Viel Lärm um nichts – wie schnell sich Menschen, die sich selbst links verorten, aufwiegeln lassen

Die WELT hat ein Interview mit Oskar Lafontaine geführt und ZEIT.de landet mit diesem Stück einen Quotenerfolg. Warum? Die Hamburger konzentrierten das gesamte Interview auf ein, zwei Passagen zur Einwanderungspolitik, verdrehten die Aussagen Lafontaines gehörig und zogen damit binnen kürzester Zeit hunderte erboste Kommentatoren an – meist Menschen, die sich selbst links verorten. Von Jens Berger

Und diese erbosten Kommentatoren erzählten die Geschichte vom rechten Lafontaine natürlich prompt über ihre eigenen Kanäle in den Sozialen Netzwerken weiter. Und schon war der Shitstorm des Tages geboren. „Eine Linke mit Lafontaine sei unwählbar“, „Lafontaine und Wagenknecht unterscheide[te]n sich doch kaum mehr von der AfD“, „wer Lafo wählt, der wählt Petry“, so posaunten es die User von Facebook heute Nachmittag ins Netzwerk. Aber warum?

Grund dafür ist vor allem diese Passage aus dem Text von ZEIT.de:

Dumm nur, dass Lafontaine im Interview überhaupt nichts von Abschiebungen nach Afghanistan oder Nordafrika gesagt hat und sich ganz ausdrücklich an den Landesregierungen mit linker Regierungsbeteiligung orientiert:

Viele Bundesländer setzen richtigerweise auf die freiwillige Rückkehr und bieten Hilfe an. Letztendlich muss aber der Staat darüber entscheiden können, wen er aufnimmt. Das ist nun mal die Grundlage staatlicher Ordnung. Wer illegal über die Grenze gekommen ist, der sollte ein Angebot bekommen, freiwillig zurückzugehen. Wenn er dieses Angebot nicht annimmt, bleibt nur die Abschiebung. Das sehen auch die Landesregierungen so, an denen die Linke beteiligt ist.

