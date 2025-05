Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Kiel und Limburg vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis KielRegion | nachdenken-in-kielregion.de

Am Freitag, 23. Mai 2025, um 18:30 Uhr

Thema: Der lange Weg zum Krieg – Russland, die Ukraine und der Westen: Eskalation statt Entspannung.

Redner/Diskussionspartner: Dr. Petra Erler

Ort: VeranstaltungsZentrum Kiel

(beim Novum Akademiehotel)

Faluner Weg 2

24109 Kiel-Mettenhof

Informationen zur Veranstaltung

Vortrag und Diskussion zum Buch von Günter Verheugen und Petra Erler

Gibt es einen Weg zum Frieden, der verlässlich für alle Völker ist, die sich den europäischen Kontinent teilen? In ihrem Buch „Der lange Weg zum Krieg”, das 2024 erschien und zum Spiegel-Bestseller wurde, zeigen Günter Verheugen und Petra Erler Kriegsursachen auf. Sie plädieren für eine Politik, die die Wurzeln des Krieges kappt und sich auf Dialog, Verständigung und Kooperation stützt. Sie wäre der zeitgemäße Umgang mit den großen Umwälzungen in der heutigen Welt, regelrecht lebensrettend, wenn man an die globalen Probleme denkt, die die Existenz der Menschheit als Zivilisation bedrohen. Eine solche Politik wendet sich gegen Hass, gegen erkaltende Herzen und gründet sich auf Mitgefühl mit allen Opfern von Krieg und Aggression.

Darüber wird Dr. Petra Erler sprechen und mit uns diskutieren.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Saalmiete wird gebeten. Kostenlose Parkplätze

Petra Erler (*1958) studierte Wirtschaftswissenschaften und promovierte am Institut für Internationale Beziehungen an der Akademie für Staat und Recht in Potsdam. Sie war zuständig für EG-Fragen als Staatssekretärin des gewählten DDR-Ministerpräsidenten de Maizière. Nach 1999 leitete sie den Mitarbeiterkreis von EU-Kommissar Günter Verheugen. Seit 2010 ist sie Geschäftsführerin eines Strategieberatungsunternehmens in Potsdam und publizistisch tätig.

Günter Verheugen (*1944) war Generalsekretär der FDP und trat nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition 1982 der SPD bei. Er war Abgeordneter im Bundestag, für Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik zuständig, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Staatsminister im Auswärtigen Amt. 1999 wurde er EU-Kommissar für EU-Erweiterung in Brüssel.

Er ist Honorarprofessor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder).

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Diez – Limburg – Bad Camberg

Am Freitag, 30. Mai 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Aufrüstung statt Sozialstaat – Wer zahlt die Rechnung? Deutschland auf dem Weg in die Deindustrialisierung?

Redner/Diskussionspartner: Horst Schmitthenner

Ort: Restaurant „Zur Turnhalle”

Ste.-Foy-Str. 16

65549 Limburg an der Lahn

(Veranstaltungsraum nur über eine Treppe erreichbar)

Horst Schmitthenner ist langjähriges Mitglied der IG Metall, gehörte unter anderem von 1989 bis 2003 dem geschäftsführenden Vorstand an. Schwerpunkte seines herausragenden Engagements lagen zunächst in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, später dann in der Sozialpolitik. Bis heute ist er ein gefragter „Streiter“ für die Rechte der Arbeitnehmer, die soziale Gerechtigkeit und den Frieden.

Der Eintritt ist frei — wir bitten Euch um Spenden.

Getränke und Speisen sind auf eigene Rechnung erhältlich.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Diez

Am Freitag, 30. Mai 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Aufrüstung statt Sozialstaat – Wer zahlt die Rechnung? Deutschland auf dem Weg in die Deindustrialisierung?

Redner/Diskussionspartner: Horst Schmitthenner

Ort: Restaurant „Zur Turnhalle”

(Veranstaltungsraum nur über eine Treppe erreichbar)

Ste.-Foy-Str. 16

65549 Limburg an der Lahn

Informationen zur Veranstaltung

Liebe politisch Interessierte,

liebe Nachdenkerinnen und Nachdenker,

wir laden Euch zu einer Veranstaltung unseres NachDenkSeiten-Gesprächskreises mit anschließender Diskussion ein.

„Aufrüstung statt Sozialstaat – Wer zahlt die Rechnung? Deutschland auf dem Weg in die Deindustrialisierung?“

Vortrag und Diskussion mit Horst Schmitthenner

Zur Person:

Horst Schmitthenner ist langjähriges Mitglied der IG Metall, gehörte unter anderem von 1989 bis 2003 dem geschäftsführenden Vorstand an. Schwerpunkte seines herausragenden Engagements lagen zunächst in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, später dann in der Sozialpolitik. Bis heute ist er ein gefragter „Streiter“ für die Rechte der Arbeitnehmer, die soziale Gerechtigkeit und den Frieden.

Der Eintritt ist frei — wir bitten Euch um Spenden.

Getränke und Speisen auf eigene Rechnung erhältlich.

Mit nachdenklichen Grüßen,

eure Gesprächskreis-Koordinatoren

Uli Lenz + Heinz Mauelshagen