Verstärkung für die Redaktion der NachDenkSeiten: Maike Gosch

12. August 2025 um 12:30 Ein Artikel von: Redaktion

Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NachDenkSeiten reibungslos und schöpferisch zusammenarbeiten. Reibungsverluste kennen wir nicht, aber wir sind zu wenige und das Tableau hat fachliche Lücken. Deshalb sind wir glücklich, eine neue Kollegin mit Fachwissen und redaktioneller Erfahrung für die Mitarbeit gewonnen zu haben: Maike Gosch, Journalistin und Juristin, Expertin für politische Strategie und Kommunikation. Albrecht Müller, Herausgeber der NachDenkSeiten.

Aufmerksame Leserinnen und Leser werden schon gemerkt haben, dass in letzter Zeit gelegentlich Texte von ihr bei uns erschienen sind. Siehe

