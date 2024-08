dazu: Bundeswehr kehrt Ende August aus Niger zurück

Dağdelen spricht von »völlig gescheiterten Bundeswehreinsätzen« und wirft der Regierung vor, in Mali und Niger Steuergeld verschwendet zu haben. Die Gesamtkosten für das militärische Engagement Deutschlands in der Sahelregion liegen bei mehr als vier Milliarden Euro – Geld, das laut Dağdelen besser investiert wäre in »Bildung und Infrastruktur im eigenen Land«.

Zudem sei es ein »Treppenwitz der Geschichte«, so die Außenpolitikerin, »dass sich ausgerechnet die Soldaten, die man selbst ausgebildet hat, gegen die Nato-Staaten wendeten«.

Quelle: DER SPIEGEL