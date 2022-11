dazu auch: WM des Westens

Zu Beginn der Weltmeisterschaft in Katar ist die Stimmung dahin. Selbst DFB und Bundesregierung üben sich in Kritik, verschweigen aber deutsche Interessen am Turnier im Emirat. […]

Dabei hätte es doch so schön sein können für Politik und Wirtschaft, als deren Abbild die FIFA oder der DFB erscheinen: Zu lukrativen Bau- und Planungsaufträgen, zur Erschließung von Märkten, zur Vertiefung von Partnerschaften hätte noch ein Hauch von »1.001 Nacht« kommen können. Statt dessen ist die Stimmung dahin. Gewohnt, in wichtigen Fragen gegen Bevölkerungsmehrheiten zu regieren, erreicht die Classe politique nicht einmal mehr »Fußballdeutschland«. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des WDR befürworteten im Mai 2021 65 Prozent der Befragten, dass die deutsche Elf nicht nach Katar reist. Besser ist es kaum geworden, in vielen Kneipen bleibt der Beamer aus. Je lauter die Proteste werden, desto mehr sehen sich Politik und Fußball veranlasst zu reagieren. Ob man es dem DFB abnimmt? Oder einer Bundesregierung, die gestern noch Rüstungsexporte an den Golf bewilligte und heute Menschenrechtsverletzungen anmahnt? Den Westen als Good Guy zu präsentieren, erscheint vertrackt. Mitunter führt das zu Doppelmoral. Oder zu Bauchschmerzen. Muss, wer den Finger gegen Katar hebt, nicht die Hand gegen den Westen richten? Profitieren nicht auch europäische Konzerne von den Arbeitsbedingungen am Golf? Und hatte Katar nicht bei mehreren Gelegenheiten die Kriegspolitik der NATO unterstützt? Beherbergt das Land nicht einen zen­tralen US-Luftwaffenstützpunkt? Im geschundenen Irak weiß man davon. Freilich bedingt militärische Verlässlichkeit nicht gleich einen Vorteil bei der WM-Vergabe, zumal sich die USA selbst um das Turnier beworben hatten. Doch die Visitenkarte schmückt es allemal, und es mochte andere westliche Akteure darin bestärkt haben, auf ein befreundetes Katar zu setzen. Denn bei allem, was das Emirat selbst in Bewegung setzte: Ohne die Rückendeckung insbesondere der beiden wirtschafts- und fußballpolitischen Schwergewichte Deutschland und Frankreich wäre die WM am Golf kaum denkbar.

