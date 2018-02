NABU vs. NachDenkSeiten – die Umweltschützer schlagen zurück, können dabei aber auch nicht überzeugen

Es ist natürlich erfreulich und löblich, dass der NABU zumindest in Teilen auf unsere Aufklärung reagiert. Ein wenig ärgerlich ist jedoch, dass dies so intransparent vor sich geht. Einige Leser haben sich beispielsweise gestern bei uns beschwert, dass unsere Aussagen doch inkorrekt seien, der NABU erkläre auf seiner Seite doch selbst, dass er z.B. Fracking-Gas aus den USA ebenfalls ablehne. Nun ja. Wir von den NachDenkSeiten machen – wie viele andere Publikationen auch – Änderungen stets als solche kenntlich. Aber dies kann man einem Umweltschutzverband, für den schließlich keine journalistischen Regeln gelten, natürlich nicht vorschreiben. Ein wenig schade ist jedoch, dass eben dieser Umweltschutzverband uns im Gegenzug einen mangelnden „journalistischen Anspruch“ unterstellt und dabei so tut, als seien die Ergänzungen schon immer Bestandteil der Kampagne. Aber darüber sollen sich unsere Leser und die Anhänger des NABU ihr eigenes Bild machen.

Zahlreiche unserer Leser haben uns die Antworten des NABU auf ihre Beschwerde-Mails weitergeleitet. Diese Antworten variieren meist nur in der Anschrift und im ersten Absatz, in dem kurz auf die Beschwerde eingegangen wird. Danach folgen Passagen aus einer Argumentationshilfe, einem Formbrief, der auch schwere Anschuldigungen gegen die NachDenkSeiten enthält, dabei jedoch nicht auf unsere Argumente eingeht. Wir haben die Zeichensetzung aus dem Original 1:1 übernommen und einige Stellen, die wir besonders interessant fanden, gefettet.

mit großem Unverständnis haben auch wir den Artikel auf der Webseite NachDenkSeiten zu Kenntnis genommen. Die darin formulierten Anschuldigungen zeugen leider von einer sehr oberflächlichen und populistischen Betrachtung der NABU-Auseinandersetzung mit Projekt Nord Stream 2. Der NABU begleitet das Genehmigungsverfahren der Gaspipelineseit etwa einem Jahr und stützt sich bei seiner Ablehnung auf klimapolitischeund naturschutzfachliche Argumente, die in dem zitierten Artikel weitgehend ausgeblendetwerden. Ja, Nord Stream 2 ist auch von europapolitischer Bedeutung. Genaudeshalb haben wir diesen Punkt in unserem offenen Brief an die Bundeskanzlerin ebenfallsaufgegriffen. Klimapolitik und Energiesicherheit sollten nach unserer Meinung europäisch diskutiert und entschieden werden und nicht in nationalen Alleingängen. Der Autor des zitierten Artikels macht den NABU in diffamierender Weise zum Gehilfen einer in seinen Augen imperialistischen US-Politik und zum Lobbyistender amerikanischen Fracking-Industrie. Das ist haltlos und unsachlich. Es geht nämlich nicht um russisches oder amerikanisches Gas, sondern darum, dass Gas grundsätzlich kein Weg aus der Klimakrise ist. Fossile Energieträger laufen derEnergiewende zuwider und konterkarieren die Ziele des PariserKlimaschutzübereinkommens. Dass politische Positionierungen des NABU von anderen Akteuren für ihre Zwecke missbraucht werden verurteilen wir, können es jedoch leider nicht verhindern. Waren wir bei unserer ablehnenden Haltung gegenüberdem Freihandelsabkommen TTIP noch zu russlandfreundlich, so soll es beim Projekt Nord Stream 2 genau andersherum sein. Das wird der Komplexität imNatur- und Umweltschutz nicht gerecht, ist im Denken zu eindimensional und genügt keineswegs journalistischem Anspruch. Nicht wir flankieren den amerikanischen Außenminister, sondern dieser hat eine eigene, abweichende Motivation, sich gegen das Projekt zu positionieren, die natürlich kritisch hinterfragt werden darf. Im Übrigen rufen wir an keiner Stelle zu einer Sanktionspolitik gegen Russland auf. Die bestehende Ostseepipeline wird Deutschland wohl noch für Jahrzehnte mit russischem Gas versorgen. Als NABU erwarten wir nicht, dass alle Menschen unsere Position teilen. Aber wir wünschen uns, dass auch Kritiker sich mit unseren Argumenten auseinandersetzen. Wenn Sie auf unsere Kampagnenseite www.stopptnordstream2.de gehen undden Offenen Brief lesen, werden Sie eine klare Herleitung unserer Argumentationerkennen: Klimaschutz, Naturschutz und dann auch die Frage der Europapolitik. Machen Sie sich bitte selbst ein Bild und seien Sie versichert, dass wir unsals NABU sehr klar an unsere Rolle als Naturschutzverband und unsere Vereinssatzunggebunden fühlen. Mit freundlichen Grüßen

Wenn der NABU – vollkommen zu Recht – fossile Energieträger und hier insbesondere das Erdgas kritisiert und ein generelles Umdenken fordert, so ist es doch ein wenig seltsam, dass er diese generelle Forderung gerade an einem sehr konkreten Projekt aufhängt und auf seiner Kampagnenseite den generellen Zusammenhang in den Hintergrund stellt. Dass der Text vom NABU Bundesverband dabei auf kein einziges unserer Argumente eingeht und stattdessen mit Verbalinjurien und Blendgranaten nur so um sich wirft, lässt ebenfalls tief blicken und ist keinesfalls geeignet, um unsere kritischen Leser zu überzeugen.

Gehört Russland etwa nicht zu Europa? Warum sollte ein Projekt, an dem neben Deutschland und Russland auch Frankreich, die Niederlande und Norwegen partizipieren, nicht „europäisch diskutiert“ sein? Wir sind in unseren Artikeln zum Thema recht ausführlich auf die Interessenkonflikte eingegangen. „Oberflächlich“ und „populistisch“ ist da eher – mit Verlaub – das Schreiben des NABU. Auch die Aussage, „der Autor“ mache den NABU „in diffamierender Weise zum Gehilfen einer in seinen Augen imperialistischen US-Politik und zum Lobbyisten der amerikanischen Fracking-Industrie“ ist unzutreffend, betonen wir doch, dass es sich hierbei um eine „indirekte“ Lobbyarbeit handelt, die den genannten Interessen in die Hände spielt. Der Begriff „imperialistisch“ kommt in den Texten zum Thema übrigens überhaupt nicht vor und wurde offenbar gewählt, um den Artikel der NachDenkSeiten zu diffamieren. Dass man in einem derart unterkomplexen Antwortschreiben ausgerechnet uns mangelnde Komplexität und Eindimensionalität vorwirft, ist schon unfreiwillig komisch. Wir wollen uns nicht auf ein derartiges Niveau herablassen. Machen Sie sich ruhig Ihr eigenes Bild.

Sind diese beiden verlinkten Hintergrundartikel zum Thema wirklich unterkomplex und eindimensional?

Weiß der NABU nicht, dass solche Mails natürlich immer auch ihren Weg zu uns finden und wir solche haltlosen Frechheiten nicht auf uns sitzen lassen? Zum Glück – für den NABU – gab es auch eine Mail an uns, die ein wenig differenzierter war und auf kindische Beleidigungen verzichtete …