Verstärkung für die Redaktion der NachDenkSeiten: Maike Gosch

Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NachDenkSeiten reibungslos und schöpferisch zusammenarbeiten. Reibungsverluste kennen wir nicht, aber wir sind zu wenige und das Tableau hat fachliche Lücken. Deshalb sind wir glücklich, eine neue Kollegin mit Fachwissen und redaktioneller Erfahrung für die Mitarbeit gewonnen zu haben: Maike Gosch, Journalistin und Juristin, Expertin für politische Strategie und Kommunikation. Albrecht Müller, Herausgeber der NachDenkSeiten.
Aufmerksame Leserinnen und Leser werden schon gemerkt haben, dass in letzter Zeit gelegentlich Texte von ihr bei uns erschienen sind. Siehe
- Das Ende der Fahnenstange? – Was bedeutet die „Aussetzung der Waffenlieferungen“ durch Deutschland an Israel?,
- Sex, Lügen und Kriegsverbrechen: Der Internationale Strafgerichtshof im Kreuzfeuer von Politik und Geheimdiensten,
- Aus dem Maschinenraum einer Weltmacht – Ein explosives Interview mit Oberst Lawrence Wilkerson, ehemaliger Stabschef von Colin Powell unter George W. Bush und
- Das Ende von red.media – Berichte über propalästinensische Proteste sind jetzt „russische Desinformation“