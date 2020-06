Videohinweise am Mittwoch

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Albrecht Müller “Wer so mit den eigenen Bürgern umgeht, geht auch gewalttätig mit dem Rest der Welt um” und von Jens Berger “‘Der amerikanische Frühling wird vom Trump-Regime erstickt’ – ein Tagesschaubericht, den es so nie geben wird“.

Minneapolis Organiser: We Are Fighting Racialised Capitalism! (George Floyd Protests)

We speak to Twin Cities Democratic Socialists of America organizer Robin Wonsley about the killing of George Floyd by US Minneapolis police and the subsequent Black Lives Matter uprising that has swept the United States. She discusses the postponement of the trial of the officer who killed George Floyd, the grassroots nature of the protests with no central leadership, corporations arguably feigning support for African Americans while suppressing wages and working with the security state, the militarisation of US police, what would happen if Black Lives Matter protesters used the 2nd Amendment to arm themselves like white anti-lockdown protesters had, Minneapolis’ history of using bombings against communities of colour when they rise up, the ‘civil war’ happening in America between the state and the police vs black and brown communities and the working class, the link of capitalism with police brutality, Joe Biden attempting to gain political capital from the protests and the prospect of another 4 more years of Trump.

[Organisator von George Floyd Proteste in Minneapolis: Wir kämpfen gegen den rassistischen Kapitalismus! Wir sprechen mit dem Organisator der Twin Cities Democratic Socialists of America, Robin Wonsley, über die Ermordung von George Floyd durch die US-Polizei in Minneapolis und den anschließenden Black Lives Matter-Aufstand, der die Vereinigten Staaten erfasst hat. Sie spricht über die Verschiebung des Prozesses gegen den Polizeibeamten, der George Floyd getötet hat, über den basisdemokratischen Charakter der Proteste ohne zentrale Führung, über Unternehmen, die wohl ihre Unterstützung für Afroamerikaner vortäuschen, während sie Löhne unterdrücken und mit dem Sicherheitsstaat zusammenarbeiten, über die Militarisierung der US-Polizei und darüber, was passieren würde, wenn die Black Lives Matter-Demonstranten den Zweiten Verfassungszusatz nutzen würden, um sich wie die weißen Anti-Lockdown-Protestler zu bewaffnen, Minneapolis’ Geschichte des Einsatzes von Bombenanschlägen gegen farbige Bevölkerungsgruppen, wenn sie sich erheben, der “Bürgerkrieg”, der in Amerika zwischen dem Staat und der Polizei gegen schwarze und braune Gemeinschaften und die Arbeiterklasse stattfindet, die Verbindung von Kapitalismus und Polizeibrutalität, Joe Biden, der versucht, politisches Kapital aus den Protesten zu gewinnen, und die Aussicht auf weitere 4 Jahre Trump. Übersetzung CG]

Quelle: Going Underground on RT, 03.06.2020

“No justice, no peace”: Protesters defy curfews as riots continue across U.S. for sixth night

[“Keine Gerechtigkeit, kein Frieden”: Demonstranten trotzen den Ausgangssperren, während die Unruhen in der sechsten Nacht in den USA weitergehen; Übers. CG]

Quelle: euronews (in English), 01.06.2020

USA: Hunderte fordern vor Gouverneurs-Sitz Verhaftung aller Beamten der George-Floyd-Festnahme

Mehrere hundert Demonstranten haben sich am Montag vor der Residenz des Gouverneurs von Minnesota, Tim Walz, versammelt, um die Verhaftung aller vier Polizeibeamten zu fordern, die an der tödlichen Festnahme von George Floyd beteiligt waren.

Heute hatten wir eine Kundgebung, die sich auf die Notwendigkeit konzentrierte, alle vier Polizisten, die an der Ermordung von George Floyd beteiligt waren, anzuklagen und zu verhaften”, sagte die Bürgerrechtsanwältin Nekima Levy Armstrong.

Armstrong fügte hinzu, dass die vom Anwalt des Bezirks Hennepin getroffene Entscheidung zur Anklageerhebung “im Grunde genommen darauf hinauslief, dass dieser Polizist die Abweisung dieses Falles veranlasst, was nicht im Interesse der Gerechtigkeit liegt”.

Auf der ganzen Welt haben Proteste und Demonstrationen stattgefunden, die in den USA als Reaktion auf Floyds Tod begonnen hatten und eine Bewegung der Empörung über den wiederholten Tod unbewaffneter schwarzer Männer und Frauen durch Polizeibeamte erneut entfacht haben.

Floyd, der in Houston geboren wurde, starb Ende Mai in Minneapolis, nachdem ein Polizeibeamter fast neun Minuten lang auf seinem Hals gekniet hatte, obwohl er mehrfach flehte: “Ich kann nicht atmen!” und “Töten Sie mich nicht!”. Vier an dem Vorfall beteiligte Polizeibeamte wurden daraufhin entlassen. Der Beamte, der auf Floyd kniete, wurde verhaftet und am Freitag wegen Mordes dritten Grades und Totschlags angeklagt.

Quelle: RT Deutsch, 03.06.2020

“Das sind vollblütige Amerikaner”: Reaktionen auf die Vorwürfe äußerer Einmischung bei US-Protesten

Sobald die USA ein Problem haben, wird schnell der Finger gegen Russland erhoben. So auch bei jüngsten Proteste gegen jene Polizeigewalt, die zu Ausschreitungen in Dutzenden von Städten der USA geführt haben. Die Demonstranten zeigen dafür wenig Verständnis.

Quelle: RT Deutsch, 01.06.2020

Compilation Of Maniac Cops Assaulting Women & Peaceful Protestors On Camera!

Quelle: The Jimmy Dore Show, 31.05.2020

Jimmy Dore [Minute 3, transkribiert, übersetzt CG]: Man sollte nicht zulassen, dass Militärs Polizisten werden, das sollte eine Regel sein. Wenn man beim Militär gedient hat, darf man kein Polizist werden, weil das zwei unterschiedliche Denkweisen sind, und ihr seht warum.

Anmerkung unseres Lesers E.D.: Hallo liebes NDS-Team, hier ein Beweis von Max Blumenthal, dass Agent Provocateurs in den USA gegen die Proteste eingesetzt werden. Bei Max Blumenthal sind bei dem Tweet auch die Antworten interessant.

Lesen Sie auch auf Telepolis “Grundsätzliches zu Rassismus und Polizeigewalt in den USA” und von RT Deutsch “‘Feindlicher Akt’: Moskau verurteilt Polizeigewalt gegen Sputnik-Journalistin in den USA“.