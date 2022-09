dazu auch: Sturm statt Burgfrieden Die Bundesregierung hat sich mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland in eine Sackgasse hineinmanövriert. SPD, Grüne und FDP sind dabei, einen Großteil der Bevölkerung sozial zu ruinieren und Millionen Arbeitsplätze zu zerstören. Geradezu skurril muten dabei die Klagen an, dass trotz der harten Strafmaßnahmen, die Russland ruinieren sollen, auf Vertragstreue Moskaus bei den Gaslieferungen gepocht wird. International erntet dieses Andy-Möller-Prinzip der deutschen Außenpolitik – erst zutreten, dann Foul schreien und sich auf den Rasen werfen – nur müdes Kopfschütteln. Und damit nicht genug: Mit immer neuen symbolischen Entlastungspaketen versucht die Ampelregierung darüber hinwegzutäuschen, dass es gerade die Leute mit niedrigem und mittlerem Einkommen sind, die die Übergewinne der Konzerne per Gasumlage und drastisch erhöhten Energie- und Lebensmittelpreisen bezahlen sollen. Widerstand gegen diese existenzbedrohende Politik der Bundesregierung regt sich und ist notwendig. Quelle: Sevim Dagdelen in junge Welt

dazu auch: Die Zeit der Unruhen Ein britisches Risikoberatungsunternehmen sagt eine „beispiellose Zunahme innerer Unruhen“ in mehr als der Hälfte aller Staaten weltweit voraus, darunter vor allem zahlreiche Staaten Europas. Wie es in einer aktuellen Untersuchung der Firma Verisk Maplecroft heißt, erreichten die „sozioökonomischen Risiken“ mit einer Inflation von über sechs Prozent in „mehr als 80 Prozent aller Länder weltweit“ derzeit ein „kritisches Niveau“; man könne davon ausgehen, dass „der Ernst und die Häufigkeit von Protesten und von Arbeiteraktivismus sich in den kommenden Monaten weiter intensivieren“. Wohlhabende Länder würden versuchen, die Massen mit Ausgabenprogramen stillzustellen, während in ärmeren Ländern mit härterer Repression zu rechnen sei. Zu den Ländern, die am stärksten vom Risiko innerer Unruhen betroffen sind, gehört laut Veritas Maplecroft Deutschland. Die Bundesregierung hat soeben ihr drittes „Entlastungspaket“ beschlossen. In Großbritannien hat unterdessen die wohl größte Streik- und Protestwelle seit Jahrzehnten begonnen. Am Wochenende gingen erstmals auch in der EU Zehntausende gegen die drohende Verarmung auf die Straße – in Prag. Quelle: German Foreign Policy

Anmerkung J.K.: Ein Hoch auf die tschechischen Bürger. Deren, offensichtlich aus Washington ebenso ferngesteuerte Regierung, nichts Besseres einfällt als den demokratischen Souverän als von Russland gesteuert zu diffamieren. Der Deutsche Michel nimmt allerdings wieder alles hin, selbst wenn die Außenministerin in kaum zu überbietender Deutlichkeit sagt, dass sie sich den Interessen der Ukraine verpflichtet fühlt, also letztendlich den Interessen der USA, und nicht dem deutschen Volk.

Anmerkung Christian Reimann: Das 13-seitige Ergebnis des Koalitionsausschusses können Sie hier nachlesen. Es ist zu bezweifeln, dass diese „Entlastungsmaßnahmen“ ausreichen werden. Besser wäre es, sich für gute und friedliche Beziehungen mit Russland einzusetzen. Dann könnten die Energiepreise günstiger werden und die neuen 65 Milliarden Mehrkosten könnten eine andere Verwendung erhalten – z.B. für ein gutes Bildungssystem, ein gutes Gesundheits- und Pflegewesen sowie eine gute Infrastruktur und eine armutsfeste gesetzliche Rente.

dazu: “Wir werden da durchkommen”

Entlastung für Rentner und Studierende, Kindergelderhöhung, Hilfen für Unternehmen: Die Bundesregierung will die Bürger mit 65 Milliarden Euro entlasten. Dennoch bereitet Kanzler Scholz die Deutschen auf harte Monate vor.

Quelle: Süddeutsche

Anmerkung unseres Lesers H.M.: “Wir werden da durchkommen” erinnert fatal an “Wir schaffen das” von 2015, was bisher nicht gelang. Die ursprüngliche Überschrift der SZ lautete “Unser Land steht vor einer schweren Zeit.” Damit beschreibt bzw. beklagt die Ampel die katastrophalen Folgen ihrer bewusst gefällten Entscheidungen und Beschlüsse (Russland-Sanktionen) oder Fehler der Vorgängerregierung (missglückte Energiewende, Deregulierung des Energiemarktes). Statt die Ursachen an den Wurzeln zu packen (Ende der Wirtschaftssanktionen, radikale Reform des Energiemarktes) wird wieder viel Geld in die Hand genommen – offenbar ohne Gegenfinanzierung. Letztlich findet über das sog. “Entlastungspaket” auch eine Verteilung zu Gunstern großer Konzerne über die Steuern statt. Damit erkauft sich die Ampel etwas Zeit, das Paket wird die schwere Wirtschaftskrise kaum verhindern (mit allen negativen Folgen für die sozialen Sicherungssysteme wie Kranken-, Renten-, Pflegeversicherung ect.). Das nächste Entlastungspaket könnte schon bald notwendig, aber kaum finanzierbar sein.

dazu auch: Entlastungspaket der Regierung: Die Ampel hilft sich selbst

Mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung ist vor allem einer gerettet: der ­Koalitionsfrieden. Der soziale Frieden hingegen nicht.

Wuchtig sollte es sein, maßgeschneidert, zielgenau – mit diesen Attributen schraubte die Ampel die Erwartungen an das dritte Entlastungspaket selbst in die Höhe. Am Sonntag lieferte sie es aus. Wuchtig fällt es auf den ersten Blick aus, 65 Milliarden Euro, davon über 30 Milliarden aus dem Haushalt, sind keine Summen, die man mal eben aus der Portokasse nimmt.

Ob das Paket aber zielgenau ist, ob also die entlastet werden, die es wirklich nötig haben, lässt sich noch nicht abschließend beantworten. Die berechtigte Befürchtung ist, dass es hinten und vorn nicht passt. Arme sind weiterhin arm dran, für die untere Mittelschicht reichen die Kompensationen nicht aus, während Gutverdienenden Geld hinterhergeworfen wird und – das steht schon fest – an die richtig Reichen traut sich die SPD-geführte Regierung sowieso nicht ran.

Quelle: taz

und: Bazooka oder Mogelpaket? Die Ampel bringt das dritte Entlastungspaket auf den Weg. Was taugt es?

Eine wochenlange Hängepartie gipfelte in Verhandlungen bis tief in den Morgen. Seit Samstagvormittag steckte der Koalitionsausschuss die Köpfe zusammen, um das dritte Entlastungspaket auf den Weg zu bringen. Neben Kanzler Scholz hatten die Minister Habeck, Lindner, Wissing, Heil und Baerbock an den Verhandlungen teilgenommen. Ebenso die Spitzen der drei Bundestagsfraktionen und Parteien.

Die Sonne war schon wieder aufgegangen, als die Verhandler das Kanzleramt verließen, um ein paar Stunden Schlaf zu sammeln. Die Sitzung zog sich wie ein Kaugummi. Die Fronten waren nämlich verhärtet. Über Wochen hinweg forderten die Parteien vor laufenden Kameras jeweils etwas, was die anderen strikt ablehnten. Die Parteispitzen von SPD und Grüne forderten zum Beispiel eine Übergewinnsteuer, Lindner war strikt dagegen. Die FDP wiederum wollte unbedingt die sogenannte kalte Progression dämpfen, daran störten sich aber vor allem die Grünen. Eine Herausforderung für den Koalitionsfrieden in der Ampel. Die Fronten waren aber auch verhärtet, weil im Koalitionsvertrag verabredet war, an der Schuldenbremse festzuhalten und keine Steuern zu erhöhen. Die Wirklichkeit des Krieges in der Ukraine und die Unwuchten der Inflation stellen beides infrage. Das dritte Entlastungspaket hat nur eine der beiden Haltelinien überlebt: Die Schuldenbremse. Zumindest vorläufig.

Quelle: Maurice Höfgen