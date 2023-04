Videohinweise am Mittwoch

Rainer Mausfeld: “Wir müssen uns ernsthaft damit auseinandersetzen: Warum versanden eigentlich fast alle emanzipatorischen Bewegungen? Nach fünf oder zehn Jahren sind sie weg. Sie schaffen es nicht über die begriffslose Empörung hinauszukommen und sich zu einer emanzipatorischen Bewegung zu stabilisieren, weil sie völlig traditionsfrei sind. Wenn Sie in die Tiefe der emanzipatorischen Bewegung gehen, dann stellen Sie fest, die entstehen immer als Ad-hoc-Empörungsbewegungen – die leiden am gleichen Gedächtnisverlust. […] Sie schließen nicht an das an, was wirklich 100-200 Jahre emanzipatorischer Tradition bereits erreicht haben. Jede startet wieder von Neuem, vor lauter Empörung, bis sie sich ausempört haben. […] Das ist etwas, was von den Herrschenden gerne verwendet wird. Wir müssen also wirklich ernsthaft analysieren, die emanzipatorischen Bewegungen der letzten 40 Jahre. Neoliberalismus war das große Thema. Wenn ich heute Leute, die sich ganz kräftig empören frage: Wo wart ihr eigentlich beim Neoliberalismus? Wieso Neoliberalismus, haben wir gar nicht mitgekriegt, was war denn da? Die sind nicht vernetzt und wir müssen das Scheitern emanzipatorischer Bewegungen sehr kritisch untersuchen.”

Facebook censors journalist Seymour Hersh’s report on Nord Stream pipeline attack

Facebook censored a report by the world’s most famous investigative journalist, Pulitzer Prize winner Seymour Hersh, on the destruction of the Nord Stream pipeline between Russia and Germany. Facebook (a US government contractor) instead forces users to read a website funded and partially owned by NATO member Norway.

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 24.04.2023