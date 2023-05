Anmerkung Christian Reimann: Die Anwerbung von Pflegekräften aus dem Ausland ist nicht neu, sondern seit einigen Jahren immer wieder ein Thema. Bitte lesen Sie dazu z.B. auch bzw. erneut Chinesische Pflegekräfte – das böse Spiel mit dem „Fachkräftemangel“ und “Knebelverträge binden ausländische Pflegekräfte an besonders üble Arbeitgeber”.

Anmerkung J.K.: Das brasilianische Gesundheitssystem ist sicher nicht in einem Zustand, dass es auf ausgebildete Pflegekräfte einfach verzichten kann. Aber das gleiche Spiel läuft bereits seit längerem mit den südosteuropäischen EU-Mitgliedern. Beispielweise ist die Migration von medizinischen Fachpersonal aus Rumänien nach Deutschland so groß, dass dort in ländlichen Gebieten die medizinische Versorgung nicht mehr flächendeckend gewährleistet ist. Natürlich soll das Anwerben ausländischer “Fachkräfte” auch dazu dienen das Lohnniveau niedrig zu halten. Würde man Pflegekräfte in Deutschland anständig bezahlen, würde man vermutlich auch genug finden. Aber es passt, dass die SPD bei der Lohndrückerei wieder ganz vorne mit dabei ist.