dazu auch: Verteidigung: Stoltenberg macht Berlin Druck Der Generalsekretär der Nato, Jens Stoltenberg, hat den Druck auf die Ampel-Koalition verstärkt, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. “Im Kalten Krieg, als Konrad Adenauer oder Willy Brandt regierten, lagen die Verteidigungsausgaben bei drei bis vier Prozent der Wirtschaftsleistung”, sagte Stoltenberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In seiner norwegischen Heimat sei es ähnlich gewesen. “Wir haben das damals geschafft, und wir müssen es heute wieder schaffen.” Stoltenberg erinnerte an den Beschluss des Nato-Gipfels in Vilnius, wonach zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Militärausgaben für die Bundeswehr “das Minimum” seien. Er gehe davon aus, dass viele Verbündete dieses Ziel übertreffen dürften. (…) Stoltenberg rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Kämpfe in der Ukraine. “Die meisten Kriege dauern länger, als bei ihrem Ausbruch erwartet wurde. Deswegen müssen wir uns auf einen langen Krieg in der Ukraine vorbereiten.” Zwar wünschten sich alle “einen schnellen Frieden”, müssten aber gleichzeitig erkennen: Wenn die Ukrainer “aufhören zu kämpfen, wird ihr Land nicht mehr existieren”. Erst wenn der russische Staatschef Wladimir Putin und sein Land die Waffen ruhen ließen, werde es Frieden geben. Nach einem Friedensschluss braucht die Ukraine aus Stoltenbergs Sicht Sicherheitsgarantien. Es gebe “keinen Zweifel, dass die Ukraine am Ende in der Nato sein wird”. Quelle: ZDF

Anmerkung Christian Reimann: Bitte lesen Sie dazu u.a. auch „Kulturwandel“ im Auswärtigen Amt: Baerbock will, dass deutsche Diplomaten mehr auf Social Media gegen Russland und China austeilen und Annalena Baerbock vergleicht Xi Jinping mit Putin und nennt ihn einen Diktator mit Anmerkungen.

dazu: China wegen Baerbock-Äußerung über Xi empört

Chinas Außenministerium hat die Worte von Außenministerin Annalena Baerbock, die den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping als Diktator bezeichnet hat, am Montag als „äußerst absurd“ zurückgewiesen. Die Kommentare der deutschen Seite seien „eine ernsthafte Verletzung der politischen Würde Chinas und eine offene politische Provokation“, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Montag auf der täglichen Pressekonferenz des Ministeriums in Peking. Am Sonntag war die deutsche Botschafterin Hildegard Flor in Peking ins Außenministerium einbestellt worden. Das bestätigte das Auswärtige Amt auf Anfrage der F.A.Z.

Quelle: FAZ

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Baerbock ist unsere oberste Diplomatin, als Außenministerin stellt sie als offizielle Vertreterin unseres Landes das Bild in der Welt dar, wie Deutschland (angeblich) tickt. Die Aufgabe eines Diplomaten ist Beziehungen zu knüpfen, zu verbessern, überhaupt aufrecht zu erhalten – die Aufgabe ist sicherlich nicht sich als „Kriegsministerin“ lächerlich zu machen. Nicht nur, dass sie Russland ruinieren will, so en passant Russland den Krieg erklärt (ach, ein Versehen, war nicht so gemeint!), ob sie den Arabern Feminismus beibringen will… bei ihr muss man Blut und Wasser schwitzen, ob sie nicht in einem Satz ihrer unmöglichen Reden wieder mal einem Land den Krieg erklärt oder zumindest die Regierungschefs beleidigt. Sie ist ein Trampel, ein Elefant im Porzellanladen, und gefährlich für Deutschlands Sicherheit. Daneben sind ihre sprachlichen Ausrutscher und Kreation neuer Worte (Ostkokaine…) schon legendär und füllen ein Wörterbuch. Ihr „English for advanced beginners“ ist mir nicht ganz so wichtig, es gibt Dolmetscher. Aber eine Außenministerin, die noch nicht einmal die eigene Muttersprache beherrscht und als Diplomatin andere Länder ruinieren will – das geht gar nicht. Null, gar nichts, versteht die von anderen Kulturen und wie man sich in anderen Ländern benimmt. Dass sie noch im Amt ist zeigt mir auch die Schwächen unseres Kanzlers.