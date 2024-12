und: Raus aus der Eskalationsspirale! (I) – Ein Ende der Kampfhandlungen ist dringend notwendig – und reicht nicht aus Die Zeichen stehen auf Sturm. Aber selbst wenn Donald Trump, wie angekündigt, den Ukrainekrieg tatsächlich innerhalb kürzester Zeit noch stoppen sollte, blüht uns unter den gegebenen Bedingungen für die nächsten Jahrzehnte bestenfalls ein neuer Kalter Krieg. Wirklich friedliche Zustände werden in Europa erst herrschen, wenn alle Akteure zu einer europäischen Sicherheitsordnung nach den Prinzipien der „Charta von Paris“ zurückfinden. (Ein Essay in zwei Folgen.) Der Ukrainekrieg tritt jetzt in seine gefährlichste Phase. Wie Konfliktforscher und Diplomaten wissen: Die meisten Opfer – und nicht nur Soldaten, die sinnlos verheizt werden – fordern Kriege, wenn eine Seite sich definitiv an die Wand gedrängt fühlt. Dann droht sie unberechenbar zu werden. Und das ist fraglos bei der Ukraine nun der Fall. Quelle: Leo Ensel in Globalbridge

dazu: Experte vermutet: Zwei ganz banale Gründe führten maßgeblich zum DHL-Absturz

Drei Tage nach dem Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs in Vilnius verdichten sich die Hinweise, dass Kommunikationsfehler sowie nicht eingehaltene Sicherheitsstandards in der Endflugphase zu dem tödlichen Unglück führten. Das beträfe sowohl die deutschen Piloten als auch die litauische Tower-Besatzung, sagte Flugexperte Heinrich Großbongardt gegenüber FOCUS online.

Quelle: Focus Online

dazu auch: Angriff auf die Lebensadern

Versorgungswege und Energieanlagen in Deutschland werden immer häufiger zum Ziel hybrider Kriegsführung. Was tut die Politik, um uns zu schützen?

Als am frühen Montagmorgen eine DHL-Maschine, gestartet in Leipzig, einen Kilometer vor dem Flughafen im litauischen Vilnius aufschlägt und in Flammen aufgeht, schrillen in den deutschen Sicherheitsbehörden die Alarmglocken. Verbündete Geheimdienste werden kontaktiert, Ermittler nach Litauen geschickt. Denn sofort werden Erinnerungen wach, an den Juli dieses ¬Jahres.

Damals war am Flughafen Leipzig in einem DHL-Paket ein Brandsatz explodiert, kurz vor der Verladung. Die Bundesanwaltschaft ermittelt, deutsche Sicherheitsbehörden machen Russland verantwortlich. Denn auch in Polen und England tauchten Brandsätze in Paketen auf. Anfang November kam es zu Festnahmen von Verdächtigen in Litauen. Hätte der Brandsatz im Flugzeug gezündet, hätte es eine Katastrophe gegeben, erklärte der damalige Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang. „Die Trümmer hätten hier in Deutschland auch all die Menschen treffen können, die mit Putin und seinem Regime sympathisieren.“

Quelle: taz

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Die taz dreht völlig durch. Ja, Russland mag bei “20 Sicherheitsvorfällen allein in Deutschland […] als Verursacher im Verdacht steh[en]”, aber ein Verdacht ist keine Beweisführung. Genauso gut könnte die taz als früher mal linksradikales Blatt für alle “20 Sicherheitsvorfälle” im Verdacht stehen. Dann wird am Artikelanfang der Absturz der DHL-Maschine in Vilnius als Sabotageakt der Russen einsortiert, um dann ein paar Zeilen später zuzugeben: “Was zum Absturz der Frachtmaschine in Vilnius führte, ist derzeit unklar. Konkrete Hinweise auf einen russischen Sabotageakt haben die Ermittler bisher nicht. Wahrscheinlich seien ein technischer Defekt oder menschliches Versagen” – mit anderen Worten, der russische Sabotageakt ist zwar denkbar, aber unwahrscheinlich. Der einzige Fall, der ganz sicher unter Sabotage und/oder Terrorismus einzuordnen ist, ist die im Artikel erwähnte Sprengung der Nord Stream-Pipelines, aber hier stehen die Ukraine und die USA und andere westliche Staaten unter Verdacht und gerade nicht Russland. Thema verfehlt, bzw. gerade an dieser entscheidenden Stelle versagt der Aufklärungswillen des Staates völlig, und die Sprengung der Pipelines hat die taz sogar gelegentlich begrüßt. Die kritische Infrastruktur scheint doch nicht so wichtig zu sein, je nachdem.