Alles ziemlich entsetzlich. Die Bewertung der Proteste gegen die Corona-Politik geht völlig durcheinander. Freundschaften stehen in der Zerreißprobe.

Die Diskussion findet via Zoom statt, zusätzlich wird die Veranstaltung auf YouTube übertragen. Teilnehmende:

15.05.2020, 10 Uhr Auftaktdiskussion: „Wie bedrohen Coronavirus-Verschwörungsmythen die Demokratie – und was können wir tun?“ im Livestream via Facebook und YouTube. Veranstaltet von: Amadeu Antonio Stiftung

Der digitale Aktionstag ist zugleich der Auftakt der bundesweiten Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus . Wer also in den kommenden Wochen ebenfalls Veranstaltungen planen möchte oder andere kreative Ideen im Umgang mit Verschwörungsmythen und Antisemitismus hat, meldet sich unter [email protected]

Die Amadeu Antonio Stiftung veranstaltet am 15. Mai 2020 zusammen mit dem Anne Frank Zentrum einen Digitalen Aktionstag gegen Verschwörungsmythen und Antisemitismus , um Tipps im Umgang mit Verschwörungsmythen zu geben, demokratiestärkende Narrative und Gegenerzählungen im Netz zu stärken. Und um anzuregen, sich bei so manchen Meldungen zu fragen: Seriously? #glaubnichtalles was du hörst!

Aber was sind Verschwörungsmythen überhaupt und wie erkenne ich sie? Was ist eigentlich das strukturell antisemitische an ihnen und was kann ich dagegen tun?

ich war auf der Demo am Samstag in Stuttgart. Dort waren sehr viele Leute (geschätzt 20-30000) von Normalos bis Freaks, aber die Veranstaltung wird für mich klar von den Rechten gekapert. Da sind rechtsextreme Ordner:

ARD-Tagesschau: Verschwörungstheoretiker? Oder doch Rechtsextreme?

Letzte Wochen haben wir analysiert, wie die ARD-Tagesschau über die Demonstration in Stuttgart am 2. Mai berichtete – nämlich verzerrt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Auch in dieser Woche wurde in der Tagesschau wieder über die Stuttgarter Demonstration berichtet, und zwar 39 Sekunden lang weitgehend sachlich. Dann allerdings webt der Tagesschau-Bericht subtil eine Interpretation ein, die gut ausgebildeten Journalisten peinlich sein sollte. Im nachfolgenden Text betrachten wir den Bericht der Tagesschau im Detail.

Zu Beginn der „Mahnwache für das Grundgesetz“ in Stuttgart am 9. Mai erinnerte Organisator Michael Ballweg die Presse an ihre Verantwortung, eine Plattform für einen offenen, sachlichen Diskurs zu bieten und zitierte dazu auch aus meinem Artikel auf den Nachdenkseiten. Er gebe diese Woche im Übrigen keine Interviews, hängte er an. Dann spielte vor über 10.000 Menschen (es können auch 20.000 gewesen sein, sehr schwer zu schätzen) den Sprechertext der Tagesschau vom 2. Mai ein, in dem es hieß: „Zu den Teilnehmern zählen neben Impfgegnern auch Verschwörungstheoretiker und Anhänger der Pegida-Bewegung.“ Das führte am 9. Mai zu einem extralauten Buhkonzert auf dem Wasen – kein Wunder, waren doch ganz ähnliche Menschen gemeint wie die, die jetzt auf dem Platz standen.

Für ARD-Journalisten ist es natürlich ziemlich peinlich, von den Bürgern (nein, nicht nur von „linken Spinnern“, sondern auch von vielen braven Bürgern und Rundfunkgebührenzahlern) ausgebuht zu werden. Ihren handwerklichen Fehler durften sie also nicht wiederholen, und so fiel der Beitrag der 20-Uhr-Tagesschau des 9. Mai scheinbar sachlicher aus. Aber leider konnte sich die Tagesschau-Redaktion auch darin einer verzerrenden Wertung nicht enthalten. Nach dem groben Fehler vom 2. Mai beschloss man aber, nun etwas subtiler vorzugehen. Der Tagesschau-Sprecher moderierte den Tagesschau-Beitrag vom 9. Mai folgendermaßen an: „Zur größten Kundgebung in Stuttgart kamen nach Angaben der Veranstalter 5.000 Menschen, etwa halb so viele wie genehmigt waren.“ Der Veranstalter, Michael Ballweg, stand auf der Bühne und konnte schnell erfassen, dass es deutlich mehr als 5.000 waren. Die Tagesschau berief sich also zu unrecht auf ihn – und nannte eine falsche Zahl. Egal, kleine Fehler passieren.

Dann startet der Beitrag mit dem Off-Text:

„Es sind ungewohnte Bilder in Zeiten von Infektionsschutz und Kontaktbeschränkungen. Hier auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart demonstrieren Tausende gegen die Einschränkungen der Corona-Maßnahmen. Unter ihnen Familien mit Kindern, Junge und Alte. […]Unter den tausenden Demonstranten waren auch Anhänger von Verschwörungstheorien und Gegner von angeblich geplanten Zwangsimpfungen.“

Von der Behauptung, es seien Verschwörungstheoretiker und Gegner eines angeblichen Impfzwangs unterwegs, wollte man sich also nicht verabschieden. Was zu einer Linie passt, die wir hier analysierten. Aber immerhin sind ja nun auch Familien, Junge und Alte dabei. Man möchte sich ja von Michael Ballweg kein zweites Mal öffentlich vorführen lassen.

Spannend wird es nach 39 Sekunden. Im Bericht geht es nun nahtlos weiter mit zwei Interviews, die beide nicht in Stuttgart gedreht wurden. Der erste Interviewte wird mit der Bauchbinde „Oliver Decker Rechtsextremismusforscher Universität Leipzig“ vorgestellt, der zweite als Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Daran schließen sich Bilder einer Demo in Nürnberg an, die insbesondere laut skandierende junge Männer und gepanzerte Polizisten zeigen. Darüber spricht der Sprecher (und zwar ohne Pause direkt angeschlossen an die Bilder aus Stuttgart):

„In ganz Deutschland entstünden gerade vielfältige Bewegungen gegen die Corona-Maßnahmen, beobachtet der Extremismus-Forscher Oliver Decker. [O-Ton Decker:] Es eint sie aber auf jeden Fall ein Protest, auch teilweise ein Bürgerprotest, eine Vorstellung davon, dass etwas in den letzten Wochen schiefgelaufen ist. Und dieser Prostest, danach sieht es aus, wird gleichzeitig dann auch wieder gezielt manipuliert und auch eingesetzt von der extremen Rechten. [Off-Text:] Auch die Politik beobachtet die Protestbewegungen mit Sorgen, fürchtet, dass die Stimmung im Land kippen könnte. [O-Ton Georg Maier:] Es ist eine Mischung, die für sich genommen fragwürdig ist, weil es enormen Zulauf bekommt und gegebenenfalls dazu beiträgt, dass einzelne sich radikalisieren, und das ist genau, was mir Sorge macht. […] [O-Ton Polizeisprecher:] Man hat hier unter anderem Leute aus dem rechtsextremen Spektrum beobachten können […] [Off-Text:] Nach Angaben der Polizei waren darunter auch einschlägig bekannte Mitglieder der rechtsextremen Szene.“

Nun erwarten wir von der Tagesschau natürlich nicht nur zu erfahren, was passiert ist, sondern auch eine sachlich gebotene Einordnung. Schauen wir also genau hin, wie die Demonstration in Stuttgart gedeutet wird: Der Beitrag von 1:51 Minuten beginnt in den ersten 0:39 Minuten mit der Berichterstattung von der bundesweit größten Demonstration; auf den Bildern sind sehr viele friedliche Menschen zu sehen. Direkt angehängt fallen nun in den nächsten 1:12 Minuten die Vokabeln „Extremismusforscher“, „Rechtsextremismusforscher“, „manipuliert“, „fragwürdig“, „radikalisieren“, „extreme Rechte“, „rechtsextremes Spektrum“, „einschlägig bekannte Mitglieder der rechtsextremen Szene“. Für Otto Normalzuschauer ist die Sache klar: Da und dort in Deutschland wird demonstriert, und die Rechten nutzen das für ihre Zwecke. Subtext: Halte dich fern!

In Stuttgart waren unter den 10.000 bis 20.000 Demonstranten sicher auch einige Rechte. Ein AfD-Politiker wurde gesehen, ich selbst habe einige eindeutig dem rechten Spektrum zuordenbare Männer in kurzen Haaren und Nationaler-Widerstand-T-Shirts und jemanden mit einem Lonsdale-T-Shirt gesehen. Signifikant mehr sichtbar Rechte waren es nach meiner Einschätzung nicht – und ich war im Gegensatz zu den Tagesschau-„Kollegen“ vor Ort. (Auf diesem Videobericht der Bild-Zeitung kann man sich ein Bild davon machen, was in Stuttgart los war.) Aus welchem Grund stellen die Tagesschau-Redakteure also im Schneideraum einen so deutlichen Zusammenhang her?

Nachtrag: Die Tagesschau hat den Bericht am 12. Mai aus der Sendung, die im Tageschau-Archiv im Internet abrufbar ist, entfernt. Der Hinweis lautet: „Die Sendung wurde wegen eines Insertfehlers im Beitrag zu „Corona-Fällen in Schlachthöfen“ nachträglich bearbeitet. Wegen eines inhaltlichen Fehlers wurde der Beitrag „Zahlreiche Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen“ nachträglich entfernt“.

Welcher Fehler ist denn da gemeint? Hier die ursprüngliche Sendung.