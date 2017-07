Leser-Mails zu der Frage nach den möglichen Provokateuren bei den Demonstrationen zu G 20

Es macht schon nachdenklich, wenn man hört, dass die „Autonomen“ in Hamburg ihr eigenes Wohnumfeld, in dem sie integriert sind und große Sympathien genießen, demoliert haben sollen.

Ich war damals noch Student und war nicht nur in den 70`gern, sondern selbstverständlich auch direkt nach Tschernobyl Demonstrant in Brokdorf. Zumal ja das Kraftwerk, ich glaube im Juni 86, ans Netz ging. Ausgerechnet.

Wir waren mit der BI Gorleben im Bus nach Brokdorf gefahren und hatten im Bus schon gehört, das der Demo-Konvoi aus Hamburg auf der Stresemannstraße vor der Autobahn abgedrängt wurde und auf der Landstraße nach Brokdorf fahren musste.

Die Vorgänge in Itzehoe sind glaube ich dokumentiert.

Was nun nirgendwo steht, sind meine Beobachtungen in Brokdorf selbst.

Dort angekommen war es ausgesprochen friedlich. Das Kraftwerk wirkte wie ein römisches Feldlager. Es war von Wassergräben umgeben und an allen vier Ecken waren festinstallierte Wasserwerfer.

Wie gesagt sehr friedlich, schönes Wetter. An der Elbseite vor dem Deich liefen ältere Ehepaare lang, auf der Elbe legte ein Segelschiff an. Einer zog sich aus und sprang zum Abkühlen in den Wassergraben. Um 13 Uhr sollte die Kundgebung losgehen.

Ich stand auch am Wassergraben und keine fünf Meter neben mir ein Mann mit einem Koffer auf dem Boden und einem Walkie-Talkie in der Hand.

Dann sagte er: „Wenn es bis halb eins ruhig bleibt, müssen wir die Kassette rausholen.“

Ich hatte das zwar akustisch verstanden und würde das heute auch noch beeiden, wusste aber zunächst nicht, was er meinte. Wir sind dann noch nach Brokdorf gelaufen in der Hoffnung auf ein Bier, aber da war alles verrammelt.

Als wir gegen 12.45 zurückkamen, war grade Schluss mit friedlich.

Aus dem Tor an der Elbseite waren Polizisten losmarschiert, den Anfang hab ich nicht genau mitbekommen, aber es saßen dort ja vorher Leute auf dem Weg..

Die bekamen eine Packung mit dem Wasserwerfer.

Die Formation ließ sich dann vom Deich aus gut beobachten:

Ca. 50 Polizisten, Wasserwerfer und danach, es müsste Bilder davon geben, ein LKW Sattelschlepper mit einem roten Container.

Meine Freunde ließen sich nicht lang bitten und stürzten sich ins Getümmel, ich blieb am Rand.

Fakt ist jedenfalls, es ging dann links um die Ecke und am Ende dieser Geraden sollte um 13 Uhr die Kundgebung beginnen. Aber genau um 13 Uhr war auch der Polizeizug dort samt der um sie herum tobenden Demonstranten angekommen.

Mein Eindruck: Die Beamten hatten den „Manöverauftrag“: Wie bringe ich Brennelemente aus dem Kraftwerk, wenn draußen demonstriert wird.

Ich muss gestehen, ich hab erst nach der Albrecht-Wahl in Niedersachsen so langsam geschnallt, was ich da erlebt habe. Anfang Mai hatten die Grünen in Umfragen wegen Tschernobyl in Niedersachsen noch über 12 Prozent. Bei der Wahl am 15. Juni hatten die Grünen nur noch 7,06 Prozent. Albrecht hatte Schwarz – Gelb nur hauchdünn gerettet.

Meiner Überzeugung nach wegen der Berichte über die brutalen Chaoten, die auch Polizistenleben nicht schonen würden.

Ich hab das in der Vergangenheit mehrfach Freunden erzählt, aber bei Gelegenheit auch Mal Politikern, die ich traf, wie Gauck und anderen.

So aufgeschrieben wie heute hab ich es bisher nie.

Aber sie sprachen es an und fragten in ihrem Artikel auch nach den Ursachen der Albrechtwahl 1986, die ja in mehrfacher Hinsicht entscheidend war.

Ich erinnere mich auch noch an Berichte von Wackersdorf im Mai 86. Da soll der bayrische Innenminister Hillermeier ungeschützte Polizisten in das Getümmel geschickt haben, wo sie wohl verdroschen wurden. Aber das ist nur aus zweiter Hand. Die Brokdorf Erlebnisse haben sich genau so zugetragen.

Ergänzung des Einsenders:

(1) Mit „Kassette“ war mit Sicherheit der rote Container gemeint. Denn er wurde einfach nur hinterhergezogen. Nichts kam raus, nichts ging rein.

(2) Die Kundgebung um 13 Uhr fiel natürlich aus.