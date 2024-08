dazu: Anschlag auf Nord-Stream-Pipelines: Klappe halten statt aufklären 2022 wurden die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee von Unbekannten gesprengt. Das Interesse scheint zu schwinden, dabei führen Spuren in die Ukraine. Quelle: Eric Bonse in der taz

Anmerkung unseres Lesers H.M.: So sind sie, die Spezialdemokraten, in 100 Jahren nichts gelernt. So pumpt die Ampel als treuer Vasall der USA viele Milliarden in den völlig überflüssigen Krieg (und in viele andere fragwürdige Dinge), lässt die Stationierung von Mittelstreckenrakete zu, und hierzulande geht alles den Bach runter. Von der Flut mitgerissen wird möglicherweise auch die betagte Tante SPD, bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen.

dazu auch: Mit Panik, Lügen und dummen Sprüchen bleibt die Ampel auf Kriegskurs: „Boah, is halt so, ne.“

Lügen, Halbwahrheiten, Gerüchte – Pleiten, Pech und Pannen. Die Ampel-Regierung gibt kein gutes Bild ab. Sie gibt sich auch keine Mühe mehr, ein gutes Bild abzugeben. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Beispiel. Sein Kommentar zur Milliardenlücke im Kriegshaushalt: „Boah, is halt so, ne.“ (…)

Was hier als Ampel-Dämmerung daherkommt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der reaktionäre Staatsumbau zur Absicherung des Kriegskurses unbeirrt fortgesetzt wird. Die Regierung samt Opposition von CDU/CSU bis AfD ist sich darin einig, dieses Land bis 2029 kriegstüchtig machen zu wollen. Dem wird alles untergeordnet. Dafür stehen Kriegshaushalt und Bürgergelddebatte ebenso wie das Schleifen demokratischer Rechte – flankiert von ein paar Panikattacken wie den Eilmeldungen über angebliche Anschläge auf Bundeswehrkasernen oder der Hatz auf ehemalige Mitglieder der RAF.

Quelle: Wera Richter in unsere zeit