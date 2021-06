Hinweise des Tages II

dazu: Bahnfahren in der EU: So machen wir europäische Flüge überflüssig Man könnte ziemlich gut mit dem Zug durch das kleine Europa kommen. Die Realität des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs sieht aber anders aus: teure Tickets, viele Umstiege und sehr lange Fahrten. Das muss und kann sich ändern, fordern drei grüne Bundestagskandidatinnen von den heute tagenden EU-Verkehrsminister:innen. Quelle: Klimareporter

„Ich bin zum Symbol geworden für viele normale Menschen, die ihre Lebensrealität nicht mehr gespiegelt sehen in der SPD, die unsicher sind, was sie noch sagen dürfen.“

Die Linke? Noch eine Stufe radikaler. Als Außenstehender bekommt man den Eindruck, außer Antirassismus, Antifaschismus und Feminismus gebe es für sie keine anderen Themen mehr. Die einst so prominenten sozialpolitischen Forderungen der Gründungszeit treten zumindest medial in den Hintergrund.

Alles in allem: Die soziale Demokratie, so scheint es, hat keine wirkliche Repräsentantin mehr. Der Gerechtigkeitsdiskurs wurde durch Moralisierungs- und Abwertungsdiskurse ersetzt. Während für immer mehr Menschen die soziale Herkunft zum Schicksal wird, hat ein libertärer, marktliberaler Zeitgeist die Oberhand gewonnen, der – womit man bei den Grünen wäre – eine seltsame Melange mit der Moralisierung des Lebensstils eines sich progressiv gebenden Milieus eingeht.

