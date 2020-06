Deutschlands Exportfixierung droht zum Krisenbeschleuniger zu werden

Im letzten Jahr gingen die meisten Exporte deutscher Unternehmen in die USA. In diesem Jahr dürfte diese Zahl merklich zurückgehen. Von Februar bis April stieg die Arbeitslosenquote in den USA von 3,5% auf 14,7%. Alleine in der Woche zwischen dem 21. und dem 28. März registrierten die Behörden 6,9 Millionen Neuanträge auf Arbeitslosengeld – damit haben binnen einer einzigen Woche mehr Menschen Arbeitslosengeld beantragt, als im langjährigen Schnitt überhaupt arbeitslos waren. Ein absurder Rekord. Mitte Mai waren offiziell 35,5 Millionen US-Amerikaner als arbeitslos gemeldet. Die „Corona-Maßnahmen“ haben in den USA mehr Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt, als es die Ölkrise und sämtliche Finanzkrisen der jüngeren Vergangenheit vermocht haben. Höhere Arbeitslosenzahlen haben die USA bislang nur zum Höhepunkt der „Großen Depression“ in den 1930ern gesehen.

Arbeitslosenzahlen USA

Die Konsumausgaben gingen im gleichen Zeitraum um 17% zurück – einzelne Sektoren, wie der für deutsche Exporteure so wichtige Automobilverkauf (-49%), implodierten förmlich. Im ersten Quartal schrumpfte die amerikanische Volkswirtschaft bereits um 5,0%, für das zweite Quartal geht man zur Zeit von einem weiteren Rückgang in Höhe von 11,2% aus. Am Ende des Jahres soll nach Schätzungen des IWF ein Minus von 5,9% stehen bleiben, was anlässlich der aktuellen Zahlen jedoch ziemlich zweckoptimistisch wirkt.

Offen ist noch, wie andere Märkte auf die Entwicklungen reagieren. Parallel zur Arbeitslosigkeit und zum Kaufkraftverlust kommt noch ein massiver Rückgang des Ölpreises (die USA sind mittlerweile Ölexporteur) und ein deutlicher Rückgang bei der Immobiliennachfrage hinzu. Wie die Finanzmärkte mit ihren strukturierten Spekulationsprodukten darauf und auch die drohende Pleitewelle reagieren werden, ist eine weitere offene Frage. Das Kartenhaus wackelt und es ist nicht davon auszugehen, dass die US-Volkswirtschaft – anders als die Börsenkurse – so bald wieder das „Vorkrisenniveau“ erreicht. Deutsche Exporteure müssen künftig den Gürtel enger schnallen.