Revision des neuen Gesichts der NachDenkSeiten

Am 30. November sind die NachDenkSeiten mit einem neuen Gesicht erschienen. Dieses löste Zustimmung und Kritik aus. Wir haben uns jedenfalls, wie auch erwartet, dazu entschlossen, viele Anregungen aufzugreifen und den Auftritt zu verbessern. Allen unseren Leserinnen und Lesern, die uns Anregungen oder auch nur Kritik geschickt haben, danken wir sehr. Albrecht Müller.



Wir würden uns freuen, wenn die Revision Ihre Zustimmung fände. Ein bisschen wird immer noch zu verbessern sein. So sehen wir es jedenfalls; und wir arbeiten so daran weiter, dass möglichst alle Leserinnen und Leser sagen können: das hat sich gelohnt.

Diese Information verbinden wir mit der Bitte um ihre Unterstützung bei der Weiterverbreitung der NachDenkSeiten. Die Angriffe, denen wir gerade in den letzten Tagen ausgesetzt waren und sind, zeigen übrigens, dass wir inhaltlich auf dem richtigen Weg sind. Seit 15 Jahren. Und so soll es bleiben.

Herzliche Grüße. Das Team der NachDenkSeiten