dazu auch: Eine Million Schutzräume in Deutschland geplant Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Tiesler, hat einen raschen Ausbau von Schutzräumen in Deutschland angekündigt. Lange sei in Deutschland der Glaube weit verbreitet gewesen, dass Krieg kein Szenario sei, auf das man sich vorbereiten müsse, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Doch dies habe sich geändert. Tiesler plädierte dafür, Tunnel, U-Bahnhöfe, Tiefgaragen und Keller öffentlicher Gebäude zu Schutzräumen zu machen. Auf diese Weise könnten schnell eine Million Schutzplätze entstehen. Im Sommer solle ein Konzept vorgestellt werden, erklärte der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Quelle: Deutschlandfunk

dazu auch: Wie der Tiefe Staat in den USA gemeinsam mit der EU den Ukraine-Krieg anheizt Blutrünstige US-amerikanische Politiker wie Lindsey Graham wollen den Ukraine-Krieg ewig hinauszögern und tun alles, um Verhandlungen zu verhindern. Aus diesem Grund haben der tiefe Staat in den USA und Brüssel abgesehen von Russland einen weiteren gemeinsamen Feind: Donald Trump. (…) Am 10. Mai drohten europäische Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, Russland mit “massiven Sanktionen”, falls es nicht sofort einem “bedigungslosen” Waffenstillstand zustimmt. Russland hat einem Waffenstillstand nicht zugestimmt, und dennoch hat es keine weiteren “massiven Sanktionen” gegeben. Ein 17. Sanktionspaket wurde zwar am 14. Mai verkündet, aber es war so schwach, dass Ungarn und die Slowakei, die die Gesamtpolitik der EU ablehnen, es durchgehen ließen. Auf jeden Fall hatte das 17. Paket eindeutig nichts mit dem Ultimatum zu tun, da die Vorbereitung solcher Sanktionen viel Zeit in Anspruch nimmt. Stattdessen war Graham in Brüssel, um darüber zu sprechen. Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Wer setzt eigentlich „Erdgas als Waffe“ ein – und gegen wen? Das Opfer sind die Bürgerinnen und Bürger sowie insbesondere energieintensive Unternehmen in Deutschland, die weiterhin sehr hohe Energiepreise zahlen müssen. Anstatt jedoch Schaden abzuwenden, wird immer noch eine Poltik gegen die Interessen großer Teile der Bevölkerung betrieben. Wie kann es sein, dass (illegale, weil nicht vom UNO-Sicherheitsrat beschlossene) Sanktionen gegen Nord Stream – so wie sie auch BlackRock-Kanzler Merz möchte – nicht als das bezeichnet werden, was sie sind: Verrat an den Interessen der eigenen Bevölkerung? Immerhin sind europäische und auch deutsche Unternehmen an dem Nord Stream-Projekt beteiligt. Bitte lesen Sie dazu auch Bundesregierung will Betrieb von Nord-Stream-Pipelines aktiv verhindern mit Anmerkungen.

dazu: Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit im Fokus der Energiepolitik

Doch neue Kosten stehen an anderer Stelle bereits ins Haus. Zusätzliche Belastungen für die Wirtschaft entstünden unter anderem durch die bis zu 20 Gigawatt an neuen Gaskraftwerkskapazitäten, die die Bundesregierung bis 2030 staatlich gefördert ans Netz bringen will. Zum einen würden dadurch die Preise für Gas und CO2-Zertifikate steigen, weil Kraftwerke beides in großen Mengen nachfragen. Entsprechende Preiserhöhungen würde vor allem die Industrie spüren, die bei Gas und Zertifikaten in direkter Konkurrenz zu Kraftwerken steht. Hinzu kommt, dass die staatliche Förderung, die wahrscheinlich sowohl den Bau als auch den Betrieb umfassen soll, von den Stromverbrauchern per Umlage getragen werden müsste – dies sieht das europäische Beihilferecht so vor. Auch davon wäre die Industrie mit ihrem zumeist nicht kurzfristig flexiblen Stromverbrauch in besonderem Maße betroffen

Quelle: DIHK

Anmerkung Christian Reimann: Dieser Lobbyverband fürchtet offensichtlich die CO2-Preise, stellt aber weder die gescheiterte Energiepolitik noch die antirussische Politik ernsthaft infrage.

dazu auch: Windflaute: Mehr Strom aus Kohle und Erdgas

Erstmals seit zwei Jahren ist in Deutschland wieder mehr Strom aus Kohle und Erdgas erzeugt worden als durch Erneuerbare. Die Stromgewinnung durch Windkraft fiel um 29,2 Prozent.

Quelle: ZDF