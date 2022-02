Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers S.N.: Merkwürdig – da erzählen die Herren Börsch-Supan, Miegel, Raffelhüschen & Co. 40 Jahre lang, dass Kapitaldeckung immer dem Umlageverfahren überlegen und wegen des Zinseszinseffekts auch noch billiger wäre. Wer die Zinseszinsen erwirtschaftet oder wie hoch die Verwaltungs- und Vertriebskosten von privaten Versicherern sind, wurde dezent verschwiegen. Da nun immer mehr Pensionskassen Probleme bekommen, wollen diese Leute jetzt nichts mehr von ihren Lobgesängen wissen und erklären stattdessen, dass Aktien nun der Heilsbringer wären. Ob der Aktienmarkt in Deutschland ausreicht für einen Kapitalstock oder wer für Kursverluste einspringt, scheint nicht so wichtig zu sein. Pünktlich zur Wahl im letzten Herbst haben sie jedenfalls wieder Horrormeldungen zur Gesetzlichen Rente verbreitet – sie würde schon bald wegen der Demografie kollabieren und müsse schon jetzt mit 100 Mrd. Euro Steuergeldern gestützt werden. Die 100 Mrd. Euro stopfen aber keine Löcher, sondern sollen versicherungsfremde Leistungen abgelten: Hinterbliebenenrenten: 45 Mrd. Euro, Kindererziehungszeiten: 20 Mrd. Euro, Höherwertung von Ost-Beiträgen: 32 Mrd. Euro, Fremdrentenzeiten: 6,5 Mrd. Euro, Anrechnungszeiten (Mutterschaft, Ausbildung): 8,2 Mrd. Euro und weitere – also weit mehr als 100 Mrd. Euro. Bei einer Privatisierung “der Rente” müssten diese Leistungen entweder entfallen oder aber auch aus Steuergeldern bezuschusst werden. Im Rentenversicherungsbericht 2021 des BMAS ist auch zu sehen, wie sich die Finanzen der GRV bis 2035 entwickeln werden: Der Bundeszuschuss bleibt konstant bei 23% der Ausgaben – also nix mit Kollaps. Der Beitragssatz steigt auf ca. 22,5%, was einen Durchschnittsverdiener rund 35 Euro netto monatlich kostet – zwar spürbar, aber auch kein Weltuntergang.