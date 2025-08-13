Videohinweise am Mittwoch

Stellt die USA Russland in Alaska eine Falle? Brian Berletic ist ehemaliger US-Marine, Autor und Experte für internationale Beziehungen. Berletic spricht über das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska sowie über die Geschichte der Täuschung und vorgetäuschten Diplomatie der USA, um sich neu zu formieren. Brian Berletic [LINK] Prof. Glenn Diesen auf X [LINK] Original Video [LINK] Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 11.08.2025

Trump trifft Putin – Frieden oder Täuschung? Professor Jeffrey Sachs spricht über das überraschende Treffen zwischen Trump und Putin. Handelt es sich hierbei um politisches Theater, einen Versuch, die Beziehungen zwischen den USA und Russland grundlegend zu verändern, oder lediglich um Täuschung? Sollte Trumps Rhetorik sich von einem „unbedingten Waffenstillstand“ hin zur Beendigung der NATO-Erweiterung verschieben, könnte es Grund zu großem Optimismus geben. Allerdings ist Trump auch dafür bekannt, in Bezug auf Täuschung und seine Schwäche gegenüber dem kriegstreiberischen politischen Establishment nicht standhaft zu sein. Prof. Glenn Diesen auf X [LINK] Original Video [LINK] Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 12.08.2025

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger: “Journalisten-Morde in Gaza – die BILD sollte sich schämen” [LINK]

“Silencing the Coverage”: Israel Assassinates 5 Al Jazeera Journalists in Targeted Strike in Gaza

[“Die Berichterstattung zum Schweigen bringen”: Israel ermordet 5 Al Jazeera-Journalisten bei einem gezielten Angriff im Gazastreifen. Wir sprechen mit dem Chefredakteur von Al Jazeera, Mohamed Moawad, nachdem Israel am Sonntag bei einem Luftangriff auf ein Medienzelt vor dem Al-Shifa-Krankenhaus fünf Journalisten des Senders im Gazastreifen ermordet hat, darunter den langjährigen Korrespondenten Anas al-Sharif. Al Jazeera verurteilte den Angriff als Versuch, die Berichterstattung über Israels geplante Einnahme und Besetzung des Gazastreifens zum Schweigen zu bringen. Der Angriff, bei dem auch Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa und Mohammed Noufal getötet wurden, erfolgte nur wenige Wochen, nachdem die Vereinten Nationen und Befürworter der Pressefreiheit davor gewarnt hatten, dass das Leben von al-Sharif in Gefahr sei, nachdem die Israelis ihn mit der Hamas in Verbindung gebracht hatten. “Das Muster ist klar: Herabwürdigung, Delegitimierung, Verleumdung und dann Tötung”, sagt Moawad. Er sagt, dass der Sender, der zu den wenigen internationalen Sendern mit einheimischen Journalisten gehört, nun darum ringt, über den Konflikt zu berichten, während Israel einen erneuten Angriff und die Besetzung des Gebiets vorbereitet. “Sie haben es auf Al Jazeera abgesehen, weil wir die einzige internationale Organisation sind, die von der Frontlinie aus über den Konflikt berichtet”. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 11.08.2025

CPJ: Israel is ‘trying to hide the truth’ by targeting journalists in Gaza | DW News

Funerals have been held in Gaza City for a group of Al Jazeera journalists killed in an Israeli strike near Al-Shifa Hospital. Mourners gathered around the bodies of Anas al-Sharif and Mohammed Qreiqeh, who were killed alongside three co-workers in Israel’s attack on Sunday. Medics say a local reporter was also killed. Al Jazeera journalists have been protesting the Israeli strikes on their colleagues in Gaza. Al Jazeera – which is a Qatari broadcaster – has long rejected Israeli accusations that Anas al-Sharif was the leader of a Hamas cell posing as a journalist. Al-Sharif had previously been part of a Reuters team that won a Pulitzer Prize last year for its coverage of the war in Gaza.

Rights group Amnesty International is demanding an independent investigation into the killings. The Committee to Protect Journalists (CPJ) has described the attack as Israeli retribution for reporting on the conditions in Gaza.

Chapter Breakdown:

0:00 Al Jazeera employees protest the killing of their colleagues in an Israeli strike in Gaza City

1:18 Funerals held for journalists killed by Israeli strike in Gaza

3:26 Sara Qudah, Middle East and North Africa Regional Director at the Committee to Protect Journalists, on why Israel has been killing journalists in Gaza

7:42 Anja Osterhaus, Executive Director at Reporters Without Borders Germany, on why an independent investigation into Israel’s killing of Anas al-Sharif is necessary

Quelle: DW News, 12.08.2025

Five Al Jazeera journalists killed in Israeli strike in Gaza | BBC News

[Fünf Al-Jazeera-Journalisten bei israelischem Angriff in Gaza getötet | BBC News. Fünf Al-Jazeera-Journalisten sind bei einem israelischen Angriff in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt getötet worden, wie der Sender mitteilte. Die Korrespondenten Anas al-Sharif und Mohammed Qreiqeh sowie die Kameramänner Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal und Moamen Aliwa befanden sich laut Al Jazeera in einem Zelt für Journalisten am Haupteingang des Krankenhauses, als dieser getroffen wurde. Insgesamt seien sieben Menschen bei dem Angriff ums Leben gekommen, hieß es weiter. Die „gezielte Ermordung” am Sonntag sei „ein weiterer eklatanter und vorsätzlicher Angriff auf die Pressefreiheit”, hieß es in einer Erklärung. Die israelischen Streitkräfte (IDF) bestätigten, dass sie Anas al-Sharif ins Visier genommen hatten, und schrieben in einem Telegram-Post, er habe „als Anführer einer Terrorzelle der Hamas gedient”. Die IDF erwähnte keinen der anderen getöteten Journalisten. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: BBC News, 11.08.2025

Al Jazeera erhebt Vorwürfe gegen Israel: Fünf Journalisten in Gaza getötet | WDR aktuell

Bei einem Angriff in Gaza (11.08.2025) sind fünf Journalisten des Senders Al Jazeera ums Leben gekommen. Der Beschuss traf laut Sender ein Zelt für Reporter vor dem Al-Schifa-Krankenhaus. Unter den Toten sind der bekannte Korrespondent Anas al-Scharif, dazu Reporter Mohammed Kreikeh und die Kameramänner Ibrahim Saher, Moamen Aliwa und Mohammed Nufal. Al Jazeera spricht von einem gezielten Angriff auf die Pressefreiheit. Israel bestätigte den Angriff, bezeichnet al-Scharif jedoch als Hamas-Anführer, der sich als Journalist ausgegeben habe. Der Sender weist das entschieden zurück. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 wurden laut Bundesregierung über 200 Journalisten getötet. Die Bundesregierung reagiert empört. Israel müsse erklären, warum bei einem Angriff auf eine einzelne Person fünf Journalisten starben. Kanzler Friedrich Merz betont zudem: Deutschland liefert vorerst keine Waffen mehr, die im Gazastreifen eingesetzt werden können. Ausgenommen bleiben jedoch zentrale Systeme für Israels Luft- und Seeverteidigung.

Quelle: WDR aktuell, 11.08.2025

Five Al Jazeera journalists killed in Gaza by Israel’s ‘psychopathic liar’: Marwan Bishara

[Fünf Al Jazeera-Journalisten in Gaza von Israels „psychopathischem Lügner“ getötet: Marwan Bishara. Israel hat fünf Al Jazeera-Journalisten in Gaza ermordet, darunter den Korrespondenten Anas al-Sharif. Sie wurden durch einen Drohnenangriff auf ihr Pressezelt vor dem al-Shifa Krankenhaus getötet. Al Jazeera Media Network hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die israelischen Angriffe auf Journalisten zu beenden. Am Sonntag hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zugesagt, Journalisten den Zugang zum Gazastreifen zu gestatten, um über die dortigen Ereignisse zu berichten, jedoch betont, dass die Gewährleistung der Sicherheit des Medienpersonals oberste Priorität habe. Dies geschah nur wenige Stunden vor der Ermordung von fünf Al-Dschasira-Journalisten durch seine Armee. Marwan Bishara ist der leitende politische Analyst von Al Jazeera. Er sagt, dass Israels Lügen über Anas al-Sharif Journalisten überall gefährden. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Al Jazeera English, 11.08.2025

Al-Jazeera-Journalist: “Es ist nicht in Ordnung, einen Journalisten in einem Journalistenzelt zu töten, weil man ihm etwas vorwirft. Wenn man ihm etwas vorwirft, muss man ihn vor Gericht bringen. Sie reichen eine Beschwerde ein. Sie befolgen bestimmte Verfahren mit dem Netzwerk, mit der Internationalen Journalisten-Union und so weiter und so fort. Man tötet keinen Journalisten, der monatelang Tag und Nacht seiner Arbeit nachgegangen ist, und behauptet später, er arbeite für die Hamas.”