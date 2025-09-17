Videohinweise am Mittwoch

Why my UN commission concluded Israel committing genocide in Gaza

Channel 4 News speaks to Navi Pillay, a South African jurist who was the Chair of the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory.

Quelle: Channel 4 News (Channel 4 ist Teil des britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks), 16.09.2025

Israel has committed genocide in Gaza, UN Commission finds | Press Conference, 16 September 2025

Israel has committed genocide against Palestinians in the Gaza Strip, the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, said in a report released on 16 September 2025. The Commission, which derives its mandate from the Human Rights Council of UN Member States, urged Israel and all States to fulfil their legal obligations under international law to end the genocide and punish those responsible for it. The Commission has been investigating the events on and since 7 October 2023 for the last two years, and concluded that Israeli authorities and Israeli security forces committed four of the five genocidal acts defined by the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, namely killing, causing serious bodily or mental harm, deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the destruction of the Palestinians in whole or in part, and imposing measures intended to prevent births. Explicit statements by Israeli civilian and military authorities and the pattern of conduct of the Israeli security forces indicate that the genocidal acts were committed with intent to destroy, in whole or in part, Palestinians in the Gaza Strip as a group. “The Commission finds that Israel is responsible for the commission of genocide in Gaza,” said Navi Pillay, Chair of the Commission. “It is clear that there is an intent to destroy the Palestinians in Gaza through acts that meet the criteria set forth in the Genocide Convention.” “The responsibility for these atrocity crimes lies with Israeli authorities at the highest echelons who have orchestrated a genocidal campaign for almost two years now with the specific intent to destroy the Palestinian group in Gaza,” Pillay said. “The Commission also finds that Israel has failed to prevent and punish the commission of genocide, through failure to investigate genocidal acts and to prosecute alleged perpetrators.” The report is based on all the Commission’s prior investigations, as well as factual and legal findings in relation to attacks in Gaza carried out by Israeli forces, and the conduct and statements of Israeli authorities from 7 October 2023 until 31 July 2025. The Commission’s findings are based on a comprehensive examination of the underlying acts of genocide (actus reus) and genocidal intent (dolus specialis). In establishing the genocidal acts, the Commission examined the Israeli military operations in Gaza, including killing and seriously harming unprecedented numbers of Palestinians; imposing a total siege, including blocking humanitarian aid leading to starvation; systematically destroying the healthcare and education systems in Gaza; committing systematic acts of sexual and gender based violence; directly targeting children; carrying out systematic and widespread attacks on religious and cultural sites; and disregarding the orders of the International Court of Justice. In establishing genocidal intent, the Commission applied the “only reasonable inference” standard set forth by the International Court of Justice in the case of Bosnia v. Serbia. The Commission analysed statements made by Israeli authorities and concluded that those statements are direct evidence of genocidal intent. The Commission also analysed the pattern of conduct of Israeli authorities and the Israeli security forces in Gaza, including imposing starvation and inhumane conditions of life for Palestinians in Gaza, and found that genocidal intent was the only reasonable inference that could be concluded from the nature of their operations. “Israel has flagrantly disregarded the orders for provisional measures from the International Court of Justice and warnings from Member States, UN offices, human rights organisations and civil society groups, and continued the strategy of destruction of the Palestinians in Gaza,” said Pillay. “The Commission finds that the Israeli authorities had no intention to change their course of action. On the contrary, Israeli authorities have persisted and continued with their genocidal campaign in Gaza for almost two years now. Israel must immediately end the genocide in Gaza and comply fully with the orders for provisional measures of the International Court of Justice.”

UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA

Quelle: UN Human Rights Council, 16.09.2025

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Florian Warweg: »Fazit der UN-Untersuchungskommission zu Gaza: „Israel begeht Genozid am palästinensischen Volk“« [LINK]