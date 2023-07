Ein Foto von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NachDenkSeiten – aufgenommen beim Pleisweiler Gespräch

Am vergangenen Wochenende traf sich die Redaktion der NachDenkSeiten zu ihrer einmal im Jahr stattfindenden Klausur. Das konnte in diesem Jahr kombiniert werden mit dem Pleisweiler Gespräch – im konkreten Fall mit Jacques Baud. Das komplette Video mit Vortrag und Gespräch mit Jacques Baud bringen die NachDenkSeiten am Mittwoch oder Donnerstag. – Vortrag und Diskussion waren ausgesprochen interessant. Trotz Hitze ging die Veranstaltung von 15.00 Uhr bis 18.45 Uhr. – Das Treffen in Bad Bergzabern war dann auch eine gute Gelegenheit, das Team der NachDenkSeiten dem Publikum vorzustellen.



Von links nach rechts.

Lars Bauer – Webmaster und 2003 Mitbegründer der NachDenkSeiten;

Tobias Riegel – recherchiert und schreibt, eine wichtige Stütze der Redaktion;

Moritz Müller ist unser Korrespondent in Irland und informiert engagiert zu Julian Assange;

Jens Berger ist seit 2011 mit dabei und Chefredakteur der NachDenkSeiten;

Florian Warweg – wie alle wichtig für die Redaktion; zurzeit führt er den Kampf um seine Mitgliedschaft in der Bundespressekonferenz;

Anette Sorg betreut die Gesprächskreise der NachDenkSeiten und berät rundum;

Alexandra Goldbrunner vertont Texte und betreut die E-Mails an die Redaktion;

Lutz Hausstein lektoriert und schreibt des Öfteren eigene Artikel;

Carsten Weikamp begleitet und berät die NachDenkSeiten seit langem;

Christian Goldbrunner kümmert sich unter anderem um die Videohinweise und Podcasts;

Albrecht Müller – Initiator der NachDenkSeiten, Herausgeber und Autor.

Ein produktives Team, wie das die meisten NachDenkSeiten-Leserinnen und -Leser auch empfinden und täglich erfahren.

Nachtrag:

Wir haben versäumt, darauf hinzuweisen, dass auf dem Foto nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NachDenkSeiten abgebildet sind.

Zur Redaktion gehören noch: Christian Reimann, André Tautenhahn, Ingeborg Treier, Tom Wellbrock und Marco Wenzel. – Ihre Arbeitsfelder werden in der Rubrik „Wer steckt dahinter“ beschrieben.