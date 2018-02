Nachtrag zum Gedenken an Stalingrad, zur Darstellung Russlands und seines Präsidenten in westlichen Medien und Reaktionen unserer Leser.

Was glauben wir eigentlich, wer die Antwort der Russen zu spüren bekommt? Vielleicht zuerst Büchel mit seinen amerikanischen Atomraketen. Was soll aus unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln werden? Ich bin stinkwütend und todtraurig. Wohin mit der Wut?

Der Brief des Regierungspräsidenten i.R. Herrn Lange hat mir ein bisschen „Frieden“ gebracht, da ich die ganzen Tage nicht damit fertig wurde, dass die furchtbaren Leiden der Soldaten des Krieges so schmählich negiert, wenn nicht weggeputzt wurden. Betroffen war ich, da mir dies unendliche Leiden von meinem Schwiegervater geschildert worden waren. Er war einer der wenigen Überlebenden dieses sinnlosen Krieges. Er war einer der wenigen, die nicht nur mit den Albträumen fertig werden mußten. Er war auch einer der wenigen, die im „freien“ Westen mit einem Schauprozess bestraft wurden, weil die hiesigen „Freunde“ wußten, wie das so als Strafgefangener im Arbeitslager zu sein hatte.

In der Hoffnung, dass wir miteinander das „Narrenschiff“ noch rechtzeitig auf einen Kurs vorbei am Riff bringen können grüße ich Sie herzlich. Und großen Dank für Ihre so wertvolle Arbeit.

Das Thema „Der böse Russe“ ist uns leider auch ich in einem ganz anderen und unpolitischen Zusammenhang begegnet: Das Theater Ulm bietet regelmäßig zum Jahresende in seinem Spielplan (bisher) sehr erfolgreich Inszenierungen für Kinder. Familien, Kulturvereine und Schulen besuchen von Oktober bis Anfang Januar die Vorstellungen, die häufig ausverkauft sind. Im vergangenen Jahr stand Schneewittchen auf dem Programm. Leider verließen wir die Vorstellung dieses Mal sehr betroffen. Besonders auffallend war die Figur der bösen Stiefmutter: Osteuropäischen Akzent, häufig gebrauchte sie das wohl für viele als russisch erkennbare Wort „njet“ und weitere slawisch klingende Begriffe. Das Böse kommt aus Russland, diese Assoziation zu wecken konnte gut gelingen. Eine“Figur wie aus der Zeit des Kalten Krieges“, so urteilte die Augsburger Allgemeine vom 18.10.2017. Im Gegensatz dazu der rettende Prinz, auch er wurde für unser Verständnis sehr manipulativ subtil ins Spiel gebracht: Ein edler arabischer Wüstensohn, mit angenehmer Sprache, einer, mit dem man sich gerne einlässt. Auch hier findet sich, wenn man will, ein Pendant im so wichtigen westlichen Verbündeten Saudi-Arabien, der einem so angenehm sympathisch nahe gebracht wird. Wer könnte es sich erlauben, eine derart aufrichtige Gestalt in Frage zu stellen.

Seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise verfolge ich dieses Thema, versuche mir ein Bild über die Ereignisse in der Ukraine und auch über die veränderten Verhältnisse zwischen Russland und Europa/Amerika in den letzten vier Jahre zu schaffen. Ich habe Verwandte in der Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt (Februar 2014) war ich noch in Tadschikistan, bin dort geboren und habe dort gelebt und gearbeitet, sagte ich einmal zu meinen Kollegen aus der Ukraine, die zusammen mit mir bei einer deutschen Organisation der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet haben, dass ich nicht begreife, wie sich Ukrainer so benehmen können. Verstehen sie nun wirklich nicht, was sie tun? Sie zerstören doch ihr eigenes Land…

Ich habe den Bürgerkrieg in Tadschikistan erlebt. Ich kann ihn mir mehr oder weniger mit der Suche nach „Identität“ oder Nationalismus der Tadschiken, eventuell auch mit anderer Religion erklären. Ich bin selbst Russin, meine Großeltern von väterlicher Seite kommen aus Sibirien, die von mütterlicher Seite aus Stavropol. Meine Eltern wurden Ende 40-er Jahre in Tadschikistan geboren. Bis zu meinem 12en Geburtstag war ich ein glückliches Kind, danach brach der Krieg aus. Im Jahre 2014 verließ meine Familie Duschanbe (Hauptstand Tadschikistans) und ging nach Moskau.

Ich möchte Ihnen einen Link schicken.

Das ist ein kleiner Post von einem Blogger aus Donezk. Wenn Sie die Übersetzung brauchen, kann ich gerne machen. Es handelt sich in diesem Video um die Chronologie einiger aber nicht allen Luftangriffen der ukrainischen Luftwaffe auf die Städte der Ostukraine in 2014 und seine persönlichen Überlegungen darüber, was aus Menschen geworden ist, dass man bereit ist, auf die Stadt, wo deine Mutter lebt, zu schießen.

Vielleicht haben sie (Europäer) keine Ahnung über diese Ereignisse? Wenn aber europäische Politiker darüber wissen (und sie müssen es eingeltlich wissen) und fortsetzten ukrainischer Regierung Unterstützung zu leisten, „Revolution der Würde“ zu verteidigen, heutige Anarchie in der Ukraine zu rechtfertigen, dann kann ich leider keine Worte mehr finden.

Jeder weiß, dass Russland der Ostukraine hilft mit: Geld, Lebensmittel, Baumaterialen, Medikamente etc. und auch Waffen bestimmt. Jedem ist klar, dass da Militärangehörige oder eher Militärdienstleister vorhanden sind, genau so wie europäische oder amerikanische in der Ukraine. Aber wenn ich sehe, wie die Städte in 2014 in der Ostukraine bombardiert wurden, dass viele Kinder und Frauen, also Zivilbevölkerung dabei ums Leben kamen, habe ich auch Verständnis dafür, dass die Ostukraine auch mit Waffen unterstützt wird. Die Leute in DHR und LNR verteidigen ihr eigenes Land und Familien. Sie gehen nicht weiter nach Kiew oder sonst wohin. Es muss eine politische Lösung dieses Konfliktes gefunden werden.

Was Krim angeht: ich kann die Vorgehensweise Russlands völkerrechtlich nicht bewerten. Ich kann aber aus meiner eigenen Perspektive sagen: Ich bin wie ich schon beschrieben habe, nicht in Russland, sondern in Tadschikischer SSR im 1979 geboren, nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden wir – Russen, Ukrainer, Juden, Koreaner, Deutsche etc.- aus dem Land vertrieben. Es gab Morde und Vergewaltigungen, auch in der Hauptstadt, obwohl wirkliche Auseinandersetzungen eher außerhalb passierten. Genau so wie jetzt in der Ukraine wurden Russen gehasst. Ich habe selber einiges erlebt. Und wenn damals eine Chance gäbe sich in einem Referendum auszusprechen und sich damit an die Russische Föderation anschließen zu lassen, würde ich es tun. Auf der Krim spielt auch geopolitische Interesse Russlands große Rolle, aber von dem Willen der Bevölkerung dürfen wir auch nicht schweigen.

Sie haben mich in Ihrer E-Mail gefragt, wie so ein Film (Putin vs. USA) auf mich in Moskau wirkt. Ehrlich gesagt, habe ich diesen Film noch nicht bis zur Ende sehen können. Aber allgemein, wie die Berichterstattung in Deutschland bzw. Amerika über Russland auf mich wirkt, kann ich schon sagen. Ich finde, es ist eine überdimensionale Heuchelei, es grenzt schon an Idiotismus.

Ich möchte mich für Ihre Arbeit bedanken. Es ist sehr wichtig, was Sie machen. Weiter so!

Mit freundlichen Grüßen aus Moskau

P.S.: Sorry für Fehler.

Ich habe noch ein paar Überlegungen, die eventuell für mögliche Veröffentlichung wert sind.

Wer ist für den Krieg in der Ostukraine verantwortlich? Wir alle.

Ehemaliger Präsident der Ukraine, weil nur er als Staatsoberhaupt (mit anderen staatlichen Organen) für die Legitimation für die Niederschlagung der bewaffneten Aufstand verfügte. Anscheinend war er nicht in der Lage die Gewaltmonopol des Staates zu verwenden, d.h. militarisierte Staatsstrukturen waren nicht mehr auf seiner Seite.

Medien (und gleich die Oliganchen, weil sie besitzen die Medien) in der Ukraine, die das Volk zum Massenmeeting auf den Maidan mit dem Slogan „für europäische Integration und europäische Werte“ riefen. Dabei haben genaue diese Medien über die Massaker an Spezialeinheit des Innenministeriums „Berkut“ verschwiegen. Die Bevölkerung weiß nach wie vor nicht, wer die Scharfschützen waren, die beide Seiten der Demonstrationen beschossen haben. Die Intergration der Ukraine in die EU ist eine Fiktion, weder EU noch Ukraine waren bereit diese Integration durchzuführen. Europäische Werte – was ist das eigentlich, worin unterscheiden sich europäische Werte von den menschlichen Werten überall in der Welt? Meines Erachtens ist es auch nur Demagogie und Manipulation.

Amerikanische und europäische Politiker, die auf dem Maidan präsent waren und die sogenannte „Revolution der Würde“ untertützt haben. Erstens, was haben sie überhaupt dort zu suchen? und Zweitens, was wurde aus der Vereinbarung zwischen Janukowitsch und der Opposition, wo deutsche, französiche und polnische Seite als Garanten deren auftraten?

Ausländische, vor allem amerikanische Geheimdienste, die sich im Geheimdienstgebäude in Kiew als Zuhause fühlten und nach wie vor fühlen. Zwei ukrainische Generale, die sich weigerten Geheimakten aus den Archiven den Ausländer zu zeigen, sitzen jetzt im Gefängnis: General-Major Alexander Tschschjogolew (Щёголев) und General Wladimir Bik. Hier mehr darüber: Политзаключенные Украины | Internetseite des Zentrums für Meinungsfreiheit, wo sehr viele Materialen über politischen Gefangene in der Ukraine auch in Englisch vorhanden sind.

Akteure aus Russland, ob es Regierungskreise, Geheimdienste oder patriotische Kräfte waren, die sich auch in den Konflikt eingemischt haben.

Mainstreammedien in Amerika und Europa, die nach wie vor blind wie Maulwürfe sind und nicht zugeben wollen, dass es doch nicht so schmackhaft, bund, schön und sonnig auf den Maidan war und dass genau diese Ereignisse zu den Staatsstreich und später zu den Krieg gefürt haben.

Poroschenko, der heutige Präsident, der eingentlich nur gewählt wurde (übrigens verfassungswidrig), weil er seiner Bevölkerung versprochen hat, den Krieg zu beenden.

Präsident, der zur verfassungswidrigen Mobilisierung gerufen hat, obwohl der Krieg offiziell nicht erklärt wurde, d.h. Tausende von Ukrainer sind im unerklärten Krieg gestorben. Ukrainische Oligarchen, die Bataillons gegründet haben und weiter finanziell unterstützen.

Menschen, die sich manipulieren lassen und radikal handeln. Menschen, die hinwegsehen, solange es sie persönlich nicht betrifft.

Mehrere Journalisten, Politiker und anderen öffenlichen Personen wurden getötet, sind auf dem Land geflohen oder sitzten im Gefängnis: z.B. zwei Journalisten Vasilez und Timonin, die für die „Informationsunterstützung der Terrororganisationen in Donbass“, obwohl DNR und LNR bei nirgendeinem Gericht in der Ukraine oder internationall als Terroristen/terroristische Organisationen erklärt wurden, im September 2017 für 9 Jahre verurteilt worden, 4 Jahre sitzten sie schon im Gefängnis.

Bei allen oben genannten Kräften, egal welchen Ausmaß der Verantwortung sie tragen, muss man nach deren Zielen fragen. Dann wird einiges klarer.

Was allerdings die Hoffnung bringt ist, dass sich jetzt mehr und mehr Menschen in der Ukraine im Fernsehen und Internet öffentlich außern und versuchen, konstruktiv und objektiv über die Ereignisse zu reden. Es finden sogar Livedisskussionen im Youtube statt, wo ehemalige und heutige Soldaten von beiden Seiten miteinander reden – sozusagen von unten organisierte Friedensbewegungen. Es gibt sehr viele Menschen aus der ganzen Welt, die ostukrainische Bevölkerung mit Medikamenten, Lebensmittel oder Geld unterstützen.

Wie bricht der Bürgerkrieg aus? In jedem Land gibt es Unzufriedene. Zuerst müssen diese Unzufriedene im Inland, aber öffters aus Ausland, unterstützt werden: medial, finanziell, ideologisch etc. Erst dann, wenn diese Gruppe stark genug wird und eine Gefahrt für die Macht darstellt, finden sich andere Kräfte, im Inland, aber öffters im Ausland, die die Gegenseite mediall, finanziell, ideologisch etc. unterstützen. Wenn klar wird, dass diese beide (manchmal auch mehrere) Kräfte nicht in der Lage sind, politische Lösung zu finden und Kompromiss einzugehen, kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen.

Für mich ist eins eindeutig, zwei slawische Völker (eigentlich kann man sie als ein Volk betrachten) wurden gegeneinander aufgehetzt. Ich habe Verwandte sowie in der Ukraine als auch in Weißrussland. Es gibt Millionen solche Familien wie meine. Wem nützt das? Weiß ich nicht. Traurig und tragisch ist das alles.

Mit herzlichen Grüßen aus Moskau

