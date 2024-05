Videohinweise am Samstag

Rede Sahra Wagenknecht „Viele Menschen im Land sind wütend!“ Opernplatz Hannover 15.05.2024 BSW Am 15.05.2024 fand eine Wahlkampfveranstaltung des Bündnis Sahra Wagenknecht in Hannover statt, zu der mehr als 1000 Menschen erschienen waren. Im Video zu sehen: Die komplette Rede der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht, in der sie an Kritik an der Ampel; Grünen, SPD und FDP nicht sparte. Gerne kommentieren, unseren Kanal weiter empfehlen, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Ihr sofort darüber informiert werdet, wenn wir vor Ort vom nächsten Protest berichten. Quelle: Utopia TV Deutschland, 16.05.2024

Zustand von slowakischem Premier Fico nach Attentat weiterhin kritisch

Nach dem Attentat auf den slowakischen Premierminister Fico ist der Zustand des 59-Jährigen weiter kritisch. Er sei noch nicht außer Lebensgefahr, teilte der stellvertretende Regierungschef Kalinak mit. Nach einer langen Operation befindet sich Fico weiterhin auf der Intensivstation.

Laut Verteidigungsminister und Vizeregierungschef Robert Kalinak wurde Fico von vier Kugeln getroffen, die Verletzungen seien sehr schwerwiegend. „Den Ärzten ist es gelungen, den Zustand zu stabilisieren“, sagte Kalinak. Fico sei aber noch nicht außer Lebensgefahr.

Sollte es zum Rücktritt Ficos aus gesundheitlichen Gründen kommen, würde damit gemäß der slowakischen Verfassung automatisch die gesamte Regierung zu Fall gebracht. Dass ein Ministerpräsident wegen eines Attentats die Amtsgeschäfte nicht fortführen kann, scheinen die Väter des Grundgesetzes nicht berücksichtigt zu haben. Solange Fico bis zur vollen Genesung nur pausiert, führen seine Stellvertreter in der Zeit die Regierungsgeschäfte weiter – mit Kalinak als Erstem in der Reihenfolge.

Die Regierung nannte unterdessen Details zu dem Täter, der unmittelbar nach dem Attentat festgenommen wurde. Es handele sich um einen “einsamen Wolf”, der keiner politischen Gruppe angehöre, sagte Innenminister Matus Sutaj Estok. So sei der Verdächtige weder Mitglied einer rechtsextremen noch einer linksradikalen Partei. Gleichwohl sei die Tat politisch motiviert gewesen. Der Mann habe Unzufriedenheit mit mehreren Entscheidungen Ficos als einen Beweggrund genannt, sagte Estok.

Quelle: tagesschau, 17.05.2024



ATTENTAT AUF ROBERT FICO: SLOWAKEI IM AUSNAHMEZUSTAND

Noch immer kämpft der slowakische Ministerpräsident Robert Fico um sein Leben. Am Mittwochnachmittag wurde Fico zum Opfer eines Attentats in der slowakischen Stadt Handlová. Mit lebensgefährlichen Schussverletzungen im Bauch wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte stundenlang um sein Leben kämpften. Am Donnerstagmorgen gab es eine leichte Entwarnung: Fico lebt, aber muss noch immer kämpfen. Die Slowakei ist durch den Anschlag in einen Ausnahmezustand versetzt. Ein Berater des Ministerpräsidenten bringt auf den Punkt: “Wir waren Zeuge des ersten Attentats auf einen slowakischen Politiker. Das gab es in der Slowakei noch nie.” Während international Anteil genommen wird, beginnen die Ermittlungen nach den Hintergründen des Anschlags. Der festgenommene mutmaßliche Schütze gab zu Protokoll: “Ich bin gegen die Politik der Regierung.” Aber handelt es sich wirklich nur um die Tat eines Einzelgängers? Klar ist, dass die Slowakei unter Ministerpräsident Fico einen rasanten Umschwung in der Außenpolitik vollzogen hat: Aus einem getreuen Partner von EU und NATO wurde eine Nation mit Ausrichtung auf ihre eigene Souveränität. Und auch von einer weiteren Unterstützung der Ukraine nahm Fico Abschied und übte scharfe Kritik am Westen: “Ich erkläre ganz offen, dass wir nicht an eine militärische Lösung in der Ukraine glauben. Wir vermissen wirklich jede Friedensinitiative, und es spielt keine Rolle, ob es sich um die Europäische Union oder die NATO handelt.” Und auch in der Weltgesundheitsorganisation hat Fico sich keine Freunde gemacht. Erst vergangene Woche erklärte die Slowakei, dass sie den neuen Pandemie-Vertrag nicht mittragen werde. Noch steht die Aufklärungsarbeit ganz am Anfang. Aber man muss sich schon jetzt die Frage stellen: Wer will Fico zum Schweigen bringen?

Quelle: Gegenpol, 16.05.2024



He Opposed Big Pharma & Told Truth About Ukraine – Then This Happened!

The Slovakian Prime Minister Robert Fico, was shot five times in an attempted assassination. The assailant was a 71 year old writer with no known motive. This points to the Prime Ministers cal to investigate the Vaccine & Covid policy and his opposition to the NATO led Ukraine war and his opposition to economic sanctions on Russia.

Quelle: The Jimmy Dore Show, 16.05.2024