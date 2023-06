Anne-Will-Diskussionsforum veröffentlicht von Goebbels entlehnten Text – und zuckt dann ohne Erklärung zurück

Thomas Arnold, Leser der NachDenkSeiten, berichtet von einem interessanten Vorgang. Er hatte die berüchtigte Sportpalastrede des Nazipropagandisten Goebbels mit geringer Aktualisierung an das Anne-Will-Diskussionsforum geschickt. Sein Bericht folgt. Er sagt einiges über den Zustand eines wichtigen Mediums. Albrecht Müller.



Liebe NachDenkSeiten,

mein Beitrag passt nicht so recht in die Leserbriefsparte, da er sich nicht auf einen NachDenkSeiten-Artikel bezieht. Ich möchte trotzdem hier von einem Experiment berichten, das mich selbst ein wenig erschreckt hat:

Im Diskussionsforum zur heutigen Anne-Will-Talkshow habe ich folgenden Beitrag geschrieben:

„Es ist verständlich, dass wir bei den groß angelegten Tarnungs- und Bluffmanövern des putinschen Regimes das Kriegspotenzial Russlands nicht richtig eingeschätzt haben. Erst jetzt offenbart es sich uns in seiner ganzen wilden Größe. Dementsprechend ist auch der Kampf, den die ukrainischen Soldaten im Osten zu bestehen haben, über alle menschlichen Vorstellungen hinaus hart, schwer und gefährlich. Er erfordert die Aufbietung ihrer ganzen nationalen Kraft. Hier ist eine Bedrohung der Ukraine und des europäischen Kontinents gegeben, die alle bisherigen Gefahren des Abendlandes weit in den Schatten stellt. Würden wir in diesem Kampf versagen, so verspielten wir damit überhaupt unsere geschichtliche Mission. Alles, was wir bisher aufgebaut und geleistet haben, verblasst angesichts der gigantischen Aufgabe, die hier der ukrainischen Armee unmittelbar und Europa mittelbar gestellt ist.”