Die moralische Bankrotterklärung des Westens

Der Umgang mit den Verbrechen in Gaza offenbart eine erschreckende Doppelmoral der westlichen Staaten. Trotz detaillierter Berichte und juristischer Schritte schweigen Medien und Politik größtenteils oder unterstützen aktiv. Der renommierte US-Politikwissenschaftler John Mearsheimer analysiert die Vorwürfe und hinterfragt die Mitschuld des Westens. Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Kolenda, mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.





Am 19. Dezember 2024 veröffentlichte Human Rights Watch einen 179-seitigen Bericht, in dem Israels Völkermord in Gaza detailliert beschrieben wird.

Am 5. Dezember 2024 veröffentlichte Amnesty International einen 296-seitigen Bericht, in dem Israels Völkermord in Gaza mit vielen Einzelheiten beschrieben wird.

Am 21. November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.

Am 26. Januar 2024 stellte der Internationale Gerichtshof fest, dass ein plausibler Fall dafür vorgebracht werden kann, dass Israel in Gaza Völkermord begeht.

Angesichts des angeblichen Engagements des Westens für die Menschenrechte und insbesondere für die Verhinderung von Völkermord hätte man erwartet, dass Länder wie die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Deutschland den israelischen Völkermord gestoppt hätten.

Stattdessen haben die Regierungen dieser drei Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, Israels unvorstellbare Verbrechen in Gaza auf Schritt und Tritt unterstützt. In der Tat sind diese drei Länder mitschuldig an diesem Völkermord.

Darüber hinaus haben fast alle der vielen Verteidiger der Menschenrechte in diesen Ländern und im Westen im Allgemeinen geschwiegen, während Israel seinen Völkermord verübt hat.

Die Mainstream-Medien haben kaum Anstrengungen unternommen, um darüber zu berichten und kritisch in Frage zu stellen, was Israel den Palästinensern antut. In der Tat haben einige wichtige Medien Israels Aktionen standhaft unterstützt.

Man fragt sich, was sich die Menschen im Westen, die entweder den Völkermord an Israel unterstützen oder dazu geschwiegen haben, einreden, um ihr Verhalten zu rechtfertigen, damit sie nachts schlafen können.

Die Geschichte wird sie nicht freundlich behandeln.