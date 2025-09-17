Videohinweise am Mittwoch
- EXKLUSIV: Es ist ein Völkermord, sagen UN-Kommissare zum ERSTEN Mal zu Mehdi
- Alle Reden der Friedensdemo – mit Wagenknecht, Massiv, Hallervorden, Bausa, Aminati & Krone-Schmalz
- Europa wird bald unregierbar sein | Heiner Flassbeck
- Klaus von Dohnanyi zerlegt die Kriegslügen! 97 Jahre Klartext
- Gefährliche Sicherheit – von Tom Oliver Regenauer
- Deep Dive: Who is Behind Regime Change in Nepal & How to Follow the Money…
- Ulrike Guérot: Russland unter Sanktionen / Zeitenwenden / European Peace Project
- How Germany’s fight against anti-Semitism is empowering the far right | Featured Documentary
- Der Westen stirbt am eigenen Fanatismus
- Trumps Krieg gegen das ölreiche Venezuela basiert auf Lügen: Die wahren Gründe, warum die USA ein…
- Veröffentliche Epstein-Files: Kommt endlich die Wahrheit heraus? | Tahir Chaudhry
- „Schande für die Menschheit“: Arzt aus Gaza fleht die Welt an, Israels Völkermord zu stoppen
- Die Merz Methode: So beeinflusst der ÖRR unsere Kinder!
- MAD MAX ALARM | Das 3. Jahrtausend #120
- EXKLUSIV: Es ist ein Völkermord, sagen UN-Kommissare zum ERSTEN Mal zu Mehdi
Am Dienstag kam die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete in einem bahnbrechenden Bericht offiziell zu dem Schluss, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Dies geschieht natürlich, während die Mitglieder der Kommission bald zurücktreten werden, nachdem sie im Sommer angesichts der eskalierenden Angriffe der USA auf die UN ihren Rücktritt angekündigt hatten. In diesem Exklusivinterview spricht Mehdi mit zwei der Kommissionsmitglieder, die hinter diesem Bericht stehen: der Vorsitzenden Navi Pillay und Kommissar Chris Sidoti, einem der bekanntesten Menschenrechtsanwälte Australiens. Im Interview zieht Pillay – der Präsident des Internationalen Tribunals für Ruanda der UN – sofort Parallelen zwischen dem Völkermord Israels und dem Völkermord in Ruanda. Vorsitzende Navi Pillay: „Als ich von den gezielten Schüssen auf das einzelne Gebäude der Fruchtbarkeitsklinik und die Embryonen hörte, musste ich sofort an den Völkermord in Ruanda denken, wo ich Richterin war und schwangeren Frauen die Bäuche aufgerissen und die Föten herausgezogen wurden, weil sie die gesamte Tutsi-Gruppe auslöschen wollten.“ Pillay und Sidoti weisen außerdem darauf hin, dass die Palästinenser in Gaza im Gegensatz zum Völkermord in Ruanda keine Nachbarländer haben, in die sie fliehen können. Chris Sidoti: „Die Menschen in Gaza können diesem Massaker nirgendwohin entkommen.“ Die Kommissionsmitglieder gehen auch auf die Kritik ein, dass ihr Bericht die Kriegsverbrechen der Hamas nicht behandelt. Pillay weist darauf hin, dass die Kommission sich bereits in früheren Berichten mit den Kriegsverbrechen der Hamas befasst hat.
Quelle: Zeteo, 16.09.2025
Why my UN commission concluded Israel committing genocide in Gaza
Channel 4 News speaks to Navi Pillay, a South African jurist who was the Chair of the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory.
Quelle: Channel 4 News (Channel 4 ist Teil des britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks), 16.09.2025
Israel has committed genocide in Gaza, UN Commission finds | Press Conference, 16 September 2025
Israel has committed genocide against Palestinians in the Gaza Strip, the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, said in a report released on 16 September 2025. The Commission, which derives its mandate from the Human Rights Council of UN Member States, urged Israel and all States to fulfil their legal obligations under international law to end the genocide and punish those responsible for it. The Commission has been investigating the events on and since 7 October 2023 for the last two years, and concluded that Israeli authorities and Israeli security forces committed four of the five genocidal acts defined by the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, namely killing, causing serious bodily or mental harm, deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the destruction of the Palestinians in whole or in part, and imposing measures intended to prevent births. Explicit statements by Israeli civilian and military authorities and the pattern of conduct of the Israeli security forces indicate that the genocidal acts were committed with intent to destroy, in whole or in part, Palestinians in the Gaza Strip as a group. “The Commission finds that Israel is responsible for the commission of genocide in Gaza,” said Navi Pillay, Chair of the Commission. “It is clear that there is an intent to destroy the Palestinians in Gaza through acts that meet the criteria set forth in the Genocide Convention.” “The responsibility for these atrocity crimes lies with Israeli authorities at the highest echelons who have orchestrated a genocidal campaign for almost two years now with the specific intent to destroy the Palestinian group in Gaza,” Pillay said. “The Commission also finds that Israel has failed to prevent and punish the commission of genocide, through failure to investigate genocidal acts and to prosecute alleged perpetrators.” The report is based on all the Commission’s prior investigations, as well as factual and legal findings in relation to attacks in Gaza carried out by Israeli forces, and the conduct and statements of Israeli authorities from 7 October 2023 until 31 July 2025. The Commission’s findings are based on a comprehensive examination of the underlying acts of genocide (actus reus) and genocidal intent (dolus specialis). In establishing the genocidal acts, the Commission examined the Israeli military operations in Gaza, including killing and seriously harming unprecedented numbers of Palestinians; imposing a total siege, including blocking humanitarian aid leading to starvation; systematically destroying the healthcare and education systems in Gaza; committing systematic acts of sexual and gender based violence; directly targeting children; carrying out systematic and widespread attacks on religious and cultural sites; and disregarding the orders of the International Court of Justice. In establishing genocidal intent, the Commission applied the “only reasonable inference” standard set forth by the International Court of Justice in the case of Bosnia v. Serbia. The Commission analysed statements made by Israeli authorities and concluded that those statements are direct evidence of genocidal intent. The Commission also analysed the pattern of conduct of Israeli authorities and the Israeli security forces in Gaza, including imposing starvation and inhumane conditions of life for Palestinians in Gaza, and found that genocidal intent was the only reasonable inference that could be concluded from the nature of their operations. “Israel has flagrantly disregarded the orders for provisional measures from the International Court of Justice and warnings from Member States, UN offices, human rights organisations and civil society groups, and continued the strategy of destruction of the Palestinians in Gaza,” said Pillay. “The Commission finds that the Israeli authorities had no intention to change their course of action. On the contrary, Israeli authorities have persisted and continued with their genocidal campaign in Gaza for almost two years now. Israel must immediately end the genocide in Gaza and comply fully with the orders for provisional measures of the International Court of Justice.”
UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA
Quelle: UN Human Rights Council, 16.09.2025
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Florian Warweg: »Fazit der UN-Untersuchungskommission zu Gaza: „Israel begeht Genozid am palästinensischen Volk“« [LINK]
- Alle Reden der Friedensdemo – mit Wagenknecht, Massiv, Hallervorden, Bausa, Aminati & Krone-Schmalz
00:00 Rede von Daniel Aminati
13:16 Video-Botschaft von Moshe Zuckermann
20:21 Musik von Daniel Aminati
32:29 Video von Dieter Hallervorden
36:24 Rede von Dieter Hallervorden
44:28 Video-Botschaft und Song von Roger Waters
59:14 Rede von Sahra Wagenknecht
1:14:54 Video-Botschaft von Jeffrey Sachs
1:22:03 Rede von Gabriele Krone-Schmalz
1:39:53 Rede von Massiv
1:53:57 Rede von Bausa
2:00:05 Abschiedsworte aller Redner
2:03:25 Song von Bausa
Ein wichtiger Tag für den Frieden! Am Wochenende haben wir gezeigt: Die Friedensbewegung wird mehr gebraucht denn je. Dafür haben wir gemeinsam ein lautes Zeichen gesetzt: 20.000 Menschen haben ihre Stimme erhoben: Gegen den Kriegskurs der Bundesregierung; Gegen den Völkermord in Gaza; Gegen die Militarisierung und Aufrüstung der Gesellschaft; Gegen die Wehrpflicht; Für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit
Ein riesiger Dank an alle, die gesprochen, gesungen und Haltung gezeigt haben: Dieter Hallervorden, Massiv, Bausa, Daniel Aminati, Gabriele Krone-Schmalz, Moshe Zuckermann, Jeffrey Sachs, Roger Waters, Sahra Wagenknecht und alle, die am Brandenburger Tor mit dabei waren.
Quelle: Bündnis Sahra Wagenknecht, 16.09.2025
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten den Bericht von Ala Goldbrunner “Viele Tausend in Berlin auf der Straße für den Frieden” [LINK]
- Europa wird bald unregierbar sein | Heiner Flassbeck
Markus J. Karsten im Gespräch mit Heiner Flassbeck: “Grundlagen einer relevanten Ökonomik” heißt das neue Buch von Heiner Flassbeck. Dieses Buch stellt die Ökonomik vom Kopf auf die Füße. Zum ersten Mal werden Märkte ohne ideologische Scheuklappen im Rahmen einer dynamischen Entwicklungstheorie konsequent auf ihre Funktionsweise überprüft und mit Ausnahme des Großteils der Gütermärkte, fundamental in Frage gestellt. Weder Kapital- noch Arbeitsmärkte erbringen die Ergebnisse, die von der überwältigenden Mehrheit der Ökonomen behauptet und bei all ihren wirtschaftspolitischen Empfehlungen unterstellt werden. Für die Wirtschaftspolitik schafft dieses Buch eine völlig neue Grundlage.
Quelle: Westend Verlag, 16.09.2025
- Klaus von Dohnanyi zerlegt die Kriegslügen! 97 Jahre Klartext
Mit 97 Jahren spricht Klaus von Dohnanyi im Video mit Simo Azzaoui Klartext über Krieg, Frieden und die Politik unserer Tage. Er hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, er hat ein halbes Jahrhundert deutsche Politik geprägt – und er stellt Fragen, die heute kaum noch jemand zu stellen wagt. Welche Lügen werden uns im Ukrainekrieg erzählt? Warum reden Politiker von wertebasierter Außenpolitik, während gleichzeitig Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden? Haben wir die Kunst der Diplomatie verlernt – und zündeln wir sehenden Auges an einem Flächenbrand? Dohnanyi benennt, was viele verdrängen: Dass unsere Gesellschaft mit Feindbildern und Propaganda gefüttert wird, während die realen Probleme im Inland ungelöst bleiben – von Wirtschaft über Migration bis Bildung. Er sagt: Frieden entsteht nicht durch große Worte, sondern durch harte Arbeit und klare Haltung.
Timestamps: 00:00 – „Deutschland – Schlachtfeld amerikanischer Interessen?“ 00:45 – „Putin marschiert bis Berlin? Quatsch!“ 01:32 – „Deutschland – außenpolitische Amateure?“ 01:41 – „Gab es je wertebasierte Außenpolitik?“ 02:33 – „Warum kämpft die Jugend nicht für Frieden?“ 03:43 – „Narrative, Social Media & Mut zur Haltung“ 05:28 – „Privatisierter Krieg – Waffen als Startup“ 05:55 – „Trump als letzte Friedenschance?“
Quelle: Meet Your Mentor, 05.09.2025
- Gefährliche Sicherheit – von Tom Oliver Regenauer
Haben Sie auch das Gefühl, dass die Liste immer länger wird? Die Liste der Dinge, die die Welt nicht braucht. Ja, die Dinge, die die Welt nicht nur nicht braucht, sondern mit dem Versprechen von Komfort und Sicherheit etwas unterjubeln, was langfristig Nachteile und Einschränkungen mit sich bringt. Die digitale Identität, kurz eID, ist derzeit nicht nur in aller Munde, sondern auch in den Planungsvorhaben nahezu aller Länder. Über geopolitische Konflikte hinweg scheint man sich in Kabinetten, angeschlossenen Think Tanks und NGOs einig zu sein: die eID muss her! Whatever it takes! Doch was steckt hinter: „Schutz der Identität im Netz“, „Jugendschutz im Netz“ und „Bekämpfung von Hassverbrechen“? Tom-Oliver Regenauer hat sich dazu in seinem Text „Gefährliche Sicherheit“ Gedanken gemacht. Er war zunächst bei Manova erschienen, wo Sie ihn auch nachlesen können [LINK].
Quelle: Radio München, 09.09.2025
- Deep Dive: Who is Behind Regime Change in Nepal & How to Follow the Money…
Website [LINK]
[Umfangreiche Quellenangaben mit Links in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: The New Atlas, 14.09.2025
Anmerkung CG: Das sieht wirklich nach einer überwältigenden Menge an Indizien aus, die Brian Berletic da zusammengetragen hat.
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten “Nepal im Aufruhr: Ein Land kämpft gegen Korruption” [LINK] und “Der Aufstand der Generation Z in Nepal dreht sich um Arbeitsplätze, Würde – und ein gescheitertes Entwicklungsmodell” [LINK]
- Ulrike Guérot: Russland unter Sanktionen / Zeitenwenden / European Peace Project
Ulrike Guérot ist renommierte Politikwissenschaftlerin, Publizistin und Bestsellerautorin. Sie beschäftigt sich mit den Fragen der europäischen Demokratie, der deutschen Europapolitik, der deutsch-französischen Beziehungen und der Rolle Europas in der Welt. Erleben wir heute eine Zeitenwende? Welche Rolle werden Europa und Russland in der zukünftigen Weltordnung spielen? Warum kann Europa sich nur durch den Frieden, nicht durch den Krieg vereinen?
00:11 — Vorstellung von Ulrike Guérot 00:30 — Warum Frau Guérot nach Russland gekommen ist 05:12 — Erste Eindrücke von der Reise 07:27 — „Ich habe zwei Großväter, die in der Wehrmacht waren“ 13:27 — Russland – ein isoliertes Land? 18:01 — „Europa geht völlig in die falsche Richtung“ 21:18 — Über das neue Buch „Zeitenwenden“ 25:25 — Europa und die multipolare Welt 31:00 — Verlust der Vernunft: Die Krise der akademischen Welt 34:34 — Über den Begriff „Putinversteher“ 38:54 — Was glauben die Menschen in Europa? 42:46 — Demokratie vs. Liberalismus: Der Kampf gegen innere und äußere Feinde 51:21 — Kann die Gesellschaft etwas ändern? 54:18 — Über die gesellschaftliche Spaltung in Europa 01:01:40 — „Europa wird die Verdrehung seiner eigenen Erzählung nicht überleben“ 01:12:00 — Warum Europäer keinen Krieg führen können 01:20:37 — European Peace Project
Quelle: Brüderschaft, 16.09.2025
- How Germany’s fight against anti-Semitism is empowering the far right | Featured Documentary
Prominent Jewish Australian journalist Antony Loewenstein returns to his ancestral home, Germany, to investigate how the country’s impulse never to repeat the horrendous anti-Semitism that led to the Holocaust has resulted in the suppression of any criticism of Israel and its actions in Gaza. With critics of Israel being sacked, cancelled, silenced, arrested and banned from Germany, one Jewish philosopher has called this a “McCarthyism” for the 21st century. We’ll see how in today’s Germany, a nation that killed most of his family but granted him citizenship in 2011, Loewenstein is told, as a Jew, what is acceptable to say about Israel. To find out why the German authorities are so committed to stifling any criticism of Israeli actions and what it means for democracy and human rights in the country, he will meet those being arrested and suffering job losses for criticising Israel, the people enforcing these laws and those on the far right claiming to support Israel. The journey will reveal the ultimate irony – how determination to fight anti-Semitism is actually being used to empower the very forces, the far right, with the closest ties to Germany’s dark fascist past.
Original film title: Germany’s Israel Obsession
Quelle: Al Jazeera English, 11.09.2025
Anmerkung CG: Auch wenn man vieles nicht teilt, was der katarische Sender in Sachen Geopolitik sendet, so ist es manchmal durchaus lehrreich, mit einem Blick von außen auf die innenpolitischen Besonderheiten im eigenen Staat zu schauen. Ab Minute 21 geht es auch um den Fall Melanie Schweizer. Ab Minute 25 kommt auch Deborah Feldman zu Wort. Das widersprüchliche Agieren der AfD kommt ab Minute 26 nur teilweise zur Sprache.
Hierzu auch der Begleitartikel “WATCH: Germany’s Israel Obsession” des Filmemachers Antony Loewenstein, erschienen bei ‘Consortium News’ [LINK]
- Der Westen stirbt am eigenen Fanatismus
Oberst Jacques Baud ist ein ehemaliger Analyst für militärische Aufklärung in der Schweizer Armee und Autor zahlreicher Bücher. Baud spricht über die Unfähigkeit des Westens, sich an die veränderte internationale Machtverteilung anzupassen. Die größte Veränderung unserer Zeit ist das Ende der westlichen Dominanz im internationalen System, und die unbeantwortete Frage lautet: Wie kann sich der politische Westen in einer post-hegemonialen Welt positionieren? Das Versäumnis, diese Frage zu beantworten, wird weiterhin Chaos und Zusammenbruch befeuern.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Quelle: Glenn Diesen Deutsch,
- Trumps Krieg gegen das ölreiche Venezuela basiert auf Lügen: Die wahren Gründe, warum die USA ein…
Die US-Regierung führt seit Jahren einen Wirtschaftskrieg gegen Venezuela. Die Regierung Donald Trumps verschärft diesen mit der Drohung einer militärischen Intervention. Ben Norton diskutiert die Geschichte der Sanktionen und der von den USA unterstützten Putschversuche gegen Präsident Nicolás Maduro und erklärt, warum Washington diesen Verbündeten Chinas, Russlands und des Iran stürzen will, damit US-Ölkonzerne die natürlichen Ressourcen des südamerikanischen Landes ausbeuten können. Sehen Sie sich unser Video zur Unterstützung von Drogenhändlern in Lateinamerika durch die US-Regierung an [LINK]
Themen: 0:00 US-gestützte Putsche in Lateinamerika 1:32 US-Wirtschaftskrieg gegen Kuba 2:15 Venezuelas Allianz mit China und Russland 3:12 Dedollarisierung 4:17 Petrodollar-System 5:45 US-Militär bedroht Venezuela 7:53 Drogenproduktion 8:37 US-gestützter Drogenhändler in Kolumbien 9:24 US-gestützter Drogenhändler in Ecuador 11:35 Fentanyl 12:52 UN-Daten zu Drogen 13:39 Marco Rubio lehnt internationales Recht ab 14:58 (CLIP) Marco Rubio greift die UN an 15:42 Das „Cartel de los Soles“ existiert nicht 16:32 Kolumbiens Präsident Gustavo Petro 17:27 US-gestützter Putsch in Venezuela 2002 18:53 Guarimbas: Putschversuche 2014 und 2017 19:28 Obama bezeichnet Venezuela als „Bedrohung“ 19:54 US-Wirtschaftskrieg und Sanktionen 21:16 Ölexporte 22:16 USA lassen Venezuelas Ölindustrie zusammenbrechen 23:24 Putschversuch mit Juan Guaidó 2019 24:09 (CLIP) John Bolton prahlt mit Putsch 24:59 Trump-Administration diskutiert Militärangriffe 26:02 Gescheiterte Invasion 2020: Operation Gideon 28:41 Bolivarische Revolution 30:25 Marco Rubios Drogenlügen 31:46 US-Kopfgeld auf Maduro 33:27 Wissenschaftler: „Kartell der Sonnen“ existiert nicht 35:10 US-Invasion in Panama 1989 36:19 USA wandten sich gegen Saddam Hussein 36:52 Putschstrategie 37:34 US-Geheimdienst entlarvt Drogenlügen der Trump-Regierung 39:49 Tattoos als „Beweis“ für Kartellmitgliedschaft 41:17 Juan Guaidó arbeitete mit Drogenkartellen zusammen 43:06 Korruption in der Guaidó-Bande 43:52 Marionetten des US-Imperiums in Lateinamerika 44:51 Kolonialistische Monroe-Doktrin 45:46 (CLIP) John Bolton über Venezuelas Öl 46:53 Trump will Venezuelas Öl 47:52 Ziele des US-Imperiums 49:16 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 10.09.2025
Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten das Interview mit dem Journalisten Ben Norton zur Anti-China-Propaganda des Westens [LINK]
- Veröffentliche Epstein-Files: Kommt endlich die Wahrheit heraus? | Tahir Chaudhry
Die Papiere der Vernehmung Ghislaine Maxwells, der Partnerin von Jeffrey Epstein, wurden veröffentlicht. Siehe da: Donald Trump war immer ein feiner Kerl, sagt die inhaftierte Maxwell. Bill Clinton hingegen eher nicht. Was ist dran an den Aussagen Maxwells? Wurde sie politisch instruiert?
Roberto De Lapuente hat sich darüber mit dem Journalisten und deutschen Epstein-Experten Tahir Chaudhry unterhalten.
Tahir Chaudhry, geboren 1989 in Rendsburg, ist ein deutsch-indischer Journalist und Filmemacher. Er studierte Philosophie und Orientalistik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Nach Hospitanzen bei FAZ.net, Zeit Online sowie dem Focus Magazin absolvierte er ein Redaktionsvolontariat bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist Gründer des Online-Magazins “Das Milieu” und des YouTube-Kanals “Grenzgänger Studios”, wo er u.a. vielbeachtete Recherchen über die Kriege in der Ukraine und Gaza veröffentlichte. Tahir Chaudhry hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Frankfurt am Main.
Quelle: Overton Magazin, 08.09.2025
- „Schande für die Menschheit“: Arzt aus Gaza fleht die Welt an, Israels Völkermord zu stoppen
“Shame on Humanity”: Gaza Doctor Pleads with World to Stop Israel’s Genocide
[Während Israel seine Kampagne zur Auslöschung von Gaza-Stadt durch systematische Bombardierung von Wohngebäuden, Schulen, Häusern und Zeltlagern fortsetzt, sprechen wir mit Dr. Mohammed Saqr, dem Leiter der Pflegeabteilung im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im Süden von Gaza. Er sagt, dass die medizinischen Mitarbeiter, die wie der Rest der Bevölkerung hungern, angesichts Hunderter Toter und Verletzter pro Tag nichts mehr zu geben haben. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 15.09.2025
- Die Merz Methode: So beeinflusst der ÖRR unsere Kinder!
In der Sendung #logo vom #ZDF, das sich an Kinder und Jugendliche richtet, werden junge Menschen nun auf den #Krieg vorbereitet. #TomJWellbrock kommentiert in seinem aktuellen #wohlstandsneurotiker, dem #Podcast der #neulandrebellen, diese Sendung des #ÖRR. Dabei wird nicht nur die Verachtung für #Politik und #Medien in #Deutschland deutlich. Auch über #Manipulation sprechen wir: in der Sendung des #ÖffentlichRechtlichenRundfunks wird nur über #Verteidigung geschwafelt. Es kann ja nur #Russland sein, das Deutschland angreifen wird – wie könnte es anders sein?!? Dabei fällt die #Geschichtsvergessenheit auf – wie im #Gaza-Streifen wird die Vergangenheit komplett ausgeblendet, wenn es um Russland und die #Ukraine geht, bzw. die Geschichte wird einfach mal umgeschrieben. In dieser logo-Folge diskutiert der lustige Moderator mit Kindern und Jugendlichen die Frage: Würdest du dein Land verteidigen, wenn es angegriffen wird – ja oder nein? Drei Jugendliche sprechen sich dagegen aus, drei weitere sehen es wie #FriedrichMerz, #RoderichKiesewetter oder #AntonHofreiter: Ich bin ja für den #Frieden, aber … Warum sollte Russland Deutschland überhaupt angreifen? Weil die #Infrastruktur, die #Wirtschaft und die #Renten so irre toll sind? […]
Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 06.09.2025
- MAD MAX ALARM | Das 3. Jahrtausend #120
Mad Max Alarm – Die Kinofilme spielen in einer dystopischen Zukunft voller Gewalt und Unmenschlichkeit, fast wie in unserer Gegenwart. Israel bombardiert Diplomaten in Katar. Und das russophobe Europa rüstet sich in den Ruin, während sich der Rest der Welt zu einer neuen Ordnung zusammenschließt. Und jetzt auch noch das: Die NASA entdeckt Spuren von Leben auf dem Mars, und Militärzeugen berichten unter Eid vor dem US-Kongress über UFOs. Die krassesten Aussagen und noch viel mehr – jetzt im 3. Jahrtausend.
Die komplette Sendung und alle Links dazu gibt es ab sofort auf unserer Webseite [LINK]
Die Themen im Einzelnen: 00:00:00 BEGINN 00:01:55 BOMBEN AUF DIPLOMATEN – Israel bricht alle Regeln 00:15:22 DROHNEN DROHEN POLEN – Wer steckt wirklich dahinter? 00:38:21 SCHLUSS MIT FREUNDSCHAFT – Ukraine bombardiert Druschba-Pipeline 00:46:05 WIR DANKEN UNSEREN SPENDERN! 00:50:57 FRANKREICH IST PLEITE – …und Europa bald auch 01:04:41 VENEZUELA IM FADENKREUZ – Steht der nächste Regime-Change an? 01:12:37 EX ORIENTE LUX – „Globaler Süden“ übernimmt die Führung 01:28:38 LEBEN AUF DEM MARS! 01:38:56 UFO-ANHÖRUNG IM US-KONGRESS
Quelle: ExoMagazinTV, 12.09.2025