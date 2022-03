Anmerkung unseres Lesers J.A.: Knappheit führt zu höheren Preisen, hier: zu höheren Löhnen, und diese marktwirtschaftliche Entwicklung müsste der FAZ doch gefallen. Aber die Arbeitgeberseite spricht – natürlich – von “Geiselhaft” für die Reisenden, nachdem Ver.di nach 4 (!!!) ergebnislosen Verhandlungen eintägige Warnstreiks ausgerufen hat, und die FAZ fordert gleich staatliche Eingriffe, also z. B. Streikverbote, “natürlich” zulasten der Arbeitnehmer. Warum wird eigentlich der “Einigungswillen”, d. h. die Bereitschaft zur Unterordnung, immer auf Arbeitnehmerseite gefordert? Am allerpeinlichsten ist der Hinweis auf die deutlich niedrigeren Löhne für die Vorfeld-Beschäftigten, deren Armutslöhne wirklich jeder Beschreibung spotten. Und das ganze “natürlich” zusammengemixt mit der üblichen Unsinnsbehauptung vom “Fachkräftemangel” – warum bekommt man keine Arbeitskräfte, und wie könnte man die Situation verbessern? Vielleicht spielt Geld dabei eine ganz entscheidende Rolle?

dazu auch: Sozialkürzungen, Steuergeschenke für Reiche und Massenproteste: Macron könnte dennoch wieder Präsident werden

Am 10. April wird in Frankreich gewählt. Emmanuel Macron hat gute Chancen auf eine zweite Amtszeit als französischer Präsident. Trotz den Massenprotesten der Gelbwesten und Generalstreiks gegen Pensionskürzungen hat Macron wieder an Fahrwasser gewonnen. Vor allem die Corona-Krise und der Ukrainekrieg nützen dem umstrittenen Präsidenten. Eine kritische Bilanz seiner Präsidentschaft.

Zuletzt ging es aufwärts für Emmanuel Macron. Wenn der Präsident eines kann, dann Krieg: „Krieg“ gegen Corona und „Krieg“ gegen den Terrorismus hatte er zu Krisenzeiten angekündigt. Jetzt, da Krieg in Europa herrscht, ist wieder seine Stunde gekommen. Als Präsident einer Atommacht hat Macron von allen EU-Ländern eine besondere Rolle. Dass der französische Staatschef sich vor und nach den Telefonaten mit Putin im Februar in dramatischen Posen fotografieren ließ, sorgte im Netz zwar für viel Spott, verfehlt aber dennoch nicht die Gesamtwirkung. Bis zum 24. Februar, also vor Kriegsbeginn, dümpelte Macron, der für die Präsidentschaftswahlen im April ein zweites Mal antritt, zwischen 24 und 25 Prozent, danach stieg seine Beliebtheit schlagartig: Anfang März lag er bei 31 Prozent der Stimmen. Denn das traut man dem Präsidenten zu: Auf der großen Weltbühne verhandeln, Frankreichs Interessen global vertreten, staatsmännisch zu sein.

Quelle: kontrast.at