Videohinweise am Mittwoch

Offener Brief unseres Lesers Christian Deppe an die Bundestagsabgeordneten: “Sehr geehrte Frau Abgeordnete, sehr geehrter Herr Abgeordneter, Sie haben sich im Sommer letzten Jahres mit einem Brief an den amerikanischen Präsidenten gegen die Auslieferung von Julian Assange ausgesprochen und Präsident Biden gebeten, die Verfolgung von Assange zu beenden. Vor einer Woche hat die britische Justiz die letzte Hürde gegen die Auslieferung Assanges beseitigt. [LINK] Wegen der akuten Bedrohung ihres Mannes bittet Stella Assange sehr dringend um Hilfe. Mit vielen UnterstützerInnen Assanges bitte ich Sie darum, sich – sofern Sie in dieser Woche im Bundestag zu Wort kommen – nach ihrem jeweils themenbezogenen Redeteil an die Regierungsbank zu wenden und die dort jeweils anwesenden Politiker der Bundesregierung direkt und namentlich anzusprechen mit dem Appell, sich umgehend für Assange einzusetzen und sich an die Regierungen der USA und Großbritanniens zu wenden mit der Forderung, von der Auslieferung abzusehen. Die Forderung an die Bundespolitiker, die Botschafter der USA und Großbritanniens einzubestellen, wäre ein der Dringlichkeit angemessenes, deutliches Signal. Die Idee zu dieser Initiative ist z. B. hier formuliert [LINK] Zur Dringlichkeit und Bedeutung Assanges für die Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit verweise ich auf die Anlage. Assanges Ehefrau Stella bittet darum, bei allen möglichen Gelegenheiten die Politik in die Pflicht zu nehmen, für Ihren Mann einzutreten. In diesem Sinn kann auch außerhalb der Redezeit in dieser Woche und außerhalb des Plenums die Politik zum Handeln aufgefordert werden. In dieser Woche und darüber hinaus die Chance zu ergreifen, die Politiker des Bundes und der Länder direkt mit dem Schicksal Assanges zu konfrontieren und ihren Einsatz gegenüber den Verantwortlichen in den USA und Großbritannien einzufordern – darum bitte ich Sie recht herzlich und sehr dringend. Mit freundlichen Grüßen, Christian Deppe”

Pres Lula da Silva called for a mobilization against extradition of Julian Assange

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva called for a mobilization against extradition of Julian Assange. Lula is concern over the rejection of the London High Court to Assange’s extradition appeal.teleSUR

Quelle: TeleSUR English, 11.06.2023

“Enough Is Enough”: Australian PM Throws Support Behind Movement to Free Julian Assange

A growing number of politicians, including Australian Prime Minister Anthony Albanese, are calling on the United States to drop its case against WikiLeaks founder and Australian citizen Julian Assange, who has been locked up for four years in London’s Belmarsh prison awaiting possible extradition to face espionage and hacking charges for publishing leaked documents about U.S. war crimes in Iraq and Afghanistan. Among Assange’s supporters is Australian human rights attorney Jen Robinson, who has been a legal adviser to Assange since 2010. She joins us from London, where she calls for the case against Assange to be dropped and warns that continuing his prosecution “threatens free speech around the world.”

Quelle: Democracy Now!, 06.06.2023

Assange Extradition Appeal REJECTED—US Trial Could Be Imminent | SYSTEM UPDATE

Quelle: Glenn Greenwald, 09.06.2023

Setback for Julian Assange: Extradition Appeal Denied, What’s Next for the Wikileaks Founder?

Quelle: Kim Iversen, 13.06.2023

PRESS CONFERENCE: Assange Attorneys Suing CIA for Illegal Searches – Case Update

Explosive new revelations concerning the Julian Assange case and CIA surveillance of US Attorneys.

Attorneys suing CIA for illegal searches during visits to Julian Assange respond to CIA’s motion to dismiss

Quelle: Consortium News, Live übertragen am 07.06.2023