle: CRI online

Anmerkung Christian Reimann: Haben Sie jemals von einer Einmischung Chinas in US-Angelegenheiten gehört/gelesen? Erinnert sei auch an das Treffen zwischen Herrn Wong aus Hongkong und Bundesaußenminister Maas. Die Bundesregierung folgt auch in dieser Angelegenheit den USA. Aber Herr Maas tritt damit lediglich in die Fußstapfen seines Vorgängers, der seinerzeit den Vorsitzenden der rechten ukrainischen Partei Swoboda traf und sie so “vom Stigma befreit” hatte. Das Erscheinungsbild der Außenpolitik von SPD-Mitgliedern ist nicht durch Kooperation, sondern durch eine Politik der Konfrontation geprägt. Sollte Willy Brandt noch als Maßstab gelten, wird er meilenweit verfehlt.