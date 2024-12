dazu: Who is Abu Mohammed al-Jolani, the Islamist rebel leading the Syrian advance?

The 42-year-old Syrian was once a shadowy figure leading an al-Qaeda offshoot. Now he’s stepping into the spotlight.

Amid a rebel offensive that stunned the Syrian regime and led to major losses of territory, the 42-year-old man leading it made a surprising strategic decision: He used his real name.

In an official message Thursday after its fighters entered Hama, the Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Islamist militant group shared a message that was signed Ahmed al-Sharaa — the birth name of a rebel leader better known by his nom de guerre, Abu Mohammed al-Jolani.

The move marks a broader shift for Jolani.

Quelle: The Washington Post (Bezahlschranke)

dazu auch: Der Regime Change in Syrien ist ein Erdbeben für die arabische Welt

Russland hat ab 2015 einen Durchmarsch des Westens und der teilweise mit ihm verbündeten Dschihadisten verhindert, weshalb der Konflikt auch als „Stellvertreterkrieg“ zwischen dem Westen und Russland oder den USA und Russland gesehen wurde. Nehmen wir an, dass die Präsidentschaft von Donald Trump auch in dieser Hinsicht ihre Schatten vorauswirft, dann erscheint die Annahme nicht allzu verfehlt, dass es mit Moskau einen Deal gegeben haben könnte: Ihr überlasst uns Syrien und erhaltet im Gegenzug unseren Verzicht auf die fortgesetzte Parteinahme für die Ukraine und unser Engagement für eine politische Lösung, die eure strategischen und territorialen Interessen bedient. Wenn das so ist, wäre es eine Erklärung dafür, dass Wladimir Putin Baschar al-Assad so schnell fallen ließ.

Quelle: Lutz Herden in der Freitag

und: Wer in Syrien welche Interessen hat

Die geopolitische Interessenlage ist in Syrien so komplex, wie wohl nur an wenigen Orten der Welt. Das zeigte sich nun bei dem Blitzkrieg, in dem die syrischen Nachfolgeorganisationen von Al-Qaida und dem IS – also Islamisten, die von westlichen Medien und Politikern gerne als „Rebellen“ oder „syrische Opposition“ bezeichnet werden – die syrische Armee in nur etwa zehn Tagen überrannt und die Macht in Syrien übernommen haben, denn dieser Blitzkrieg wäre ohne Unterstützung aus dem Ausland nicht möglich gewesen.

Auch Länder, die eigentlich Gegner sind, haben dabei entweder koordiniert zusammen gegen die syrische Regierung gearbeitet, weshalb es interessant ist, sich die Interessen der beteiligten Länder anzuschauen.

Quelle: Anti-Spiegel