Hinweise des Tages II

Anmerkung Christian Reimann: Mit ihrer neoliberalen Positionierung überholt die AfD alle anderen neoliberalen Parteien. Der Abbau des bisher noch bestehenden Sozialstaates wird so beschleunigt. Leiden werden insbesondere die ohnehin schon finanziell Schwächsten in der Gesellschaft. So entlarvt sich diese Partei als schlechte Alternative für die Bundestagwahl in Deutschland.