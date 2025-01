dazu: Erneute Rezession: Deutsche Wirtschaft 2024 erneut geschrumpft Die deutsche Wirtschaft ist 2024 das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Neben hohen Energiekosten und einem erhöhten Zinsniveau hat auch die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft eine Erholung verhindert. Quelle: tagesschau

dazu: Kiew greift Europas Gasversorgung an

Am Wochenende haben die ukrainischen Streitkräfte neun mit Sprengstoff beladene Drohnen gestartet, die einen Abschnitt der TurkStream-Pipeline in Südrussland zum Ziel hatten. Russland meldete, die Drohnen seien rechtzeitig abgeschossen worden und hätten keinen nennenswerten Schaden verursacht. Der Betrieb der Pipeline wurde nicht gestört. (…)

TurkStream ist die letzte Pipeline, die noch billiges russisches Gas nach Europa pumpt. Sie verläuft über die Türkei und versorgt die südosteuropäischen Länder bis Ungarn mit Gas.

Quelle: Anti-Spiegel

Anmerkung Christian Reimann: Sowohl die deutsche Bundesregierung als auch die EU-Kommission mit der deutschen Präsidentin, Frau von der Leyen, an der Spitze scheinen sich weniger für die deutschen und europäischen Interessen einzusetzen, sondern vielmehr US-Interessen bedienen zu wollen.

dazu auch: Das Ende des russischen Gases für Europa — oder doch nicht?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj – der eigentlich nicht mehr Präsident ist, weil er die fälligen Neuwahlen im letzten Frühling absagte – hat beschlossen und angeordnet, die Durchleitung von russischem Gas in die EU durch die Ukraine zu stoppen, um Russland durch die wegfallenden Zahlungen der Gasempfänger-Länder zusätzlich zu schädigen. Seither ist Gas auch geopolitisch wieder ein Thema – und der manövrierunfähig gewordene Tanker Evetin in der Ostsee, der zu einer russischen Schattenflotte gehören soll, die unter fremder Flagge operiert, bietet zusätzlichen Gesprächsstoff. Ist es aber sinnvoll, die Abhängigkeit der EU von russischem Gas durch eine erhöhte Abhängigkeit von US-Gas zu ersetzen? Stefano di Lorenzo meldet dazu ein paar Zahlen, wo und wie die internationale Wirtschaft mit Gas umgeht. (cm)

Quelle: Globalbridge

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Selenskyj feiert das als eine der größten Niederlagen Moskaus. Ich behaupte, es ist eine der größten Niederlagen Europas, und einer der größten Erfolge der U$A.