Videohinweise am Samstag

Jeffrey Sachs: The [allegedly] “Inevitable War” With Iran, and Biden’s Attempts to Sabotage Trump

[Jeffrey Sachs: Der (angeblich) „unvermeidliche Krieg“ mit dem Iran und Bidens Versuche, Trump zu sabotieren. Jeffrey Sachs über den zerstörerischsten Präsidenten in der amerikanischen Geschichte, Joe Biden, und wie Donald Trump den Schaden beheben könnte. #TuckerCarlson #JeffreySachs #Israel #Russland #USA #Außenpolitik #Ukraine #MKUltra #CIA #DonaldTrump #TulsiGabbard #JoeBiden #Nachrichten #Politik

Kapitel: 0:00 Der Regimewechsel in Syrien 8:48 Was ist Groß-Israel? 21:45 Waren die Amerikaner am Sturz von Assad beteiligt? 34:26 Krieg mit China bis 2027 40:22 Bidens Versuch, Trump zu sabotieren 46:10 Der Putschversuch in Südkorea 51:20 Jeffrey Sachs’ Warnung an Trump vor einem möglichen Nuklearkrieg 55:18 Werden wir die Deklassifizierung der 9/11-Dokumente erleben? 1:07:11 Wird Trump Snowden und Assange begnadigen? 1:16:43 Die wichtigste Ernennung in Trumps Kabinett 1:26:29 Bidens Versuch, Putin zu töten 1:35:58 Kann Trump den Frieden bringen? 1:45:44 Ist der Krieg mit dem Iran unvermeidlich? 1:51:21 Warum die Konzernmedien Jeffrey Sachs hassen

Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Tucker Carlson, 16.12.2024

Anmerkung CG: Jeffrey Sachs erwähnt das CIA-Projekt “Timber Sycamore” und bezieht sich auf Wesley Clarks Aussagen zu den Plänen der Neocons “Seven countries in five years”. Aussagen, von denen Konsumenten der Qualitätsmedien leider wenig wissen dürften und von denen sogar Amy Goodman von Democracy Now! (die Clark dazu einst befragt hatte) nichts mehr zu wissen scheint. Sachs erwähnt auch einen Artikel von Seymour Hersh im ‘London Review Of Books’ vom 17. April 2014 “The Red Line and the Rat Line – Seymour M. Hersh on Obama, Erdoğan and the Syrian rebels” [LINK]. Weitere Artikel von Seymour M. Hersh im ‘LRB’ sind hier zu finden [LINK], Hershs aktuelle Beiträge findet man auf dessen Blog bei ‘Substack’ [LINK].