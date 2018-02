Diskussion um den Beitrag „Wie man neue Kriege vorbereitet – ARTE und Stalingrad“

habe mir gerade den Trailer zu Stalingrad angesehen. Wie der gegnerische Panzer unbeirrt auf mich zurollt, dann aus der Sicht der Soldaten, die vor ihm in Panik wegrennen. Angst. Man riecht sie. Man spürt sie. Dann kommt die große Wut ! Mir fällt ein: Mein Schwiegervater war dabei – und sein Erziehungsstil dann, als er Vater wurde – mich wundert nichts mehr. Und die Mütter? Mussten darum die Kinder so erzogen werden wie sie es selber erlebt haben? Hart wie Kruppstahl, flink wie Windhunde und zäh wie Leder?



Wenn ein Land Kriege führen will, braucht es harte Soldaten und Soldatinnen. Bemängelte deshalb der ehemalige Verteidigungsminister de Maiziere die Verweichlichung der deutschen Soldaten? Und Gauck mit seiner Einlassung gegen die “glückselige Gesellschaft, die keine Kriegsverletzten mehr sehen will?

Ich will mich jetzt kurz fassen und in die Zukunft blicken und Ihnen und den NDS-Leserinnen und –Lesern ein interessantes Buch von Joachim Bauer empfehlen: “Schmerzgrenze” mit dem Untertitel: “Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt.” Auf dem Cover hinten steht:“Das Ende eines Mythos: Wie Gewalt entsteht und warum.”

In diesem Buch beschreibt Prof. Dr. Bauer, Internist, Psychiater und Neurobiologe, wo die Ursachen von Gewalt liegen, was sie anstachelt, wie sie zu beheben ist. Fast könnte man meinen, er finge bei Adam und Eva an um die Gewalt zu erklären. Doch er geht viel weiter zurück bis hin zu den Affen und landet erst später bei der Erfindung der Moralsysteme, Religionen und Recht, die eine sehr gute, moralische Aufgabe hatten und auch heute noch haben. Auch beschreibt er die verschiedene Gewalt von Frauen und Männern, was heutzutage besonders wichtig ist zu wissen, sowie die Zusammenhänge zwischen Armut, Ungleichheit und Gewalt in einem Kapitel: Menschliche Gesellschaften an der Schmerzgrenze.

Wenn jedenfalls die “Schmerzgrenze” erreicht ist, egal ob privat oder gesellschaftlich – kommt es zum Selbstschutz: der Aggression. Dem befreienden Knall.

Herzliche Grüße

Karola Schramm