dazu: ARD-Interview: Verteidigungsministerin Lambrecht widerspricht Lauterbachs Kriegspartei-These

Dass Gesundheitsminister Lauterbach Deutschland verbal und informell zur Kriegspartei erklärte, rückte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nun offiziell zurecht: Deutschland sei nicht im Krieg.

Quelle: DER SPIEGEL

Anmerkung André Tautenhahn: Bei Markus Lanz erklärte Melanie Amann vom Spiegel noch einige Tage zuvor, dass diese Twitter-Bewirtschaftung durch die Medien gar nicht mehr stattfinde und dann twittert Lauterbach wieder irgend einen Käse und prompt wird im Spiegel geschlagzeilt was das Zeug hält. Es klickt halt gut oder in Anlehnung an Melanie Amann: Lauterbach ist ja nicht Beatrix von Storch.

dazu auch: Irritierende Wortmeldung des Bundesgesundheitsministers – Lauterbachs Krieg

Via Twitter verbreitet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Bundesrepublik befinde sich im „Krieg“ mit Putin. Das ist nicht nur eine unfassbare Grenzüberschreitung, sondern auch eine Steilvorlage an den Kreml, um die Situation weiter zu eskalieren. Als Mitglied der Bundesregierung ist Lauterbach eine Gefahr für Deutschland. Er ist seines Amtes unwürdig und gehört unverzüglich entlassen. […]

Was Karl Lauterbach sich da geleistet hat, mag man als gedankenloses Irrlichtern abtun, als eine weitere Wegmarke in der Kommunikation eines ganz offensichtlich psychisch verhaltensauffälligen Narzissten, der es aufgrund der Dysfunktionalität politischer Auswahlmechanismen bis in die Regierung geschafft hat. Aber es ist natürlich völlig undenkbar, eine solche Person in dieser Funktion zu belassen. Oder sagen wir so: Es wäre völlig undenkbar, wenn es in der Bundesrepublik noch Sedimente einer politischen Kultur gäbe mit Rechenschaftspflicht, historischem Bewusstsein und einem Verständnis von Regierungsverantwortung. Nichts davon ist zu erkennen – außer der „Richtigstellung“ einer Verteidigungsministerin.

Quelle: Cicero