Aktueller Newsletter von FreeAssangeBerlin

Im Fall Julian Assange gibt es wieder einiges zu berichten, leider (noch) nichts von seiner Freilassung. Seine Frau Stella Assange war beim Genfer Presseclub zu Gast, und es gibt eine neue Petition für das britische Unterhaus. Außerdem hat das Europaparlament einen Antrag abgelehnt, sich mit dem Fall zu befassen. Die Akademie der Künste in Berlin hat angekündigt, Julian Assange mit dem Konrad-Wolf-Preis auszuzeichnen. Nachfolgend der alle zwei Wochen erscheinende Newsletter von FreeAssangeBerlin.

Ein herzlicher Dank an Almut Stackmann und Thilo Haase von Moritz Müller!



Die Mahnwache FreeAssange Berlin findet wieder am Donnerstag, dem 20. Juli 2023, am Brandenburger Tor statt!

Die Kunstinstallation „BELMARSH LIVE” wird ebenfalls vor Ort sein, wer noch nicht die Chance hatte, sich dem Assanges Gefängniszelle nachempfundenen Raum auszusetzen hat hier nochmals die Gelegenheit dazu.‼️ So kann es sich anfühlen in diesem Zellenraum:

Reiht euch gerne ein in unseren Protest gegen die unmenschliche und entwürdigende Behandlung von Julian Assange und für seine Freilassung, in Solidarität mit dem Kampf seiner Familie gegen seine Auslieferung an die USA!

In Bezug zu Julian Assange haben die Vereinigten Staaten geltendes Völkerrecht verletzt und ignoriert, da sie einen australischen Staatsbürger in Großbritannien verfolgen und in den USA verurteilen wollen, ohne dass er auf US-Boden US-Recht verletzt hätte.

Um auf derartige Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, wird der 17. Juli als „Internationaler Tag der Gerechtigkeit“ (seit 2010) genutzt, um die Arbeit des Internationalen Gerichtshofs zu unterstützen und auf die Notwendigkeit eines verbindlichen Völkerstrafrechts hinzuweisen.

Dazu passt dieser unrühmliche Jahrestag – am 12. Juli 2007 geschah das „Collateral Murder“-Massaker:

July 12 marks the date of the collateral murder incident in Iraq, later revealed by Julian Assange and WikiLeaks, in which civilians including two Reuters journalists were gunned down by US forces Julian Assange now faces a 175 year sentence if extradited to the US for his… pic.twitter.com/T3jssyL74r — WikiLeaks (@wikileaks) July 11, 2023

Unterstützung

für Julians Fall kam letztlich nochmals vom Pontifex – er empfing Stella Assange mit den beiden Kindern in einer persönlichen Audienz. de.nachrichten.yahoo.com/papst-franziskus-empfängt-audienz-frau-155226927.html?guccounter=1

– er empfing Stella Assange mit den beiden Kindern in einer persönlichen Audienz. Es gibt eine neue Petition an UK Home Secretary Suella Braverman und Prime Minister Rishi Sunak: https://www.change.org/p/do-not-send-julian-assange-to-the-country-that-conspired-to-murder-him?utm_content=cl_sharecopy_20927804_en-GB%3A4&recruited_by_id=42024c10-2257-11ee-87c5-cfb8ba8bfd67&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial

an UK Home Secretary Suella Braverman und Prime Minister Rishi Sunak: Sowie eine Petition an das „House of Commons“: actionnetwork.org/petitions/petition-to-the-house-of-commons?source=direct_link& dontextraditeassange.com/action/petition-to-the-house-of-commons/

Reporter ohne Grenzen haben eine Initiativ-Woche für Julian organisiert:

rsf.org/en/usa-rsf-launches-dc-advocacy-week-and-mobile-rally-freeassange

Die Akademie der Künste in Berlin zeigt ihre Solidarität nicht nur seit Monaten durch den Schriftzug „FREE ASSANGE“ an ihrem Gebäude am Pariser Platz, sondern gab kürzlich am 11. Juli 2023 bekannt, dass Julian Assange am 20. Oktober mit dem „Konrad-Wolf-Preis“ 2023 ausgezeichnet wird. adk.de/de/news/?we_objectID=65558

Aus der Jury-Begründung:

„Durch Julian Assanges Arbeit und Haltung haben wir von illegalem staatlichem Handeln, von Unrecht, Morden und Kriegsverbrechen erfahren, Dinge, die für die Öffentlichkeit, für Bürgerinnen und Bürger – für uns alle – im Dunkeln, verschwunden, unsichtbar bleiben sollten.“ Anschließend folgt eine Liste von ausgewählten Informationen, die durch WikiLeaks die Öffentlichkeit erreichten. Zitat: „Julian Assanges Arbeit ist im besten Sinne journalistische Aufklärung.“

Die Berliner Zeitung berichtet:

berliner-zeitung.de/news/akademie-der-kuenste-berlin-julian-assange-wird-mit-konrad-wolf-preis-2023-ausgezeichnet-li.368237

Tweet von Edward Snowden zur Verfolgung von Journalisten und dem politischen Fall Assange:

It is a historic scandal that Biden continues to pursue Assange for what are now plainly political reasons, and that major newspapers ignore it. The FBI is now pressuring journalists into testilying against Wikileaks to prop up its flimsy case. Here's a quote from one of them: https://t.co/kDVe8gcMAX pic.twitter.com/mTE2mkc7qZ — Edward Snowden (@Snowden) July 6, 2023

Kürzlich bei der CSD-Demo in Köln:

Die Kölner Free Assange Aktivisten laufen mit und zeigen ihr riesiges Banner, ab 2:06:30.

Keine Unterstützung dagegen für Assange im EU-Parlament:

twitter.com/MartinSonneborn/status/1678684008232673281

Auch nicht in der WELT, die mit diesem grotesken Rufmordkampagnenartikel hinter Bezahlschranke nicht glänzt:

welt.de/politik/deutschland/plus246288526/Wikileaks-Er-legte-sich-mit-Julian-Assange-an-nun-ist-sein-Leben-ein-Alptraum.html

Eine Reaktion auf den Artikel ist hier zu lesen:

uebermedien.de/86077/eine-nacht-bei-julian-assange-wams-muss-behauptung-ueber-ndr-reporter-zuruecknehmen/

GEBURTSTAGSPARTY für Julian Assange in Berlin am 3. Juli:

Es gibt von diesem Tag ein paar Filmaufnahmen vom Potsdamer Platz.

Hier sind die über 3 Stunden der Veranstaltung von spotify dokumentiert sowie einige Fotos:

spotypost.de/2023/07/04/freiheit-fuer-julian-assange/

Die Rede von Prof. Ulrike Guérot gibt es hier zu sehen:

Schaut euch auch auf dieser Website Fotos und Eindrücke dieses Tages an, es werden dort nach und nach weitere Infos und Videos mit den Reden und der Musik dazukommen:

free-whistleblower.jimdofree.com/free-assange-berlin-1/2023/

Impressionen des Tages von acTVism Munich:

actvism.org/latest/geburstag-julian-assange-presse/

Für Julians Geburtstagsfeier in Berlin waren wunderbare Musiker unserer Einladung gefolgt und haben so das Fest verschönt, hier in einem eigenen Video festgehalten:

In diesem Video die Vorstellung am 3. Juli 2023 auf dem Potsdamer Platz und Statements der Musiker:

Alle Beiträge der Kundgebung finden sich auch auf dieser Seite:

freiepresse.news/2023/07/12/freiheit-fuer-julian-assange-jetzt/

und werden nach und nach ergänzt.

Dies ist ein 7-Minuten-Video der Veranstaltung am 3. Juli 2023:

Die Kunstinstallation „BELMARSH LIVE“ wird in Berlin vor Ort sein. Wer noch nicht die Chance hatte, sich dem Assanges Gefängniszelle nachempfundenen Raum auszusetzen, hat hier nochmals die Gelegenheit dazu.‼️

So kann es sich anfühlen in diesem Zellenraum:

Englischsprachige Abteilung

Ein aufschlussreiches VIDEO:

Stella Moris-Assange ist am Montag, 10. Juli, um 14.00 Uhr im Genfer Presseclub aufgetreten, um die Medien und Menschenrechtsaktivisten auf die Dringlichkeit dieser letzten Phase einer mehr als dreijährigen juristischen Odyssee vor britischen Gerichten aufmerksam zu machen.

Im Video (engl.): Ein Revisionsgesuch gegen den Auslieferungsbefehl an die Vereinigten Staaten, ein Treffen mit Papst Franziskus und ein Brief von Schweizer Parlamentariern an Bundesrat Ignazio Cassis.

Auf diese Veranstaltung nimmt ein Artikel (dt.) auf pressenza Bezug:

pressenza.com/de/2023/07/stella-moris-assange-sie-wollen-julian-ins-gefaengnis-bringen-damit-sie-jeden-journalisten-ins-gefaengnis-bringen-koennen/

Ein Artikel von STELLA ASSANGE:

prospectmagazine.co.uk/ideas/law/human-rights/61784/stella-assange-america-has-sunk-to-soviet-standards?link_id=3&can_id=08297fc7c91a407a9212c4c930fd3728&source=email-freeassange-update-one-final-step-in-the-uk-courts-2&email_referrer=email_1959469&email_subject=freeassange-update-making-some-noise-on-julians-birthday

Matt Kennard von Declassified UK hat einen Artikel über die unglaublichen Verwicklungen von Labour-Politiker Keir Starmer bzgl. des Falls Assange geschrieben:

declassifieduk.org/cps-has-destroyed-all-records-of-keir-starmers-four-trips-to-washington/

Chris Hedges über die drohende Auslieferung von Assange und den Tod des wahren Journalismus:

zerohedge.com/political/chris-hedges-imminent-extradition-julian-assange-death-journalism

Einblicke in den britischen und US-Journalismus und das Verhältnis von etablierten und alternativen Medien an Beispielen begreifbar gemacht in diesem Panel:

Im August findet in Bremen die Buchvorstellung des Buches „20 Jahre Whistleblower-Preis. Was wurde aus den Preisträgerinnen und ihren Enthüllungen?“ statt.

ialana.de/images/pdf/230712_Einladung_Buchvorstellung_20_Jahre_Whistleblower-Preis.pdf

Es ist möglich, an diesem Ereignis per Zoom teilzunehmen:

us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JJlYiFZ-S-uxm-oQjredIA#/registration

WEITERE INFOS

am 30. Juni 2023 erschien ein Artikel auf den NDS zu mehreren Themen, u.a. der Kunstaktion „Anything to Say“ in London und den geplanten Geburtstagsfeiern für Julian Assange:

Mahnwachen anlässlich Julian Assanges Geburtstag am kommenden Montag

Am 3. Juli 2023 Presseerklärung von Sevim Dagdelen:

sevimdagdelen.de/ampel-muss-sich-endlich-fuer-freilassung-von-julian-assange-einsetzen/

In London ein besonderes Geschenk an Julian, schaut euch das Video auf pressenza an:

pressenza.com/de/2023/07/londons-geburtstagsgeschenk-an-julian-assange/

Tolles Video, ein Zusammenschnitt von Politikerreden, die die Freilassung von Julian Assange fordern:

Interview mit Kennedys Wahlkampfleiter:

pressefreiheit.rtde.life/europa/video/174325-kennedys-wahlkampfleiter-assange-wuerde-sofort/

Artikel von RT DE zum Geburtstag von Assange:

pressefreiheit.rtde.life/europa/174253-julian-assange-wird-52-alt/

Warnung der Generalberichterstatter für Menschenrechtsverteidiger und Informanten sowie für politische Gefangene der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) gegen die Auslieferung von Assange:

pace.coe.int/en/news/9145/pace-rapporteurs-warn-against-extradition-to-the-united-states-of-julian-assange

Aufruf Amnesty International:

amnesty.org.au/assange-birthday/

MUSIK

Through the Looking Glass:

margaretannaalice.substack.com/p/you-cannot-break-us?r=n6yhl&utm_medium=ios&utm_campaign=post

Das 4. Soli-Konzert in der Musikbrauerei in Berlin im Juni 2023, für Julian Assange – Das Konzert:

rationalgalerie.de/home/ein-kampf-mit-rhythmus

