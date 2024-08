dazu: Jessica Hamed zu den RKI-Files und Aufarbeitung

Das – so muss man es leider formulieren – Versagen der Gerichte in der Corona-Krise hat mutmaßlich große Schäden angerichtet. So wurde z.B. durch #2G – mit der Adelung der angeblichen juristischen Rechtmäßigkeit – eine faktenfreie gefährliche Scheinsicherheit propagiert. (…)

Am 5.9.21 ist in den geleakten #RKIfiles zu lesen: „Kurzfristig ist mehr Strenge und dadurch Druck auf Ungeimpfte sinnvoll, langfristig müssen die Maßnahmen für Geimpfte wieder verschärft werden: Auch für Geimpfte Testung. Langfristig ist 2G und Testung.“ Ab Anfang November 21 habe ich auf die Gefahren der Scheinsicherheit von 2G hingewiesen. Z.B. führte ich aus [3]: „Risikogruppen müssen wissen, dass 2G für sie im schlimmsten Fall fatal enden kann. Suggeriert wird aber Sicherheit.“ Derweil beim RKI-Krisenstab (5.11.21): „Schwere Erkrankungsfälle könnten verhindert werden, wenn dies Geimpften klargemacht werden kann. […] Kommunikation kann nicht geändert werden. Würde große Verwirrung hervorrufen. […] Soll 2G+ auf die Tagesordnung gesetzt werden?“ Es ist damit genau das passiert, was ich in meinem Gastbeitrag im

@cicero_online

am 18.11.21 festgestellt habe: nämlich dass die Politik (durch ihre wahrheitswidrige Kommunikation bzgl. der Impfwirkung) in einer Sackgasse steckte [4]: „Die Politik hat sich selbst in Geiselhaft genommen. Sie hat sich zur Gefangenen ihrer eigenen Versprechen gemacht und sich dabei derart verrannt, dass sie mit jedem Tag weiteren Schaden anrichtet. Den Ungeimpften hat sie versichert, dass es keine Impfpflicht geben werde und den Geimpften, dass sie ihre Freiheit zurückbekämen.

Quelle: Jessica Hamed via X

dazu auch: Paul Schreyer kommentiert Jessica Hamed

Jessica Hamed bringt es auf den Punkt und skizziert, wo Aufarbeitung ansetzen sollte. Gerichte wurden durch politisch gewollte RKI-Aussagen getäuscht – und haben sich täuschen lassen. Die resultierenden Fehlurteile müssen jetzt überprüft werden.

Quelle: Paul Schreyer via X