und: IPPNW begrüßt Debatte über Friedenspolitik statt Aufrüstung Die Friedensorganisation IPPNW begrüßt das SPD-Friedensmanifest als Anstoß für eine längst überfällige Debatte über Alternativen zur Hochrüstungspolitik von Bundesregierung und EU. Der russische Angriffskrieg hat das NATO-Bündnis in eine Eskalationsspirale getrieben, die es zu stoppen gilt. Deshalb unterstützt die IPPNW unter anderem die Ablehnung der Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland, die einen neuen Rüstungswettlauf befeuern würde. In der Kampagne „Friedensfähig statt erstschlagfähig. Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen!“ setzt sich die IPPNW mit mehr als 50 zivilgesellschaftlichen Organisationen für einen Stopp der geplanten Stationierung ein. Quelle: IPPNW

dazu auch: Glückwunsch zum Atomkrieg: Ein SPD-Manifest und die Lügen der Medien und Regierenden Um das SPD-Manifest zur Friedensicherung in Europa ist eine heiße Debatte entbrannt. Medien laufen Sturm gegen den Ruf nach Frieden. Und auch in der SPD rumort es. Boris Pistorius attestiert den kriegsunwilligen Genossen “Realitätsverweigerung”. Derweil rückt die Welt dem Atomkrieg näher. Pistorius gratuliert. Quelle: RT DE

dazu: Teile der SPD besinnen sich wieder auf die Tradition der Entspannungspolitik Willy Brandts. Die Kritiker sind gekaufte Mäuler der USA oder ahnungslos. Das Friedensmanifest der SPD, das unter anderem von dem ehemaligen Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse und dem Ex-Finanzminister Hans Eichel unterzeichnet wurde, ist ein lang erwarteter Debattenbeitrag. Die Autoren berufen sich auf die zwei wichtigsten Konzepte der einst so erfolgreichen sozialdemokratischen Friedens- und Entspannungspolitik: Gemeinsame Sicherheit und defensive Verteidigung. Die Sozialdemokratie unter Führung von Brandt, Schmidt und Bahr wusste: Im Atomzeitalter gibt es keine Sicherheit gegeneinander, es gibt sie nur gemeinsam. Und die Friedensforscher des Starnberger Max-Planck-Instituts, das 1970 unter Leitung von Carl Friedrich von Weizsäcker gegründet wurde, wussten: Eine defensive Verteidigung, zum Beispiel Abwehrraketen statt Angriffsraketen ohne Vorwarnzeiten, stabilisieren den Frieden und sind eine vertrauensbildende Maßnahme. Es wundert einen nicht mehr, dass die Kritiker dieses wichtigen Debattenbeitrags der SPD mit keinem Wort auf diese beiden bewährten außenpolitischen Konzepte eingehen. Quelle: Oskar Lafontaine via Facebook

In Dresden blockiert die eingestürzte Carolabrücke seit 8 Monaten die Elbe, einen Neubau gibt es vielleicht irgendwann 2030. Die Bahnverbindung Chemnitz-Leipzig bleibt ein Totalausfall und in Berlin werden aus Kostengründen die Freibäder nicht mehr geheizt. Dafür hat Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius (SPD) in #Kiew die Spendierhosen an.

Quelle: Sevim Dagdelen via Twitter/X

„Ich kann für Deutschland sagen, dass wir in dieses Jahr hineingegangen sind, mit einer Unterstützung für die Ukraine in der Größenordnung von vier Milliarden Euro“, erinnerte Pistorius. Dies sei „im Laufe der letzten Monate auf sieben Milliarden Euro aufgestockt“ worden. „Und wir haben jetzt in der Planung, das ist noch nicht endgültig beschlossen, steht aber in Aussicht, einen weiteren Betrag von 1,9 Milliarden Euro.“ Das Geld werde „dann in den nächsten Wochen und Monaten, wenn der Beschluss im Parlament gefasst ist, zur Verfügung stehen“, kündigte Pistorius an.

Quelle: Welt Online

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Die Zuwendungen für Behinderte werden gekürzt, sowieso wird in allen sozialen Bereichen gekürzt. Allzu viele Rentner arbeiten in der Rente nicht mehr (Merz). Über Rente ab 70 wird bereits diskutiert – wir benötigen ja Geld für die Waffenindustrie. Aber wie wir heute hier (bei der WELT) in einem Artikel lesen konnten, soll das Deutschlandticket abgeschafft werden, weil es jährliche zusätzliche Kosten von 2,9 Milliarden Euro verursacht. Dafür erhält die Ukraine Milliarden im Monatstakt. Schuldenbremse ist ja für diese Zuwendungen abgeschafft worden. Das Manifest von Stegner & Co wird als naiv und auch „irrsinnig“ deklariert. Hauptsache der Krieg geht weiter. Am besten Herrn Selenskyj eine Blankovollmacht geben und direkten Zugriff auf deutsche Steuergelder. Und wenn nun Putin auf die neue Long-Range-Fire-System-Firma mit einer Oreschnik reagiert – wie er es schon bei einer Rüstungsfabrik getan hat – dann wird sich gewundert.