Julian Assange erlitt schon Ende Oktober einen leichten Schlaganfall/Pressestimmen zur drohenden Auslieferung an die USA

Wie die Mail on Sunday gestern berichtete, erlitt Julian Assange laut seiner Verlobten Stella Moris während des ersten Tages seiner Berufungsverhandlung Ende Oktober einen Schlaganfall, der Spuren bei ihm hinterließ. Außerdem meldeten sich zum Richterspruch vom Freitag, welcher die Auslieferung Assanges in die USA möglich macht, diverse Stimmen zu Wort, während man andere vergeblich sucht. In Berlin kam es allerdings auch zu einer Spontandemo. Freitag war auch der Internationale Tag der Menschenrechte und es wurde der Friedensnobelpreis verliehen, zum ersten Mal seit Carl von Ossietzky 1935 wieder an Journalisten. Assange wurde von keinem der beiden Preisträger erwähnt, obwohl deren Reden natürlich voll hehrer Worte waren. Eine Presseschau von Moritz Müller.



Dazu der UN-Sonderbeauftragte Nils Melzer auf Twitter:

Anmerkung Moritz Müller: Das sind ungeschminkte Worte, die Frau Baerbock auf sich wirken lassen könnte, bevor es zu spät ist. Falls Julian Assange in der Untersuchungshaft sterben sollte, ließe sich das nicht wieder umkehren, und Frau Baerbock wird dann schwerlich sagen können, sie habe nichts gewusst, wie man im Folgenden sieht:

Anmerkung MM: Der letzte Eintrag, abgefragt am 13. Dezember, unter diesem Link ist vom 10. August 2021. Seitdem ist einiges passiert in dieser Geschichte.

Anmerkung MM: Eigentlich sollte Außenministerin Baerbock die gleichen Werte vertreten wie die Kanzlerkandidatin Baerbock. Natürlich ist es leichter, von klarer Kante zu sprechen, als sie gegenüber den USA und dessen treuem Verbündeten Großbritannien auch einzufordern. In die Geschichte wird sie auf diese Art wohl aber eher als tragische Figur eingehen, ähnlich dem letzten grünen Außenminister, der in einer seiner ersten Amtshandlungen beim völkerrechtswidrigen Kosovokrieg mitmachte. Aber noch kennt die Außenministerin Baerbock das Urteil ja nicht, und man hofft, dass sie wieder zu ihrer am 11. September geäußerten Aussage zurückfindet und diese auch umsetzt.

Hierzu auch diese Videodokumentation, die in informativer Weise die Intentionen und Möglichkeiten der Ampelkoalition hinterfragt.

Anmerkung MM: Eine übersichtliche Zusammenfassung des Falls.

DOCTORS FOR ASSANGE STATEMENT (12/12/2021)

Julian Assange’s fiancé, Stella Moris, announced yesterday that Mr. Assange had a “mini-stroke” on October 27, the first day of his latest extradition hearing, according to the Daily Mail. He was reportedly ‘left with a drooping right eyelid, memory problems and signs of neurological damage.’

This dangerous deterioration of Mr. Assange’s health underscores urgent concerns raised by Doctors for Assange over the past two years. Therefore, once again, Doctors for Assange calls for Mr. Assange to be released from prison so he can access consistent, high quality, independent medical care – something which is impossible for him to obtain in Belmarsh prison. We reiterate that Mr. Assange is in no condition to undergo an extradition trial. Further, extraditing him to the harsh conditions of the inhumane US prison system should be out of the question. He should therefore be immediately and permanently released from prison.

This latest medical emergency adds to the already dire state of Mr. Assange’s health owing to his prolonged psychological torture. This includes eleven years of arbitrary detention, medical neglect, solitary confinement, obstruction of access to his lawyers, and an Orwellian legal prosecution that has violated the rule of law and due process:

• key accusations in the US indictment against Mr. Assange are marred by outright lies and a paucity of fact;

• he and his legal team have been surveilled by the CIA; and

• Mr. Assange has been targeted by the agency in a plan to kidnap and assassinate him.

Throughout, Mr. Assange has been subjected to concerted character assassination through propaganda campaigns in mainstream media across the globe.

Assurances that Mr. Assange will not be subjected to harsh prison conditions by the very agency that has been plotting to kidnap and assassinate him are farcical. For the High Court to accept such a ludicrous proposition, describing the assurances as “solemn undertakings offered by one government to another”, calls into serious question the independence, impartiality and integrity of the UK judiciary.

The health of Mr. Assange and the health of our democracy, which depends on a free press and judicial integrity, are both in serious jeopardy. This shameful and deeply damaging case should be dropped now, and Julian Assange granted his long overdue freedom.