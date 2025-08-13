Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- «Ich bin optimistisch»: Harald Kujat über den Trump-Putin-Gipfel und den Weg zum Ukraine-Frieden
- Wir sind Wachstumsschlusslicht! | Heiner Flassbeck
- Trump prahlt: „Ich habe die Nord Stream-Pipeline von Russland nach Deutschland gestoppt und die EU von US-Öl und -Gas abhängig gemacht.“
- “Das ist orchestriertes Töten”: Ärzte ohne Grenzen verurteilt GHF-Hilfszentren als Todesfallen
- Jan van Aken im Märchenland (“Wie geht friedensgeleitete Außenpolitik” in “Weltunordnung”)
- Israel kann Gaza trotz der Tötung von Journalisten nicht zum Schweigen bringen: Gideon Levy
- Nie wieder Hiroshima, nie wieder Nagasaki! Protestkundgebung am 6. August 2025 Marienplatz München
- Trump beerdigt CO2-Dogma: Prof. Fritz Vahrenholt über das Ende der Klimawende
- Michael Lüders, Krieg ohne Ende? Ein Vortrag im Kino Babylon, Berlin.
- Verleumdungskampagne gegen Gaza-Whistleblower
- Benjamin Netanjahu ist der „größte Lügner“ Israels: ehemaliger Geiselvermittler
- Calls grow louder for Arab nations to help bring Israel’s war in Gaza to an end
- Italienische Hafenarbeiter fügen Israel großen Schaden zu!
- MANOVA The Great WeSet: Täter auf dem Richterstuhl (Alexander Christ, Tom Lausen, Harald Walach)
- Prof. Stefan Homburg in der IDA-Sprechstunde mit Dr. Gunter Frank & Dr. Kay Klapproth vom 6.8.2025
- Interview: Burkina Faso’s Foreign Minister Traoré
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Beiträge einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- «Ich bin optimistisch»: Harald Kujat über den Trump-Putin-Gipfel und den Weg zum Ukraine-Frieden
Quelle: DIE WELTWOCHE, 12.08.2025
Trump trifft Putin – Frieden oder Täuschung?
Professor Jeffrey Sachs spricht über das überraschende Treffen zwischen Trump und Putin. Handelt es sich hierbei um politisches Theater, einen Versuch, die Beziehungen zwischen den USA und Russland grundlegend zu verändern, oder lediglich um Täuschung? Sollte Trumps Rhetorik sich von einem „unbedingten Waffenstillstand“ hin zur Beendigung der NATO-Erweiterung verschieben, könnte es Grund zu großem Optimismus geben. Allerdings ist Trump auch dafür bekannt, in Bezug auf Täuschung und seine Schwäche gegenüber dem kriegstreiberischen politischen Establishment nicht standhaft zu sein.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 12.08.2025
Stellt die USA Russland in Alaska eine Falle?
Brian Berletic ist ehemaliger US-Marine, Autor und Experte für internationale Beziehungen. Berletic spricht über das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska sowie über die Geschichte der Täuschung und vorgetäuschten Diplomatie der USA, um sich neu zu formieren.
Brian Berletic [LINK]
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 11.08.2025
- Wir sind Wachstumsschlusslicht! | Heiner Flassbeck
Letzte Woche passte das Statistische Bundesamt die BIP-Zahlen der letzten Jahre an. Siehe da: Deutschland steckte mehrere Quartale in Folge im Abschwung. Thematisiert wurde das jedoch nicht, denn die Zahlenlage war aufgehübscht. Erst jetzt sieht man auch an den Zahlen: Wirtschaftsminister Habeck und die Ampel haben dem Land ökonomisch viel mehr geschadet, als man dachte. Dagegen gesteuert hat man natürlich auch nicht.
Roberto De Lapuente hat mit Heiner Flassbeck über die nun angepassten Zahlen des Statistischen Bundesamtes gesprochen.
Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist. 2024 erschien sein Buch: Grundlagen einer relevanten Ökonomik ebenfalls bei Westend.
Das aktuelle Buch von Heiner Flassbeck “Grundlagen einer relevanten Ökonomik” erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Quelle: Overton Magazin, 06.08.2025
“Acht Quartale in Folge ohne Wachstum.”
“Die längste Rezession der Bundesrepublik.”
- Trump prahlt: „Ich habe die Nord Stream-Pipeline von Russland nach Deutschland gestoppt und die EU von US-Öl und -Gas abhängig gemacht.“
Donald Trump prahlte: „Ich habe Nord Stream 2 beendet“ und bezog sich dabei auf die Pipeline, die Russland mit Deutschland verbindet. Europa sei nun abhängig vom Kauf nordamerikanischen Öls und Gases, prahlte Trump. Der Politökonom Ben Norton zeigt, wie die EU zu einem „Vasallen“ des US-Imperiums geworden ist.
0:00 (CLIP) Trump: „Ich habe Nord Stream 2 beendet“ 0:11 MAGA & US-Imperium 1:13 Nord-Stream-Pipelines 2:32 (CLIP) Trump trifft Deutschlands Regierungschef 2:51 Europa ist nun abhängig von US-Energie 3:18 (CLIP) Trump: USA wollen Öl/Gas verkaufen 3:45 USA greifen europäische „Verbündete“ an 4:21 Sabotage an Nord-Stream-Pipelines 4:58 Wer hat Nord Stream in die Luft gesprengt? 6:13 Westen widersetzt sich UN-Untersuchung 6:59 Polnischer Beamter sagt, USA hätten Nord Stream gesprengt 7:40 Historische Amnesie 8:10 Deutsche Industrielle wollten Nord Stream 9:26 Trump übte Druck auf Angela Merkel in Russland-Fragen aus 9:51 (CLIP) Trump: Europa muss Beziehungen zu Russland abbrechen 10:49 Trump sanktionierte Nord Stream 11:19 USA wollen Europa und Russland spalten 12:10 Biden drohte mit Nord Stream 12:39 (CLIP) Biden: Wir werden Nord Stream beenden 13:13 Überparteiliches Vasallentum 14:06 US-Energieexporte nach Europa 15:09 Stellvertreterkrieg in der Ukraine 15:35 EU-Ölimporte 16:01 EU-Erdgasimporte 16:33 EU-LNG-Importe 17:15 Klimakatastrophe 17:57 Deutschland nimmt Kohlekraftwerke wieder in Betrieb 18:37 Deutschlands kriegsbefürwortende „Grüne“ 19:55 Europa wird zu den USA „Vasall“ des Imperiums 20:41 US-Imperialstrategie: Europa spalten 22:04 Die Kernlandtheorie des Imperialisten Mackinder 22:36 US-Imperium fürchtet Allianz zwischen Europa und Russland 23:30 NATO-Ziel: USA an der Spitze halten 24:32 Deindustrialisierung Europas 25:06 EU greift wichtigsten Handelspartner China an 25:47 Warum sind EU-Staats- und Regierungschefs Atlantiker? 26:09 EU-Staats- und Regierungschefs weinen buchstäblich 26:34 EU-Eliten investieren in US-Finanzanlagen 29:05 US-amerikanische Big-Tech-Konzerne 29:42 Kompradorenbourgeoisie 30:34 Westliche Oligarchien 32:07 Kissinger: „Amerikas Freund zu sein ist fatal“ 32:55 Outro
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton)
- “Das ist orchestriertes Töten”: Ärzte ohne Grenzen verurteilt GHF-Hilfszentren als Todesfallen
“This Is Orchestrated Killing”: MSF Condemns GHF Aid Sites, Says They Were Set Up to Be Death Traps
[“Das ist orchestriertes Töten”: Ärzte ohne Grenzen verurteilt GHF-Hilfszentren als Todesfallen. Ärzte ohne Grenzen fordert die Schließung der von Israel und den USA unterstützten Lebensmittelverteilungszentren in Gaza, die von der so genannten Gaza Humanitarian Foundation betrieben werden. Seit Mai sind rund 1.400 Palästinenser bei dem Versuch, an den GHF-Standorten Lebensmittel zu erhalten, ums Leben gekommen. Ein neuer Bericht von Ärzte ohne Grenzen – auch bekannt als Médecins Sans Frontières (MSF) – sammelt Aussagen von Ärzten und anderen Personen über die offenbar absichtliche Tötung von Palästinensern, die Nahrungsmittel suchen. “Die GHF ist einzigartig unorganisiert, rücksichtslos und gefährlich, und wir können uns des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich hier um absichtlich aufgestellte Todesfallen handelt”, sagt Avril Benoît, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen. Sie betont, dass die Hungerkrise in Gaza ausschließlich auf die anhaltende Belagerung des Gebiets durch Israel zurückzuführen ist. “Die Menschen hungern, weil Israel es will”, sagt Benoît. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 11.08.2025
- Jan van Aken im Märchenland (“Wie geht friedensgeleitete Außenpolitik” in “Weltunordnung”)
Es gibt wenig, das verheerender für den Blutdruck wäre als LINKE-SpitzenpolitikerInnen dabei zuzuhören, wie sie über Außenpolitik reden. Ich fühlte mich aber gerade hart im Nehmen und habe mir in der ersten Ausgabe des neuen RLS-Podcasts über internationale Politik Jan van Aken knapp eine Stunde lang über Ukraine, Gaza, Trump und die künftige “Friedensmacht Deutschland” reden hören. Von “Wir sollten eine Seeblockade gegen Russland errichten” über “Die Merzregierung unterstützt die Vernichtung Gazas nur aus ehrlichem Idealismus und historischer Verantwortung” bis zu Fantasien von der künftigen “Friedensmacht Deutschland” haut van Aken darin einen Wahnsinnstake nach dem anderen raus, heute will ich aber erst einmal nur über seine Ausführungen zur Ukraine sprechen.
Link zum Gespräch [LINK]
Quelle: Fabian Lehr, 25.07.2025
- Israel cannot silence Gaza despite killing journalists: Gideon Levy
[Israel kann Gaza trotz der Tötung von Journalisten nicht zum Schweigen bringen: Gideon Levy. Gideon Levy, Journalist und Kolumnist der israelischen Zeitung Haaretz, hat sich zu der gezielten Tötung des Al-Jazeera-Teams in Gaza durch die israelische Armee geäußert, darunter auch der Journalist Anas al-Sharif. Levy bezeichnete Anas als „mutigen Journalisten, der uns ermöglicht hat, zu sehen, was in Gaza vor sich geht“ und sagte, seine Ermordung folge einem langjährigen Muster Israels, Journalisten ins Visier zu nehmen, deren Berichterstattung eine Bedrohung darstellt. „Seit der Tötung von Shireen Abu Akleh in Jenin [im besetzten Westjordanland] sieht man, dass Journalisten gezielt angegriffen werden“, sagte Levy. „Das war bei Shireen Abu Akleh der Fall, auch wenn die israelische Armee dies zunächst wie üblich bestritten hat. Das gilt bis zum heutigen Tag. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache, und die Zahlen sind erschreckend.“ Levy sagte jedoch, dass die Morde die Welt nicht davon abhalten können, die Realität vor Ort in Gaza zu sehen. „Israel kann Gaza nicht zum Schweigen bringen“, sagte er. „Selbst wenn dies die Absicht ist, wird Gaza jetzt wegen dieser Morde nicht weniger beachtet werden. Gaza wird zu einem so schrecklichen Ort, dass selbst Netanjahu nicht verhindern kann, dass die Welt davon erfährt.“ Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Al Jazeera English, 12.08.2025
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger: “Journalisten-Morde in Gaza – die BILD sollte sich schämen” [LINK]
“Silencing the Coverage”: Israel Assassinates 5 Al Jazeera Journalists in Targeted Strike in Gaza
[“Die Berichterstattung zum Schweigen bringen”: Israel ermordet 5 Al Jazeera-Journalisten bei einem gezielten Angriff im Gazastreifen. Wir sprechen mit dem Chefredakteur von Al Jazeera, Mohamed Moawad, nachdem Israel am Sonntag bei einem Luftangriff auf ein Medienzelt vor dem Al-Shifa-Krankenhaus fünf Journalisten des Senders im Gazastreifen ermordet hat, darunter den langjährigen Korrespondenten Anas al-Sharif. Al Jazeera verurteilte den Angriff als Versuch, die Berichterstattung über Israels geplante Einnahme und Besetzung des Gazastreifens zum Schweigen zu bringen. Der Angriff, bei dem auch Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa und Mohammed Noufal getötet wurden, erfolgte nur wenige Wochen, nachdem die Vereinten Nationen und Befürworter der Pressefreiheit davor gewarnt hatten, dass das Leben von al-Sharif in Gefahr sei, nachdem die Israelis ihn mit der Hamas in Verbindung gebracht hatten. “Das Muster ist klar: Herabwürdigung, Delegitimierung, Verleumdung und dann Tötung”, sagt Moawad. Er sagt, dass der Sender, der zu den wenigen internationalen Sendern mit einheimischen Journalisten gehört, nun darum ringt, über den Konflikt zu berichten, während Israel einen erneuten Angriff und die Besetzung des Gebiets vorbereitet. “Sie haben es auf Al Jazeera abgesehen, weil wir die einzige internationale Organisation sind, die von der Frontlinie aus über den Konflikt berichtet”. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 11.08.2025
CPJ: Israel is ‘trying to hide the truth’ by targeting journalists in Gaza | DW News
Funerals have been held in Gaza City for a group of Al Jazeera journalists killed in an Israeli strike near Al-Shifa Hospital. Mourners gathered around the bodies of Anas al-Sharif and Mohammed Qreiqeh, who were killed alongside three co-workers in Israel’s attack on Sunday. Medics say a local reporter was also killed. Al Jazeera journalists have been protesting the Israeli strikes on their colleagues in Gaza. Al Jazeera – which is a Qatari broadcaster – has long rejected Israeli accusations that Anas al-Sharif was the leader of a Hamas cell posing as a journalist. Al-Sharif had previously been part of a Reuters team that won a Pulitzer Prize last year for its coverage of the war in Gaza.
Rights group Amnesty International is demanding an independent investigation into the killings. The Committee to Protect Journalists (CPJ) has described the attack as Israeli retribution for reporting on the conditions in Gaza.
Chapter Breakdown:
0:00 Al Jazeera employees protest the killing of their colleagues in an Israeli strike in Gaza City
1:18 Funerals held for journalists killed by Israeli strike in Gaza
3:26 Sara Qudah, Middle East and North Africa Regional Director at the Committee to Protect Journalists, on why Israel has been killing journalists in Gaza
7:42 Anja Osterhaus, Executive Director at Reporters Without Borders Germany, on why an independent investigation into Israel’s killing of Anas al-Sharif is necessary
Quelle: DW News, 12.08.2025
Five Al Jazeera journalists killed in Israeli strike in Gaza | BBC News
[Fünf Al-Jazeera-Journalisten bei israelischem Angriff in Gaza getötet | BBC News. Fünf Al-Jazeera-Journalisten sind bei einem israelischen Angriff in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt getötet worden, wie der Sender mitteilte. Die Korrespondenten Anas al-Sharif und Mohammed Qreiqeh sowie die Kameramänner Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal und Moamen Aliwa befanden sich laut Al Jazeera in einem Zelt für Journalisten am Haupteingang des Krankenhauses, als dieser getroffen wurde. Insgesamt seien sieben Menschen bei dem Angriff ums Leben gekommen, hieß es weiter. Die „gezielte Ermordung” am Sonntag sei „ein weiterer eklatanter und vorsätzlicher Angriff auf die Pressefreiheit”, hieß es in einer Erklärung. Die israelischen Streitkräfte (IDF) bestätigten, dass sie Anas al-Sharif ins Visier genommen hatten, und schrieben in einem Telegram-Post, er habe „als Anführer einer Terrorzelle der Hamas gedient”. Die IDF erwähnte keinen der anderen getöteten Journalisten. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: BBC News, 11.08.2025
Al Jazeera erhebt Vorwürfe gegen Israel: Fünf Journalisten in Gaza getötet | WDR aktuell
Bei einem Angriff in Gaza (11.08.2025) sind fünf Journalisten des Senders Al Jazeera ums Leben gekommen. Der Beschuss traf laut Sender ein Zelt für Reporter vor dem Al-Schifa-Krankenhaus. Unter den Toten sind der bekannte Korrespondent Anas al-Scharif, dazu Reporter Mohammed Kreikeh und die Kameramänner Ibrahim Saher, Moamen Aliwa und Mohammed Nufal. Al Jazeera spricht von einem gezielten Angriff auf die Pressefreiheit. Israel bestätigte den Angriff, bezeichnet al-Scharif jedoch als Hamas-Anführer, der sich als Journalist ausgegeben habe. Der Sender weist das entschieden zurück. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 wurden laut Bundesregierung über 200 Journalisten getötet. Die Bundesregierung reagiert empört. Israel müsse erklären, warum bei einem Angriff auf eine einzelne Person fünf Journalisten starben. Kanzler Friedrich Merz betont zudem: Deutschland liefert vorerst keine Waffen mehr, die im Gazastreifen eingesetzt werden können. Ausgenommen bleiben jedoch zentrale Systeme für Israels Luft- und Seeverteidigung.
Quelle: WDR aktuell, 11.08.2025
Five Al Jazeera journalists killed in Gaza by Israel’s ‘psychopathic liar’: Marwan Bishara
[Fünf Al Jazeera-Journalisten in Gaza von Israels „psychopathischem Lügner“ getötet: Marwan Bishara. Israel hat fünf Al Jazeera-Journalisten in Gaza ermordet, darunter den Korrespondenten Anas al-Sharif. Sie wurden durch einen Drohnenangriff auf ihr Pressezelt vor dem al-Shifa Krankenhaus getötet. Al Jazeera Media Network hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die israelischen Angriffe auf Journalisten zu beenden. Am Sonntag hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zugesagt, Journalisten den Zugang zum Gazastreifen zu gestatten, um über die dortigen Ereignisse zu berichten, jedoch betont, dass die Gewährleistung der Sicherheit des Medienpersonals oberste Priorität habe. Dies geschah nur wenige Stunden vor der Ermordung von fünf Al-Dschasira-Journalisten durch seine Armee. Marwan Bishara ist der leitende politische Analyst von Al Jazeera. Er sagt, dass Israels Lügen über Anas al-Sharif Journalisten überall gefährden. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Al Jazeera English, 11.08.2025
Al-Jazeera-Journalist: “Es ist nicht in Ordnung, einen Journalisten in einem Journalistenzelt zu töten, weil man ihm etwas vorwirft. Wenn man ihm etwas vorwirft, muss man ihn vor Gericht bringen. Sie reichen eine Beschwerde ein. Sie befolgen bestimmte Verfahren mit dem Netzwerk, mit der Internationalen Journalisten-Union und so weiter und so fort. Man tötet keinen Journalisten, der monatelang Tag und Nacht seiner Arbeit nachgegangen ist, und behauptet später, er arbeite für die Hamas.”
- Nie wieder Hiroshima, nie wieder Nagasaki! Protestkundgebung am 6. August 2025 Marienplatz München
Mittwoch, dem 06.08.2025 vor dem Rathaus, Marienplatz, München
Mit Beiträgen von
Brigitte Obermayer (Münchner Friedensbündnis)
Sylvia Schwarz (Moderation)
Thomas Rödl (DFG-VK)
Josef Raab und Hildegard Fischer, (IPPNW)
Monika Seiller (IFFF)
Brigitte Wolf (Die Linke) Grußwort der Stadt München
Quelle: Gerhard Hallermayer, 08.08.2025
- Trump beerdigt CO2-Dogma: Prof. Fritz Vahrenholt über das Ende der Klimawende
Die übersetzte Zusammenfassung des Berichts finden Sie hier [LINK].
Den Kommentar der WELTWOCHE dazu können Sie hier nachlesen [LINK]
Und den ausführlichen Bericht des US-Energieministeriums lesen Sie hier [LINK]
Quelle: DIE WELTWOCHE, 10.08.2025
Fritz Vahrenholt (SPD) [Auszüge aus dem Zusammenschnitt transkribiert, CG]: “Dieser Bericht wird dazu führen, dass das CO2 ein gefährlicher Schadstoff sei – das wird sozusagen ad acta gelegt. Die Energiewende ist gescheitert. Alle Politiker, die sagen, ‘Paris’ sagt ja, wir müssen auf Null gehen, haben das Abkommen offenbar nie gelesen, sondern erzählen uns immer, wir müssten auf Null gehen, weil Null ist so wunderschön, wenn man alles kaputt machen will. Und da sind sie ja mächtig dabei. Mit dem CO2-Molekül ist Schindluder getrieben worden, man hat damit Politik betrieben. Man hat die Leute in Angst versetzt, man hat versucht, gesellschaftspolitisch die Deindustrialisierung zu begründen – und da ist man in Deutschland ja immer noch dabei –, eine Politik zu machen, die am Ende die Menschen ärmer macht. Ich glaube nicht, dass die EU-Kommission eine Kurskorrektur hinbekommen kann. Dieses kann nur kommen, wenn die Bürger sehen, dass diese Politik sie wirklich ärmer gemacht hat. Rundfunkanstalten, die wichtige Nachrichten, wie diese Nachricht aus Amerika nicht zur Top-Nachricht machen, die haben doch ihren Zweck verfehlt.”
“Es müsste jetzt in allen Ländern diskutiert werden, Moment mal, haben wir jetzt wirklich aufs falsche Pferd gesetzt? Wir haben eine Politik des ‘Null’ […] ist das Ziel, in Deutschland bis 2045 CO2-Null, mit Kosten, die dazu führen, dass wir Wohlstand verlieren, deinindustrialisieren. War das denn richtig? Es müsste noch eine Diskussion geben, das passiert aber nicht.”
“Die Amerikaner werden aufgrund dieser Veränderung der Klimapolitik eine Re-Industrialisierung bekommen, wie sie sich gewaschen hat. Da wird Aluminium, Kupfer, Stahl und die Chipproduktion wieder zurückkommen, einfach weil die Energie so preiswert ist. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender eines Kupferkonzerns. Wir bauen gerade eine große Fabrik in Amerika und ich sage ihnen, der Strompreis ist ein Drittel, der Gaspreis ist ein Drittel, das ist so profitabel wie nirgendwo auf der Welt. Das wird sich niederschlagen in Prosperität des Landes. Und dann wachen Bürger, Medienschaffende, Politiker dann auch auf und sagen: ‘Moment mal, wieso können die das und wir nicht? Warum müssen wir hier leiden? Warum müssen wir den Gürtel enger schnallen […] aufgrund einer verfehlten Energiepolitik und einer überhasteten Klimapolitik’? Nicht, dass wir uns missverstehen, ich präidiere nicht für einen weiteren Anstieg des CO2. Das ist schon ein schwaches Klimagas. Das sollten wir auch nicht weiter ansteigen lassen. Aber Null in 15 Jahren, das ist so bescheuert, das sieht doch jeder mit Krückstock.”
“Das Problem (in der Bundesrepublik) ist, glaube ich, dass wir im Augenblick eine Bundesregierung haben, in der die Sozialdemokratie ihre wirkliche Aufgabe, nämlich die arbeitenden Menschen zu fördern und zu schützen vor Übergriffen, ihre Arbeitsplätze sicher zu machen, dass sie dieser Aufgabe nicht nachkommt.”
Anmerkung CG: Reichlich Diskussionsstoff für Forscher. Grüne und Linke werden vorhersehbar über den “Leugner Trump” schimpfen.
- Michael Lüders, Krieg ohne Ende? Ein Vortrag im Kino Babylon, Berlin.
„Warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen?!“ Michael Lüders.
Nahostexperte Dr. Michael Lüders klärt über die Hintergründe der Konfrontation zwischen Zionisten und Arabern auf, die im 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Tod, Vertreibung, Hunger: Der Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat einen neuen, verheerenden Krieg ausgelöst. Mittlerweile hat die Gewalt die gesamte Region in Brand gesetzt, vom Libanon über den Jemen bis in den Iran – mit schwerwiegenden Konsequenzen auch für Deutschland und Europa.
Quelle: DENKRAUM, 08.08.2025
Zu diesem Thema ein Aufruf des BSW Leipzig [LINK] zur Kundgebung “Stoppt den Völkermord in Gaza” am 13.9.2025 vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Mit dabei sind: Sahra Wagenknecht, Dieter Hallervorden, Gabriele Krone-Schmalz, Peter Maffay und die zwei deutschen Rapper Bausa und Massiv.
- Verleumdungskampagne gegen Gaza-Whistleblower
In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal in deutscher Sprache veröffentlicht wurde, interviewt der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald die Co-Moderatorin des Podcasts „Previously Prohibited“, Melissa Witte, über ihre unabhängigen Ermittlungen zu einer Verleumdungskampagne gegen den ehemaligen US Green Beret Tony Aguilar. Aguilar, der als Auftragnehmer für die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) gearbeitet hatte, prangerte öffentlich die Praktiken der Organisation bei der Verteilung von Hilfsgütern in Gaza an und bezeichnete sie als unethisch und als Kriegsverbrechen. Seine Enthüllungen lösten eine Verleumdungskampagne gegen ihn aus, in der ihm fälschlicherweise häusliche Gewalt vorgeworfen wurde. Witte widerlegte diese Behauptungen durch Recherchen in öffentlichen Aufzeichnungen und kam zu dem Schluss, dass das verbreitete Verhaftungsdokument gefälscht war.
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 5. August 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 12.08.2025
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten die Übersetzung eines Gesprächs mit Aguilar bei Democracy Now!: „Ex-US-Elitesoldat, der in Gaza an Lebensmittelausgabestellen arbeitete, enthüllt grassierende Kriegsverbrechen“ [LINK]
- Benjamin Netanyahu the ‘biggest liar’ in Israel: former hostage negotiator
[Benjamin Netanjahu ist der „größte Lügner“ Israels: ehemaliger Geiselvermittler. In einer Pressekonferenz mit internationalen Journalisten hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinen Plan zur Eroberung von Gaza-Stadt verteidigt und behauptet, dies sei der schnellste Weg, um die israelische Militäroffensive in den palästinensischen Gebieten zu beenden. Der ehemalige Geiselvermittler Gershon Baskin sagt jedoch, Netanjahu sei der „einzige Gewinner“ dieses Plans. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: CBC News, 10.08.2025
- Calls grow louder for Arab nations to help bring Israel’s war in Gaza to an end
The “Arab forces” named in Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Gaza takeover plan has reignited criticism regarding the amount of help Arab leaders are lending to Palestinians. NBC News’ Daniele Hamamdjian reports on the dismay at home and abroad.
Quelle: NBC News, 12.08.2025
- Italienische Hafenarbeiter fügen Israel großen Schaden zu!
Italienische Hafenarbeiter blockierten erfolgreich das Entladen von für Israel bestimmt Militärausrüstung und zwangen die Reedereien, die Ladung an ihren Ursprungsort zurückzuschicken. Diese Aktion ist Teil einer wachsenden gewerkschaftlich geführten Widerstandsbewegung in ganz Europa, in der sich Hafenarbeiter aus Frankreich, Griechenland und anderen Ländern weigern, an Waffenlieferungen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg teilzunehmen.
Wie Jimmy und der Komiker Kurt Metzger von Americans diskutieren, betonen die Gewerkschaften, dass Streiks gegen Kriegslogistik sowohl ein legitimes Recht als auch eine notwendige Taktik zur Verteidigung der kollektiven Sicherheit seien, und wenden sich gegen die Beteiligung von Arbeitern an dem, was sie als Völkermord bezeichnen. Der US-Gewerkschaftsführer Christian Smalls kritisierte amerikanische Gewerkschaften für ihre Mitschuld an Waffenlieferungen nach Israel und rief zu weltweiter Solidarität der Arbeiter mit den Palästinensern auf.
Quelle: The Jimmy Dore Show, 09.08.2025
- MANOVA The Great WeSet: Täter auf dem Richterstuhl (Alexander Christ, Tom Lausen, Harald Walach)
Im Manova-Exklusivgespräch diskutiert Walter van Rossum mit dem Anwalt Alexander Christ, dem Datenanalyst Tom Lausen sowie dem Psychologen Harald Walach über die ausbleibende Aufarbeitung und die neuen Gefahren der Post-Corona-Zeit.
Inhaltsverzeichnis: 00:00 Begrüßung 02:20 Wo die Corona-Kritiker/Oppositionelle falsch lagen 10:59 Minimalpflichten der Landesregierungen 16:10 Resümee der Corona-Aufarbeitung 18:20 Salvatorische Klausel? 19:34 Corona-Geschichtsfälschung durch die KI 26:48 Corona-Chronistenpflicht 28:42 Ausmaß der Repressionen 34:05 Strafrechtliche Konsequenzen für die Corona-Täter 43:00 Verhältnis Täter/Mitläufer | Entschuldigung statt Strafe? 53:21 Die neuen Gefahren der Post-Corona-Zeit 57:37 Blick nach vorne, statt endloser Aufarbeitung? 01:00:19 Enquete-Kommission – Glaubwürdiger als gedacht? 01:07:07 Kann ein Täter-System überhaupt belangt werden? 01:15:20 Falsche Versöhnung: Ist das System überhaupt reparabel? 01:18:01 Wurde der gekaperte (Corona-)Staat zurückgegeben?
Quelle: Manova, 08.08.2025
- Prof. Stefan Homburg in der IDA-Sprechstunde mit Dr. Gunter Frank & Dr. Kay Klapproth vom 6.8.2025
Prof. Dr. Stefan Homburg im Gespräch mit dem Mediziner Dr. Gunter Frank und dem Immunologen Dr. Kay Klapproth. Themen sind der Freispruch von Michael Ballweg und ein Staat, der Regierungskritik mit allen Mitteln bekämpft. Leben wir noch in einem demokratischen Rechtsstaat? Das Gespräch wurde vor Prof. Homburgs Auftritt in Heidelberg aufgezeichnet – deshalb ist diese Folge ausschließlich als Audio verfügbar.
00:01:00 Nach dem Freispruch: Michael Ballweg war eine Bedrohung für die Corona-Politik. Seine „Querdenken“-Bewegung wurde mit allen Mitteln bekämpft. Nach einem jahrelangen Prozess wurde Ballweg nun freigesprochen – die Vorwürfe gegen ihn erwiesen sich als haltlos. Gleichzeitig gibt es beunruhigende Hinweise, dass Ballweg nicht nur juristisch bekämpft wurde: Ein Sprengstoffanschlag auf Ballwegs technisches Equipment sollte seine Demonstrationen in Stuttgart verhindern. Wer steckt dahinter?
00:11:00 Die Krisen der NATO: Die Corona-Politik der vergangenen Jahre war international erstaunlich gut koordiniert. Beteiligt waren nicht nur eine längst politisierte WHO und einflussreiche private Investoren – auch das Militär spielte eine zentrale Rolle. Neue Enthüllungen über geheime NATO-Dokumente zeigen, wie stark der Einfluss des Militärs auf politische Entscheidungen inzwischen ist.
00:15:33 Leben wir in einem Rechtsstaat? Durch die Verfolgung von Kritikern hat sich die Justiz in den Dienst der Regierungspolitik gestellt. Darüberhinaus war in der Corona-Krise unsere Rechtswirklichkeit geprägt von Notstandsregelungen. Ist eine Regierung, die im Ausnahmezustand regiert, überhaupt noch demokratisch – oder beginnt hier bereits eine Diktatur?
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 06.08.2025
- Interview: Burkina Faso’s Foreign Minister Traoré
Today on Legitimate Targets, Jackson Hinkle speaks with BURKINA FASO’S Foreign Minister Karaoke Jean-Marie Traoré about how their nation is DEFEATING terrorism, KICKING OUT colonialists & TAKING BACK their country.
Quelle: Legitimate Targets, Juli 2025