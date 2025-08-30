Videohinweise am Samstag

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten die Rezension von Irmtraud Gutschke „Klaus von Dohnanyi und Erich Vad: Schicksalsfrage für Europa“ [LINK] . Einen Auszug aus dem Buch finden Sie auch auf den NachDenkSeiten „Die USA beherrschen Europa“ [LINK]

Anmerkung Jens Berger: Ein wertvoller Diskussionsbeitrag. Ich bin jedoch gespalten, was die inhaltlichen Aussagen angeht, zumal leider weder die Methoden noch das vollständige Script offenlegt wurden. Einen “wissenschaftlichen Anspruch” hat das also nicht. Wer öfters mit KI-Modellen arbeitet, kennt vielleicht diesen Effekt: Bei der Hundeerziehung nennt man das “Will to please” – den Drang, dem “Herrchen” gefallen zu wollen und Dinge zu machen, für die man gelobt wird. Diesen Effekt gibt es bei KI-Modellen auch. Je mehr man mit ihnen “diskutiert” und seine eigenen Ansichten offenbart, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Antworten bekommt, die man hören will. Ich habe es im Eigenversuch schon geschafft, die KI dazu zu bringen, mich selbst als wahlweise den besten oder den schlechtesten Journalisten Deutschlands zu bezeichnen. Das ist „nur“ eine Frage der Gesprächsführung. Eine echte Achillesferse dieser Module sind Suggestivfragen. Und die stellt der geschätzte Kollege Kayvan Soufi-Siavash im “Interview” zuhauf.

Stellenweise wirkt das “Interview” zudem manipuliert – und das muss gar nicht in böser Absicht geschehen sein. Insbesondere die steile Aussage zu den “Positiv-” und “Negativlisten” ist m.E. auch inhaltlich falsch. So arbeiten die KI-Modelle nicht. Das eigentliche Problem sind auch (noch) nicht die KI-Engines selbst, sondern die Trainingsdaten. Wenn man die Engine z.B. vor allem mit Wikipedia, SPIEGEL und taz trainiert, wird sie “nachplappern”, das z.B. Daniele Ganser “unseriös” ist. Das heißt nicht, dass die Engine manipuliert wurde, sondern liegt schlicht an den Trainingsdaten. Umgekehrt wird die Engine dazu neigen, Ganser als Opfer von Zensurmaßnahmen zu nennen, wenn man sich vorher mit ihr über die – zweifelsohne ja faktisch vorhandenen – Kampagnen gegen Daniele Ganser unterhält. Dass eine KI von sich heraus und ohne vorheriges „Framing“ Ganser als Fallbeispiel für eine inhaltliche „Entwertung“ nennt, halt ich jedoch für extrem unwahrscheinlich.

An einer anderen Stelle erklärt “die KI” diesen Mechanismus ja recht gut. KIs rekombinieren Informationen. Wie sie diese Informationen bewerten, hängt vor allem an den Trainingsdaten und dann (s.o.) an der Erwartungshaltung, welche Antwort vom Nutzer „subjektiv“ als korrekt empfunden wird. Im Grund haben wie es hier also mit der Steigerung des „Confirmation Bias“ zu tun, der uns schon auf anderen Gebieten Sorgen macht.

Der Kernsatz ist für mich “Plausibilität statt Wahrheit”. So ist es! Aber das geht schon tief in die Erkenntnistheorie. KI-Engines können keine “Wahrheiten” ausspucken, sondern nur Antworten geben, die sie aufgrund ihrer Trainingsdaten (rein repetitiv) für maximal plausibel halte. Wenn in den meisten Trainingsdaten steht, dass 1+1=3 ist, ist das für KI eine plausible Antwort.

Dennoch bin ich Kayvan Soufi-Siavash für dieses Video dankbar, bewerte sein Stück aber eher als provokative Kunst. Das ist legitim. Wir stehen alle vor einer Mammutaufgabe. Nun haben wir gerade (hoffentlich) halbwegs gelernt, Medienkompetenz über die klassischen Medien UND die sozialen Netzwerke zu entwickeln und nun kommt die KI, die uns in puncto Medienkompetenz vor vollkommen neue Probleme stellt. Das wird noch ein richtig großes Thema. Wenn Kayvan mit diesem Video die Debatte anstößt, ist das grundsätzlich eine gute Sache.