Videohinweise am Samstag

Imran Khan: Pakistan should be non-aligned in cold war, neutral over Ukraine, applauds China Ex Prime Minister Imran Khan argued Pakistan should have been non-aligned in the first cold war and in the new one between the US and China/Russia, as well as independent in the Ukraine proxy conflict. He also praised Beijing’s historic poverty reduction program. Sources and more information here . Quelle: Multipolarista, 31.12.2022

Daniele Ganser [Auszug transkribiert, CG]: “Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin hat einfach viel zu wenig die deutschen Interessen im Auge. Es ist doch nicht im Interesse von Deutschland, dass der Krieg ewig dauert. Wenn ein Krieg in Europa [stattfindet], ist es [als würde] ein Zimmer im eigenen Haus brennen. Dann muss man alles tun, um Kompromisse zu finden und sozusagen den Brand im Haus zu löschen. Weil sonst brennt das ganze Haus Europa und das ist gefährlich. Ich habe das schon erklärt mit dieser Rakete, die in Polen eingeschlagen ist. Baerbock hat gesehen, dass die Energieversorgung von Deutschland in die Luft gesprengt wurde, also nicht die ganze, aber zumindest NordStream. Das heißt, man sieht schon die Gefahr, dass sich ein Konflikt ausdehnt. Darum denke ich, ist sie hier nicht weise. Sie führt nicht in eine gute Richtung. Ich würde eigentlich ganz anders argumentieren. Ich würde, wenn ich deutsche Außenministerin wäre, eben sagen: Wir brauchen jetzt Verhandlungen zwischen beiden Kriegsparteien, die Waffenlieferungen in die Ukraine werden eingestellt und man muss Kompromisse finden und es muss jetzt ein Schwerpunkt darauf gelegt werden, dass diese NordStream-Pipeline wieder geflickt werden, weil Deutschland wieder sehr gerne günstiges Erdgas von Russland importieren möchte, weil das für den Wirtschaftsstandort gut ist. Das wäre so eine Rede, wie ich sie für Baerbock schreiben würde, aber die wird sie natürlich im Moment nicht so halten. Sie hält eigentlich Reden, die könnten von den Amerikanern geschrieben sein. Ich frage mich immer, warum vertritt sie nicht die deutschen Interessen?”

Das Jahr der Spaltung – Das Jahr mit Friedrich Küppersbusch

2023 bringt einige Änderungen mit: Das Bürgergeld kommt, das Kindergeld steigt und es wird eine Geldstrafe für Gender-Beschwerden geben. Wir sind verpflichtet alle diesbezüglichen Kommentare zu melden, also lasst es einfach.

Quelle: Küppersbusch TV, 02.01.2023



Arnulf Rating – BlackRock Konferenz 2022 – “BlackRock wegrocken!”

Quelle: Blackrock Konferenz (Black Rock Konferenz), 13.12.2022



Arnulf Rating [Auszüge transkribiert, CG]: “Er hat es gesegnet. Nicht wahr, die Kirche hat gesagt, die Peanuts haben das kommentiert, der Papst hat gesagt, sich impfen zu lassen ist ein Akt der Liebe. Ja, das mag sein, aber einen aufgezwungenen Akt der Liebe nennt man Vergewaltigung. Dieser Begriff Vergewaltigung kommt eben in der Bibel nicht vor, das ist – Sie lachen darüber, nicht wahr, wieder die Hände vor dem Tatwerkzeug… Also das sind Leute, die wir noch mit Milliarden Beträgen unterstützen. Sie sind nicht gewählt, sitzen aber in jedem Rundfunkrat und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Antwort auf die Frage, warum da nichts anderes durchdringt, in unsere Hirne.”

“Immer geht es wieder um schwere Waffen, die Ukraine braucht sie. Wir sind ja alle Militärexperten geworden, nicht? Wir waren vorher ein Volk von 80 Millionen Epidemidologen und dann haben wir ganz schnell umgeschult. Und jetzt sind wir 80 Millionen Militärexperten und wissen genau, die Ukraine braucht schwere Waffen. Wir gehen nicht selber dahin, wir waren ja schon mal da, also wir nicht, aber unsere Eltern. Ergebnis 8 Millionen Tote in der Ukraine. Da muss sich die russische Armee noch sehr ‘anstrengen’. Deswegen sagt ja Wolfgang Neuss, der große Wolfgang Neuss hat es immer gesagt, wir sind die Kinder und Enkel von Mördern, richtig. Ich war ja froh, dass wir nicht gleich da einmarschiert sind, weil wir sind ja gerade erst auch aus Afghanistan gekommen. Wir müssen ja irgendwann mal Luft holen. Wir waren 20 Jahre in Afghanistan und haben da gekämpft und unsere Freiheit verteidigt und dann waren wir auf einmal weg. Ich habe das gar nicht so schnell kapiert, wie das… und die afghanische Armee haben wir 20 Jahre, also wir die Bundeswehr, ausgebildet. 20 Jahre. Und die war auch weg. Was haben wir denen beigebracht? Verstecken spielen oder so? […] Es geht um schwere Waffen. Ich sage, wir haben doch welche da. Warum geben wir nicht Agnes Strack-Zimmermann in die Ukraine? [Applaus] Warum nicht diesen Grünen, der so brillant dafür wirbt? Ist ja unwahrscheinlich, was die Grünen manchmal in ihren Köpfen haben. Also das ist wirklich wahnsinnig. Und wenn es da moralische Bedenken gibt, bitte, wir haben doch Verfahren, wie man damit umgehen kann. Wir müssen die Panzer nur entsprechend etikettieren. Schießen gefährdet ihre Gesundheit, dann weiß doch jeder um was es geht. Man kann das auch knapper formulieren: Schießen tötet. Ja, und wenn man es für die Umwelt als Grüner formulieren will, dann heißt das: Waffen führen Ihnen und Ihrer Umwelt erhebliche Schäden zu. Wir sind natürlich auf dem Egotrip, es geht uns immer um Selbstoptimierung, nicht wahr? Das kann man auch so formulieren: Ein Schuss aus dieser Waffe vermindert Ihr Krebsrisiko. Das wäre als Titelblatt für die Apotheken Umschau geeignet.”

Urban Priol: Tilt 2022

Wieder ein Jahr zum Vergessen? Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und auch die Pandemie beschäftigen das Land. Urban Priol präsentiert einen Jahresrückblick 2022.

Quelle: ZDF, 30.12.2022

Anmerkung unseres Lesers Michael B.: Urban Priol habe ich seit vielen Jahren als Höhepunkt der Kabarett-Szene empfunden. Umso mehr war ich von der diesjährigen Tilt-Sendung enttäuscht, die ich nach 30 Minuten abgeschaltet habe. Nur Mainstream-Meinungen zu Mainstream-Themen: Corona, Putin, Klima. Kein Wort der Kritik an den Grünen etwa, keine wirklich bissige Satire und eigentlich auch kaum Pointen. Stattdessen Appelle für Waffenlieferungen in Krisengebiete, nichts zu den Hintergründen (siehe Krone Schmalz, Wagenknecht, Lafontaine etc.). Ich hatte den Eindruck, das Publikum wurde überwiegend belehrt und konnte, so es der gleichen Meinung war, nickend zustimmen aber wenig lachen. Das ist Volkshochschule, kein Kabarett. Die Kommentare unter dem Video [YT] sind überwiegend kritisch, immerhin. Für mich gehört er neben vielen anderen Künstlern (z.B. auch Wecker) zu den großen Enttäuschungen der letzen zweieinhalb Jahre.

Anmerkung CG: Mir blutet das Herz und es fällt mir wiklich schwer, das so sagen zu müssen als jahrelanger treuer Fan. Urban Priol liefert auf höchst bedauerliche Art und Weise ein Anschauungsobjekt dafür, was aus einem außergewöhnlich brillanten Kabarettisten werden kann, wenn er auf den hasserfüllten, militaristischen NATO-Kurs aufspringt. Er beschreibt ‘seinen’ Traum vom Tyrannenmord. Er träumt ‘satirisch’ davon, dass der ehemalige Bundeskanzler Schröder mittels eines Selbstmordanschlags sich selbst und den russischen Präsidenten Putin samt Kreml in die Luft sprengt. Danach Regime Change, Neuwahlen, eine neue demokratische Kraft gewinnt und der liberale Wandel gedeiht im ‘gewertewesteten’ Russland… Völlig illusorisch! Als hätte es die destruktive Phase des korrupten Jelzin nie gegeben. Herr Priol macht sich damit schlussendlich sogar gemein mit neuerlichen Aussagen von Lindsey Graham. Einem US-amerikanischen Politiker der Republikanischen Partei aus South Carolina, der derzeit dem US-Senat angehört. [Link] Soviel Ignoranz gegenüber der Vorgeschichte des russischen Angriffskrieges vor dem 24.02.2022 hätte ich dem höchst intelligenten Herrn Priol wirklich nicht zugetraut. Dass ein Angriffskrieg zu verurteilen ist, wie jeder andere Angriffskrieg auch, und dass man kein Fan der russischen Regierung sein muss, versteht sich von selbst. Aber kein Wort zu den Ursachen und Begleitumständen dieses Konfliktes. Herr Priol trommelt indirekt für die Kriegsverlängerung durch Lieferung von schweren Waffen. Er befördert sogar die These, die Bundeswehr sei kaputtgespart… Trotz jährlicher Ausgaben in Multi-Milliardenhöhe? Vielleicht wäre es ja interessant gewesen für einen Kabarettisten, zu untersuchen, wo dieses Geld eigentlich gelandet ist, all die Jahre, wenn die Armee trotzdem in so miserablem Zustand ist? Was haben 20 Jahre Afghanistan und diverse andere internationale ‘Demokratisierungs-Abenteuer’ eigentlich gekostet? Priol phantasiert sich ‘satirisch’ in Abründe hinein: Wenn Putin persönlich mit dem Fahrrad nach Berlin käme, sei ‘unsere Armee’ in so desolatem Zustand, dass sie selbst davor kapitulieren müsse. “Mit Putin kann man nicht verhandeln”, Priol mutiert zum Regierungssprecher oder zum Sprecher der NATO-Aufrüstungspolitik im Sinne der USA und der Rüstungsindustrie. Kein Wort der Kritik an der eskalierenden, vorgeblich ‘wertebasierten’, gar ‘feministischen’ Außenpolitik? Kein Wort der Kritik an grünen, roten, gelben und schwarzen Kriegstreibern und -innen? Er zieht Olaf Scholz anfängliches Zögern ins Lächerliche, stellt Sanktionen als deshalb unwirksam, weil angeblich nicht scharf genug dar. Dass diese Sanktionspolitik wie ein Bumerang bislang viel stärker auf die deutsche Wirtschaft wirkt, scheint ihm nicht wirklich aufgefallen zu sein. Diese Sendung ist die erste von ihm, die ich zum Fremdschämen finde. Ich hatte Herrn Priol jedenfalls bisher, dank seiner ausgeklügelten und sehenswerten sozialkritischen Stücke, stets für äußerst schlau und reflektiert gehalten und interessiert an Aufklärung, im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung. Gute Besserung und eventuell ein wenig Einsicht in die großen Erfolge der Brandt’schen Entspannungspolitik.

B&B #69 Burchardt & Böttcher. 2023: Mit Herz und Helm durch die Zeitenwände.

Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 01.01.2023



Das Fest der Lippe… Liebe… Endlich, die genderneutrale Weihnachtsgeschichte ist da.

Übrigens… Petra, der Cousine meiner Frau, schmeckt unsere Weihnachts-Gans «Gans und gar nicht! Sie ist Veganerin. Und als sich auch noch Ulrich in Frauenkleidern zu uns an den Tisch gesellt, und Ulrike genannt werden will, kommt mir sofort die «Erleuchtung», die Geschichte von Maria, Person 1 mit Uterus, und Josef, dem Samenspender, an diesem Heiligabend unbedingt gendergerecht erzählen zu müssen.

Quelle: Marco Rima, 25.12.2022



Vitamin X Podcast Folge 177 #foryou #fürdich #shorts #fy

Die Folgen der westlichen Sanktionen

Quelle: Salim Samatou, 05.12.2022



Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung warnt!

Quelle: _horizont_



Bitte gebt euch die Begründung! Bitte gebt euch das!

Quellenvermerk: derstandard.at

Quelle: Neue Normalität, 03.01.2023



Ludwig ist ein Genie!

Quelle: Neue Normalität, 23.12.2022