Videohinweise am Samstag

Simone Solga: “Acht Jahre Jura – gut die Regelstudienzeit bei Jura beträgt fünf Jahre – aber die Ricarda hatte einfach so viel Spaß am Studieren, dass sie nicht so schnell Schluss machen wollte. Ja, und nach acht Jahren war sie so erschöpft, dass sie ihr Studium abbrechen musste. Klar das jahrelange Sitzen macht auf Dauer jeden Organismus fertig. Da wundert’s mich jedenfalls nicht, dass sie jetzt Bildungspolitik machen will, um jungen Menschen diese Tragödie zu ersparen. Am Vorbild von Ricarda lernen die, warum nicht schon viel früher abbrechen? Für ein Spitzenamt bei den Grünen zählt doch einzig und allein, dass man seine Ausbildung verpfuscht. Und das geht ja auch schon nach zwei Jahren oder nach sieben. So hat’s Ricardas Mitvorsitzender Omid Nouripour gemacht. Der hat sein Studium immerhin ein Jahr früher abgebrochen, als Frau Lang. Das ist der richtige Weg, wenn man politisch aktiv sein will, wenn man die Gesellschaft umgestalten möchte, eine neue Wirtschaftsform entwickeln und die ganze Welt neu gestalten will. So was kann man doch nicht Leuten überlassen, die immer alles fertig studieren wollen. Diese Leistungsfixierung ist doch nur was für Menschen, die viel zu sehr an der Realität verhaftet sind. Und das wissen wir ja alle: In der deutschen Politik spielt die Realität nur noch eine Nebenrolle.”