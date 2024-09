Anmerkung unsere Leserin S.B.: Ich schreibe es immer wieder und ich bleibe dabei: Polen und die Balten sind sehr gefährlich, weil sie noch „eine Rechnung mit Russland“ offen haben. Ich gehe da mit dem Text konform, dass sich Polen darauf verlässt (die Balten sicher auch), dass die NATO im Fall des Falles zu Hilfe kommt. Unsere Politiker müssen sich wirklich ernsthaft überlegen, ob sie uns weiterhin den Gefahren eines Krieges mit Russland aussetzen wollen, denn der kommt täglich näher. Ein Umdenken in der Politik sollte schon angesichts der Wahlen in Thüringen und Sachsen erfolgen, denn es war AUCH eine Wahl zwischen Krieg und Frieden. Wenn auch die AfD und BSW unterschiedlich an das Thema Frieden herangehen, sie wollen beide Frieden in der Ukraine und Wiederaufnahme der geschäftlichen Verbindungen mit Russland. Wir brauchen Politiker, die mit Verstand entscheiden und in erster Linie Rücksicht auf das eigene Land und die Bürger nehmen.

Anmerkung unseres Lesers H.M.: Vor allem die Anmaßung in dem Satz: „Niemand steht über dem Gesetz“ finde ich wichtig, denn das heißt ja – nicht zum ersten Mal – dass der Anspruch auf Gültigkeit des US-Gesetzte auch in Venezuela und der Dominikanischen Republik besteht. Ich stelle mir dann immer ein Auslieferungsersuchen des Irans gegen H. Clinton vor, weil sie in Manhattan ohne Hijab gesehen wurde. Ja, genau so absurd und widerlich finde ich diesen Anspruch des American Exceptionalism.

dazu: Corona-Prozess um Pflegehelferin geht ans Bundesverfassungsgericht

Das Gericht kam am Dienstag zu der Einschätzung, dass das Infektionsschutzgesetz zu diesem Zeitpunkt in der damaligen Fassung vermutlich verfassungswidrig war. Deshalb soll sich nun das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit dem Fall beschäftigen. Im März 2022 hatte das Bundesverfassungsgericht die Pflege-Impfpflicht für rechtens erklärt. Wie die klagende Pflegehelferin argumentiert, sei damals bereits bekannt gewesen, dass eine Corona-Impfung Ansteckungen nicht verhindert. Dies gehe aus den in diesem Frühjahr veröffentlichten RKI-Protokollen hervor. (…)

Bei dem Prozess hat deshalb auch der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade, ausgesagt. Dabei ging es darum, welche Studienlage zu welchem Zeitpunkt bekannt war und wann die Bundesregierung darüber informiert wurde. Aus den Protokollen wurde in dem Verfahren ersichtlich, dass nur wenige Monate nachdem das fragliche Gesetz in Kraft getreten war, bekannt wurde, dass die Impfung keinen Schutz vor der Übertragung bietet. Diesen Umstand habe das RKI eventuell nicht ausreichend ans Bundesgesundheitsministerium kommuniziert, so das Gericht. Es gebe erhebliche Zweifel an der wissenschaftlichen Unabhängigkeit des RKI, da es weisungsgebunden an das Ministerium sei.

Quelle: NDR

dazu auch: Neue Prüfung von Impfpflicht in der Pflege in Karlsruhe

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hält die Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal in der Corona-Pandemie für nicht verfassungsgemäß. Es wird das Klageverfahren einer Pflegehelferin gegen den Landkreis Osnabrück dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorlegen und dem Gericht die Frage stellen, ob das Infektionsschutzgesetz vom 18. März 2022 mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen ist, wie das Gericht nach der mündlichen Verhandlung mitteilte.

Aus Sicht der Osnabrücker Richter verletzte die Pflege-Impfpflicht das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und die Berufsfreiheit.

Quelle: Zeit Online

Anmerkung Christian Reimann: Bitte lesen Sie dazu auch Pflegehelferin klagt gegen Landkreis: Verwaltungsgericht Osnabrück prüft Corona-Impfpflicht und RKI-Protokolle und dazu: Nach Corona-Files: RKI-Präsident sagt Dienstag als Zeuge vor Gericht aus – in Osnabrück mit einer Anmerkung.