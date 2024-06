Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Nürnberg, Hamburg, Köln, Bad Segeberg, Mannheim, Darmstadt und Neuenstein-Grünbühl vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Nürnberg

Am Samstag, 22.06.2024 um 18:30

Thema: Die WHO und ihre Pläne- eine Gefahr für Gesundheit und Demokratie?

Redner/Diskussionspartner: Beate Pfeil und Andreas Sönnichsen

Ort: Rudolf Steiner Haus

Rieterstraße 20

90408 Nürnberg

Spenden zur Deckung der Unkosten erwünscht.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg | nachdenken-in-hamburg.de

Am Samstag, 22.06.2024 um 19:00

Thema: „Die Waffen nieder!“ Zum 110. Todestag Bertha von Suttners

Ort: Christuskirche Altona

Suttner-Str. 18

22765 Hamburg

Stummfilm von 1914 mit Livemusik und Texten aus dem berühmten Roman

Veronika und Aisha Otto (Komposition und Aufführung)

Veranstaltung in Kooperation mit dem Hamburger Forum und der Friedensinitiative Altona

Die im Juli 1914 fertiggestellte Verfilmung von Holger-Madsen sollte kurz darauf auf der Weltfrie- denskonferenz in Wien gezeigt werden – doch der Kriegsausbruch im August verhinderte die Konferenz und die Zensur versperrte die Kinos.

Bis heute führt Bertha von Suttner als erste Friedensnobelpreisträgerin der Geschichte alle zusammen, die den Krieg ablehnen und sich die Freude an der freien Diskussion nicht nehmen lassen wollen.

„Die Waffen nieder!“ Ist eine grossartige Inspiration für unser gemeinsames Handeln für den Frieden, gegen Kriegslogik, Manipulation und Repression.

Anmeldung erbeten unter lets-meet.org/reg/f63fccf12fd6f65c18

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Köln | Nachdenken in Köln

Am Samstag, 29.06.2024 um 15:00

Thema: “Der gegenwärtige Systemkonflikt und seine Lösung – Die herrschende Klasse im US-geführten Kapitalismus”

Redner/Diskussionspartner: Dr. Werner Rügemer

Ort: Naturfreundehaus Höhenhaus

Honschaftsstraße 330

Köln, Nordrhein-Westfalen 51061

Zur Webseite der Veranstaltung

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Südholstein | nachdenken-in-suedholstein.de

Am Sonntag, 30.06.2024 um 13:30

Thema: Wie stark ist das BSW wirklich?

Redner/Diskussionspartner: BSW-Länderbeauftragter für S-H, Dr. Alexander King oder Vertreter (angefragt)

Ort: Habichtshorst 8

23795 Bad Segeberg

Zur Webseite der Veranstaltung

BSW-Länderbeauftragter für S-H, Dr. Alexander King oder Vertreter (angefragt)

(ins EP-Wahlergebnis führt ein Udo Fröhlich, Bad Segeberg)

Anmeldungen erforderlich unter lets-meet.org/reg/4df814c7f5be01a83a

Das BSW ist angetreten, das aktuelle Parteienangebot um eines der „Vernunft und Gerechtigkeit“ zu bereichern. Dass es in der Wählerschaft dafür ein historisch grosses Wähler-Wechsel-Potential gibt, das belegen Wahlergebnis und die aktuellen Umfragewerte, insbesondere zu den anstehenden Landtagswahlen im Osten der Republik.

Wir wollen die Wahl-Schlussfolgerungen und nächsten Ziele des BSW erfahren und diskutieren.

Hinweise:

Zu unseren Terminen in Bad Segeberg ist es üblich, dass wir zu Beginn ab 13:30 Uhr einen kurzen Spaziergang durch nahe Erholungsgebiete unternehmen und nach Rückkehr gegen 14:30 Uhr bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde (bei schönem Wetter im Garten) uns austauschen und diskutieren.

Gerne können Teilnehmer auch ab 14:30 Uhr teilnehmen, also ohne Spaziergang.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Mannheim

Am Donnerstag, 04.07.2024 um 18:30

Thema: Medien, Macht und Manipulation

Redner/Diskussionspartner: Florian Warweg

Ort: Gaststätte UHLAND

68167 Mannheim

Lange Rötter Str. 10

Haltestelle „Alte Feuerwache“

Informationen zur Veranstaltung

Ein Blick hinter die Kulissen der Bundespressekonferenz mit Florian Warweg.

Der Eintritt ist frei.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt & Deutschen Freidenker – Verband e.V.

Am Donnerstag, 11.07.2024 um 19:00

Thema: “Full Spectrum Dominance – Wege zum Frieden”

Redner/Diskussionspartner: Wolfgang Effenberger

Ort: HoffART – Theater

Lautenschlägerstraße 28A

64258 Darmstadt

Als aktiver Pionierhauptmann erhielt Hr. Effenberger während des Kalten Krieges tiefere Einblicke in das von den USA vorbereitete “atomare Gefechtsfeld” in Europa. Nach der 12-jährigen Dienstzeit studierte er in München Politikwissenschaft. Als Fachmann für geo-politische Fragestellungen und Autor mehrerer Bücher engagiert er sich heute für den Frieden und ist Mitbegründer der “Gesellschaft für Internationale Friedenspolitik (GIF) – Verstehen und Verständigen”.

Im Anschluss an den Vortrag steht genügend Zeit für Fragen und kurze Diskussionsbeiträge zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei – Solidarspenden zur Kostendeckung sind erwünscht.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hohenlohe

Am Dienstag, 27.08.2024 um 19:00

Thema: Texte zu Zeitenwende, Technokratie und Korporatismus

Redner/Diskussionspartner: Tom-Oliver Regenauer

Ort: Neuenstein-Grünbühl

Vortrag/Lesung und Diskussion

…aus Planwirtschaft wird Totalitarismus! Dabei bedarf es nur etwas Wissen um die Vergangenheit, um vor Attacken der Zukunft gefeit zu sein.

Es ist Zeit sich zu entscheiden, ob man nur in einer Lüge, oder die Lüge leben will.

Unkostenbeitrag: 17,00 €

Private Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl – Teilnahme nur mit verbindlicher Anmeldung per E-Mail: [email protected]