Hinweise des Tages II

a. Der Rotfuchsförderverein Gera/Altenburg lädt ein zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit ISOR

Das Ringen um die Erhaltung des Friedens und für soziale Gerechtigkeit. Am 25. Mai 2024 um 14 Uhr,

Gaststätte Steinweg 1, in Gera. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Auch Austausch.

b. Nuclearban Raddemos (ehem. Pacemakers) – Für Frieden und Abrüstung!

Zum zwanzigsten Mal in Folge finden am 1. Juni 2024 in Berlin und am 10. August 2024 in Vaihingen/Enz die außergewöhnlichen Rennraddemos, seit 2023 unter dem Namen Nuclearban Radmarathon, statt. Die Pressehütte Mutlangen als Ausrichter der Nuclearban Rennraddemos ist als eine von über 600 Partnerorganisationen von ICAN in über 100 Ländern auch Friedensnobelpreisträger, zusammen u.a. mit der bundesweiten Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ und den fast 8.000 Mayors for Peace weltweit.

Samstag, 1. Juni, Start/Ziel in Berlin (Anmeldefrist 15. Mai – evtl. Nachmeldungen möglich)

Samstag, 10. August, Start/Ziel in Vahingen/Enz (Anmeldefrist 30. Juli)

Teilnahmespende für Teilstrecken ab 40,- EUR

Anmeldeformulare unter https://nuclearban-tour.de

Quelle: Pressehütte

dazu auch: Atomwaffen: Einsatz jederzeit möglich

Helena Hadzic im Interview mit Roland Blach – 27.03.2024

Zusammen mit dem Netzwerk „ICAN“ hat Roland Blach den Friedensnobelpreis für den Kampf gegen Nuklearwaffen erhalten. Er fordert Konversation statt Konfrontation von den Atommächten.

“Die Atomwaffen sind da, und der Abwurf einer Atombombe ist jederzeit möglich“, sagt der Marbacher Friedensaktivist Roland Blach. Seit fast 30 Jahren kämpft er mit dem internationalen Netzwerk „ICAN“ für die weltweite Abschaffung von Atomwaffen, dafür haben die Aktivisten auch 2017 den Friedensnobelpreis erhalten. Und warum?

Quelle: Bietigheimer Zeitung

