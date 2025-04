dazu: US-Außenminister sagt Reise zu Ukrainegesprächen in London ab Europäer, Ukrainer und US-Amerikaner beraten in London über Möglichkeiten, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu beenden. Präsident Selenskyj schließt eine bestimmte Idee kategorisch aus. Quelle: DER SPIEGEL

dazu: Die Kriegsmentalität

Der Frieden kann nicht erreicht werden, solange eine Mentalität der Spaltung in „Wir“ und „Die“ fortbesteht.

Kriegsmentalität ist nicht Gewaltdurst oder Kampfeslust. Kriegsmentalität ist ein Denkmuster und eine Sehgewohnheit. Sie teilt die Welt ein in Wir und Die, Freund und Feind, Held und Schurke. Sie bietet Lösungen im Sinne von Sieg und Erfolg im Sinne von Gewinn. Sie benutzt Bestrafung und Beschuldigung, Abschreckung und Rechtfertigung, richtig und falsch. Sie macht süchtig, denn wenn sie ein Problem nicht lösen kann, besteht die Lösung in der Erhöhung der Dosis. Sie erweitert sich auf neue Feinde und neue Kämpfe. Wenn kein offensichtlicher Gegner zu finden ist, der an der sich verschlimmernden Lage schuld sein könnte, sucht sie intensiver, um einen zu finden, oder sie erschafft stattdessen selber einen. Wichtig ist dabei, festzustellen, dass die Kriegslogik nicht nur die bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Staaten betrifft, sondern auch den innenpolitischen Streit, der derzeit in den USA sehr hochkocht. Selbst im Umgang mit den „Feinden“ im eigenen Körper — etwa Viren — finden wir eine fatale Mentalität des Besiegen-Wollens.

Quelle: Manova

dazu auch: Unerhörte Nachkriegswarnung

Wolfgang Borcherts Aufforderung „Sag NEIN!“ findet bei keiner Generation Gehör.

Es bleibt eine Provokation in unserer Jasager-Gesellschaft: Wolfgang Borchert war einer der ersten deutschen Dichter, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Grauen nicht nur aufarbeiteten, sondern auch eine klare Warnung aussprachen, dass dergleichen nie wieder geschehen dürfe. Der Autor des Theaterstücks „Draußen vor der Tür“ zog mit seinem Gedicht „Sag NEIN“ nicht nur die prominenten Nazi-Täter zur Verantwortung, sondern zielte auf all die „kleinen“ Mitläufer ab, ohne die die Unmenschlichkeit nie hätte stattfinden können. „Nein zu sagen“ ist für ihn die Kardinaltugend des mündigen Bürgers. Es erfordert Mut und Scharfblick. Daher ist Borcherts Botschaft heute nicht weniger relevant als in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als der Krieg vielen Lesern noch gleichsam in den Knochen saß.

Quelle: Manova